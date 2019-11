Almería - Levante: duelo del Mediterráneo

La Unión Deportiva Almería buscará conseguir sus primeros tres puntos esta temporada ante un rocoso Levante que de la mano de Joaquín Caparrós espera alejarse pronto de los puestos de descenso y luchar por algo más que la permanencia. Aunque desde el conjunto andaluz se ha tratado de quitar hierro al encuentro y no verlo como una auténtica final tanto en modo anímico como futbolístico, las sensaciones son totalmente distintas. Tanto aficionados, como directivos y jugadores saben que en caso de no conseguir los primeros tres puntos de la temporada, la situación se puede volver insostenible aunque el equipo despliegue un fútbol apetecible de ver y un gran espéctaculo. La necesidad es la necesidad y en Almería no se quiere instaurar en pesimismo pese a tener jugadores como Rodri y Suso con auténtica hambre de victoria y de fútbol.

Aunque son equipos de la misma liga y ambos cuentan con un presupuesto de guerra están en situaciones distintas. El conjunto levantino ha puntuado en tres de los cuatro partidos disputados hasta ahora, y en uno de ellos además consiguiendo una merecida victoria. Por tanto, se encuentran en la zona media de la tabla con el objetivo y la miras puestas hacia los puestos europeos. Conocen muy bien que si se mantienen en esa dinámica y vencen en Almería, un campo siempre difícil, saldrán muy reforzados, tanto anímica como futbolísticamente y eso puede repercutir en la manera de afrontar los partidos siguientes.

Declaraciones previas al partido

Esta semana el central Pellerano salió al paso de las críticas que está sufriendo el equipo tras la gran cantidad de goles encajados, especialmente en los instantes finales del partido. Para Pellerano el problema no es solo de la defensa, sino que como bien expresó: "Si nos llegan y convierten es porque desde arriba las cosas no se han hecho bien. Y cuando marcamos es porque hemos llegado con el balón limpio y no con un pelotazo de Esteban que agarra el delantero y dribla a cinco".

Además, pidió un poco más de paciencia a la parroquia rojiblanca, alegando que "tengo la sensación de que hagamos lo que hagamos siempre se va a encontrar un pero. Es la misma historia que en Segunda División. Nunca se está contento".

Por su parte, el técnico almeriense, Francisco, fue muy contundente en rueda de prensa en ese sentido: "Llevamos once goles encajados, pero no creo que esto se deba a que no trabajamos bien en defensa, sino a errores puntuales, que como es lógico debemos corregir y estamos trabajando para ello. Tenemos que ser más contundentes, pero el equipo es disciplinado y se sacrifica; de esto no hay duda".

En cuanto al encuentro ante el Levante dejó muy claras sus intenciones. Quieren, buscan y necesitan la victoria. Así de sencillo y sin tapujos. No es válido el empate y por supuesto tampoco la derrota. De esta manera, el técnico demuestra que está a muerte con su plantilla y que confía plenamente en ellos. "Nuestra intención es plasmar sobre el terreno de juego lo que trabajamos porque creemos en lo que estamos haciendo, aunque los resultados no nos estén acompañando", explicaba.

Del Levante, admitía que "tiene el carácter de su entrenador, es un equipo muy bien trabajado, con experiencia, con jugadores de alto nivel, defiende muy bien y tiene velocidad arriba. Nos va a exigir mucho". Además, como añadía, si no contamos el partido de la primera jornada frente al Barcelona, ha puntuado en todos los demás y en el último, contra la Real Sociedad, tuvo una excelente actuación y mereció ganar".

Estadísticas

Almería y Levante se han enfrentado en once ocasiones en los últimos diez años. En cinco ocasiones fue en la categoría de plata del fútbol español, dos en la Copa de S.M. el Rey, y solo en cuatro ocasiones en la Liga BBVA. Del balance de todos estos enfrentamientos, en seis ocasiones ha ganado el Levante, en cuatro el Almería y solo han empatado una vez. De todos estos encuentros, en la Primera División el balance favorece al Levante por goleada, tres victorias por solo una derrota. Sin embargo, en Primera División los duelos están empatados con dos triunfos para cada equipo.

El mejor resultado de los rojiblancos contra los granotas fue en la temporada 2005, en la por entonces Segunda División en la que vencieron por 5 goles a 1. Los goleadores del encuentro fueron Acasiete, Luna en dos ocasiones y el ahora técnico Francisco. Por parte del Levante anotó Carmelo. El peor resultado fue un 3-0 en el Ciutat de Valencia en el año del estreno del equipo en la Primera División, por aquel entonces el equipo de Unai Emery sufrió una goleada a manos de Rigano, quien anotó un hat-trick.

Las bazas del Levante

Ivanschitz: el austriaco llegó para suplir a Barkero en el extremo zurdo y por ahora lo está cumpliendo con creces. Rápido y con una gran experiencia a lo largo de toda su dilatada carrera es uno de los principales peligros del Levante.

David Barral: el gaditano tiene que convertirse en la referencia ofensiva del equipo. Aunque todavía no se ha estrenado con la elástica del Levante, su sola presencia crea dudas en las defensas y abre huecos. Será la referencia contra el Almería.

Joaquín Caparrós: aunque no juega en el campo es, sin lugar a dudas, el mejor fichaje del Levante esta temporada. El técnico andaluz, todo un trotamundos del fútbol, ha demostrado en más de una ocasión de lo que es capaz de hacer cuando le dejan trabajar tranquilo. Habrá que tener muy en cuanta el planteamiento que presenta su equipo contra la Unión Deportiva.

Posibles cambios

El técnico almeriense ha dejado entrever que realizará cambios en los próximos encuentros dado que la Unión juega tres partidos en siete días. Sin embargo, también ha sido muy contundente al afirmar que estos cambios se harán como medida para rotar la plantilla y “no porque se estén haciendo las cosas mal, sino porque hay dosificar las fuerzas. El compromiso de todos los componentes de la plantilla es máximo, y esto es una garantía".

Por tanto, y por primera vez en lo que va de temporada, los fichajes estivales Nelson y Torsiglieri pueden entran en la convocatoria y tienen posibilidades reales de poder debutar con la camiseta del Almería en la máxima categoría del fútbol español, bien en el partido contra el Levante, bien contra el Málaga.

Ambos eran los únicos fichajes, junto al portero suplente Ustari, que aun no habían debutado con el equipo pues tanto Suso como Dubarbier, Tébar y Rodri han contado hasta ahora con la máxima confianza del técnico almeriense. Otros como Oscar Díaz y Hélder Barbosa, este último en su primer encuentro como rojiblanco, han salido al campo como revulsivos.

Francisco tiene disponibles a todos los jugadores de la primera plantilla y recupera a Dubarbier tras cumplir sanción. La convocatoria definitiva no se conocerá hasta el sábado, al mediodía, cuando los jugadores convocados quedarán concentrados en el Gran Hotel en espera de afrontar, por la tarde, el partido correspondiente a la quinta jornada de Liga de Primera División con el objetivo de sumar la primera victoria de la temporada.

Por su parte, en el cojunto granota la única posible baja de importancia es la de Pape Diop, quien sufre una distensión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha y su posible participación está en entredicho. El caprichoso destino le podría dar la titularidad por primera vez en mucho tiempo a Pallardó, jugador que precisamente disputó la última parte de la temporada pasada en el Almería, teniendo un papel secundario.

Posibles alineaciones