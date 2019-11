La experiencia es un grado: solo ocho jugadores del Atlético de Madrid han jugado Champions

Hace más de 1700 días que el Atlético de Madrid no oye la composición original de Händel, arreglada por Tony Britten en 1992 e interpretada por la Royal Philharmonic Orchestra y el coro de la Academy of St. Martin in the Fields, en cada esquina del estadio Vicente Calderón. Hace ya mucho tiempo de la última vez que el balón original de la Champions League rodó sobre el verde de la Ribera del Manzanares. Ha pasado mucho tiempo desde aquel 0-3 que encajó el conjunto rojiblanco en casa contra el Oporto, con una alineación titular de la que no queda ningún jugador en la actual plantilla (Asenjo; Valera, Juanito, Perea, Domínguez; Assunçao, Cleber Santana; Maxi Rodríguez, Simao; Agüero y Forlán). Desde el 8 de diciembre de 2009, el Calderón no vivía un duelo de Champions.

La Champions League ha regresado al Calderón. Y de qué manera. El Atlético de Madrid marcha colíder junto al FC Barcelona en la Liga, con los mismos goles recibidos y encajados. Encadena nueve partidos oficiales (3 de la temporada pasada) sin perder, con 12 victorias de sus últimos 13 partidos europeos en el Calderón, con unos jugadores comprometidos con la causa, con un sentido de pertenencia hacia Simeone y con la ilusión por bandera para jugar la Champions League. Para muchos, será la primera vez que tengan minutos en la máxima competición europea a nivel de clubes, debutantes en la competición. Para otros, la experiencia es un grado y repetirán una nueva participación; veteranos de guerra en estas lides.

En la actual plantilla del Atlético de Madrid tan solo hay ocho jugadores, de los 23 futbolistas que forman la primera plantilla, que tengan experiencia en la Champions League. El resto debutarán, o esperarán la oportunidad de hacerlo, en la competición más bonita a nivel de clubes, la máxima ambición de cualquier futbolista como integrante de un club. Solo Diego Godín, Toby Alderweireld, Emiliano Insua, Tiago Mendes, Raúl García, Arda Turan, Cebolla Rodríguez y David Villa han jugado, alguna vez, un partido de Champions League.

Equipo Partidos Goles Diego Godín Villarreal 7 0 Toby Alderweireld Ajax Amsterdam 19 2 Emiliano Insua Liverpool 6 0 Tiago Mendes Juventus (6); Olympique de Lyon (16); Chelsea (11) y Benfica (1) 34 4 Raúl García Atlético de Madrid (13) y Osasuna (2) 15 1 Arda Turan Galatasaray 9 2 Cebolla Rodríguez Oporto (17) y Benfica (5) 22 1 David Villa FC Barcelona (26) y Valencia (18) 44 16

Tiago y Villa, líderes a seguir

Son ya jóvenes veteranos. Ejemplos a seguir, espejos donde mirarse. Lecciones que escuchar atentamente, batallas de guerra que merecen ser contadas y oídas. Tiago Mendes y David Villa son los dos jugadores con más experiencia en Champions League del actual Atlético de Madrid. Su dilatada trayectoria deportiva demuestra las heridas de guerra en la máxima competición europea a nivel de clubes. Entre tanto debutante, se erigen como los principales exponentes de la presión que pueda acumular durante la fase de grupos el Atlético de Madrid. A priori, es uno de los favoritos para alcanzar los octavos de final. Sin embargo, la acumulación de partidos y los posibles resultados son factores contra los que tendrán que luchar a lo largo de la fase de grupos.

En las filas del Atlético de Madrid se encuentra un futbolista que ya sabe lo que es alzar al cielo la ‘Orejona’. Se trata de David Villa, que en mayo de 2011 y con la camiseta del FC Barcelona, logró convertirse en campeón de la Champions League contra el Manchester United en Wembley, Londres, con un resultado favorable de 3-1. El asturiano, precisamente, marcó uno de los tantos de la victoria azulgrana, junto a Pedro Rodríguez y Leo Messi.

Triunfos Empates Derrotas David Villa (44 partidos) 23 victorias (15 con el Barça y 8 con el Valencia) 13 empates (7 con el Barça y 6 con el Valencia) 8 derrotas (4 con el Barça y 4 con el Valencia) Tiago Mendes (34 partidos) 18 victorias (2 con la Juventus, 10 con el Lyon y 6 con el Chelsea) 9 empates (3 con la Juventus, 5 con el Lyon y una con el Chelsea) 7 derrotas (una con el Lyon, una con la Juventus, 4 con el Chelsea y una con el Benfica)

Raúl García, único superviviente

Ha pasado mucho tiempo y las cosas han cambiado una barbaridad en el Atlético de Madrid. Desde aquella eliminación en Champions League a manos del Oporto en la fase de grupos, se empezó a gestar el actual equipo con carácter de campeón. Desde entonces, los rojiblancos suman, desde la temporada 2009/2010, una Copa del Rey, dos Supercopas de Europa y dos UEFA Europa League, con Diego Pablo Simeone como principal artífice de este Atlético de Madrid imparable y que ha sorprendido a toda Europa en las dos últimas temporadas. De aquel equipo que acabó ganando la UEFA Europa League contra el Fulham tan solo queda un único futbolista del primer equipo: Raúl García.

El caso del navarro era especial. Era uno de los jugadores a los que más aprecio tenía Quique Sánchez Flores. Depositaba multitud de esperanzas en él, aunque jugaba en una posición que no era la suya, la de mediocentro. No obstante, con la llegada de Tiago tras la caída en Champions League, el navarro empezó a contar con menos oportunidades en Liga y en Copa, aunque seguía siendo una pieza importante en Europa, una competición que no podía jugar el futbolista luso tras haberlo hecho con la Juventus de Turín.

El canterano Koke, una de las piezas más valiosas de la actual plantilla, también andaba por ahí en esas fechas. No pertenecía al primer equipo y sus apariciones con Abel Resino y Quique Sánchez Flores, técnicos de aquella temporada, se cuentan con los dedos de una mano. De esa plantilla que fue eliminada en la Champions League, se han marchado hasta catorce futbolistas que pertenecían a la entidad. Son los casos de David De Gea, Joel Robles, Mariano Pernía, Thomas Ujfalusi, Pablo Ibáñez, ‘Lele’ Cabrera , Ignacio Camacho, Rubén Pérez, Cedric , Keko, Sinama Pongolle, Jorge Molino, Ibrahima Baldé y Borja Bastón.

El Zenit, rival más experimentado del grupo

El primer rival del Atlético de Madrid en este regreso a una nueva edición de la Champions League es el equipo que más experiencia tiene entre sus jugadores de todo el grupo, con más partidos en la competición que el Oporto o el Austria de Viena, la 'perita en dulce' de los cuatro que forman el grupo G. Con 329 partidos sumados entre todos los integrantes del primer equipo, el Zenit de San Petersburgo supera los 284 partidos que suman el Oporto, los 156 del Atlético de Madrid o los 13 del Austria de Viena, de los cuales 12 son de Tomas Jun, el jugador que más experiencia acumula. El Zenit, como entidad, no es el equipo que más partidos tiene en Champions League. Apenas suma 32, mientras que el Oporto, uno de los principales peligros del grupo, tiene en su haber 191 partidos.