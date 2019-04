Osasuna gana y duerme fuera del descenso

Osasuna ha ganado, aunque suene raro esta temporada es la verdad. Hoy el conjunto de Javi Gracia ha sabido imponerse a su rival, ha sabido imponerse al Elche de Fran Escribá y demostrando en varias fases del encuentro ser superior al conjunto blanquiverde. No por esto el juego del equipo ha mejorado de manera desorbitada, si es cierto que hay una mejora y que se ha hecho notar, el equipo ha sabido pasar de 3/4 de campo en ciertas fases que le han llevado a anotar los dos goles decisivos, Gracia ha conseguido la primera victoria, y además en casa, que saca a Osasuna de los puestos de descenso.

Primera parte

Ya en el saque inicial se veía que Osasuna buscaba el partido, un par de toques atrás y ya un balón largo buscando la carrera de Sisi en banda derecha. La primera parte del partido destacó por los corners sacados por ambos equipos y sus méritos para conseguirlos. El Elche llegó durante toda la primera parte únicamente por la banda derecha que defendía el hoy capitán Damià Abella. Mientras, Osasuna llegaba por ambas bandas pero sin llegar a sobrepasar a Edu Albácar y Damián Suárez. Pronto, al llegar al minuto quince, Oriol Riera bajaba un balón alto cerca de la frontal, Roberto Torres, que volvía a ser titular con Gracia, se la llevaba y driblaba a un defensor sin poder con el segundo, pero el rechace caía a la banda izquierda donde de primeras golpeaba con fuerza Armenteros para cruzar el balón y que este tocara en la base del palo y entrara en la meta blanquiverde. Llegaba así el 1-0 en la primera llegada seria del partido para Osasuna, antes la tuvo el Elche en una contra que acabó con un mal disparo de Albácar. A partir de aquí el dominio se alternó más, pero ningún equipo llegaba con demasiado peligro. El descanso llegó con un Osasuna más animado y un Elche que no robaba balones más allá del medio campo.

Segunda parte

La segunda mitad empezó bien para Osasuna, robo y salida a la contra que terminaba con un grandísimo centro de Jordan Lotiés escorado en banda derecha a gran distancia del área que encontró a Oriol Riera para que, tras un rechace a una gran parada de Manu Herrera, consiguiera batir al meta ex del Alcorcón y hacer el 2-0 en el marcador para la alegría de la grada rojilla que mostraba pancartas como "Silbando no se ganan partidos" para incentivar a otros aficionados a animar más y no buscarle defectos al juego del equipo tras el descontento por las cuatro anteriores derrotas. El Elche quedó K.O. tras esto, el equipo ilicitano quería empatar cuanto antes y de repente se encontró con el 2-0. Cierto es que a partir de este momento el Elche tuvo mucha más posesión de balón, pero no supo que hacer con él. El delantero Boakye lo intentó varias veces pero sin demasiada claridad en sus ocasiones, Andrés no tuvo ningún problema para atajar todo lo que le llegaba.

Javi Márquez, clave para animar el partido

El problema para Osasuna llegó a partir del minuto 70, Fran Escribá realizaba un cambio que le hubiera venido mejor a su equipo en el inicio. Javi Márquez entraba sustituyendo a Carlos Sánchez, que había destacado más por faltas realizadas que por ocasiones creadas o regates realizados. El jugador ex del Espanyol y Mallorca se dejó notar, en uno de sus primeros balones intentó un chut desde casi el centro del campo que a punto estuvo de batir a Andrés Fernández. El centrocampista catalán le dio otro aire a su equipo, le dio tranquilidad en el juego y consiguió crear ocasiones más claras, aunque no demasiado, para los visitantes que fueron mejores en la segunda mitad.

El gol que enmudeció El Sadar

En el minuto 84 Gracia daba entrada a Marc Bertrán en lugar de un muy cansado Sisi. A los 87 minutos de juego el lateral golpeó sin intención ninguna un centro de Edu Albácar con la mano estando en el interior del área por lo que el colegiado decretó la pena máxima. El propio Edu Albácar, experto en lanzar penaltis, ejecutó y materializó el lanzamiento desde los once metros poniendo el 2-1 en el marcador. Quedaban dos minutos más el añadido, que fueron cuatro minutos, que pusieron de los nervios a los aficionados locales que veían como una victoria clara podía perderse en los últimos minutos. Al final, Osasuna consiguió aguantar y ganar el partido. Tres puntos de oro para Osasuna que le hacen salir del farolillo rojo y de los puestos de descenso.