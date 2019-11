Betis - Granada: altas miras en el horizonte

Sin tiempo para digerir el debut en la fase de grupos de la Europa League, el maltrecho césped del coliseo bético vuelve a recibir a un nuevo inquilino, el Granada Club de Fútbol. En las filas heliopolitanas la consigna es clara: derrotar a los nazaríes provocaría un salto cualitativo en cuanto a motivación se refiere, después de un inicio en el que los resultados no acompañaban. La continuidad de buenas sensaciones desembocó en un meritorio triunfo ante el Valencia y en un posterior empate en Europa, en el duelo ante los lioneses, que han hecho que el Real Betis ponga la maquinaria en marcha en una temporada sin descanso alguno. Desde la capital de La Alhambra, en cambio, pretenden camuflar el escape de Los Cármenes, donde aún no han ganado, con sus visitas a domicilio, ya que lejos de casa, no han perdido.

Objetivo: mantener el nivel

El técnico del Real Betis, Pepe Mel, ya ha dispuesto de todos sus futbolistas, a excepción de Nono, por lo que se atisba que las rotaciones van a ser tónica habitual durante la temporada. En el choque del pasado jueves se observó la titularidad de hombres como Steinhöfer y Dídac, que aún no había debutado en una convocatoria en partido oficial. Los numerosos cambios que se irán produciendo entre las tres competiciones es algo que el preparador madrileño medita con decisión. Alterar el once sin variar un ápice el estilo de juego muestra el camino a seguir para los heliopolitanos.

Sin embargo, con la aparición en escena de la Liga, el exentrenador del Rayo admite que no habrá excesivas variaciones en el once. Matilla y Chica, los descartes de la Europa League, volverán a ser de la partida, conocedores que su no participación en el torneo continental conlleva muchas posibilidades de disputar minutos en la regularidad liguera.

Bajo los palos, de nuevo, Guillermo Sara confía en asentarse en una posición donde la bipolaridad juega un papel clave este curso. Su actuación frente al Valencia comienza a parecerse a la de aquel arquero que hasta hace unos meses defendía la camiseta de Atlético Rafaela. Su homólogo Andersen tendrá que contentarse con Europa y, tal vez, Copa del Rey.

Mel: “No habrá revoluciones en el once”

En la medular, al margen de Matilla, se espera que Salva Sevilla prosiga con su buen ritmo mostrado en los últimos partidos. Aparcar definitivamente los continuos altibajos es lo que desea el almeriense, que tiene ante los granadinos una buena piedra de toque. Y es que, según apuntan desde Estadio Deportivo, fue el Granada el equipo ante el que se estrenó como goleador el futbolista verdiblanco. Corría la primera jornada de la 10/11, la temporada del ascenso, y Salva salía de inicio en el conjunto de Pepe Mel. El medio anotó el tercer tanto verdiblanco, el que dio pie a la goleada con la que el cuadro heliopolitano comenzó una andadura que se saldó con la vuelta a Primera división y que todavía hoy continúa.

Vuelve Rubén Castro, se caen Juan Carlos, Nosa y Perquis

Para el compromiso de mañana, el máximo responsable del banquillo verdiblanco no podrá contar con el único lesionado que tiene: Juan Carlos, que no se ha recuperado de sus dolencias musculares. En una lista de 19 futbolistas, destacan los regresos de Nacho, Xavi Torres, Paulao o Jorge Molina, además de la conocida entrada en la convocatoria del canario Rubén Castro, que tendrá sus primeros minutos después de recaer de su recalcitrante lesión de espalda, por lo que se espera que redebute en Liga, ya que disputó unos minutos en el encuentro frente al Celta, donde incluso conseguió anotar.

Rubén Castro volverá a gozar de minutos

Las rotaciones, en cambio, han dejado fuera de la lista a Nosa Igiebor y Perquis, habituales en Liga. Este último por precaución, tras retirarse en el ecuador de partido frente al Olympique. Dídac Vilá, Nono y Steinhöfer, no entran en los planes del míster para el partido matinal del domingo, por lo que verán el envite desde la grada.

Con todo esto, la lista definitiva de 19 la conforman: Andersen, Sara, Chica, Nacho, Juanfran, Jordi, Paulao, Amaya, Reyes, Xavi Torres, Matilla, Salva Sevilla, Verdú, Cedrick, Vadillo, Braian, Molina, Rubén y Chuli. El entrenador bético deberá hacer un descarte la misma mañana del partido.

El Granada tiene escudo lejos de la Alhambra

Los pupilos de Lucas Alcaraz llegan a Sevilla tras caer derrotados en casa a manos del Espanyol, en un choque que no se libró de polémica. Inmiscuido en este asunto, el club rojiblanco quiere pasar página con un nuevo triunfo a domicilio, donde hasta la fecha, no conocen la derrota: en la jornada inaugural tumbaron al Osasuna y en Balaídos empataron a uno ante el Celta.

Alcaraz: “El Betis necesita poco para generar ocasiones”

Aunque, por otra parte, en casa los números no son tan positivos. Han perdido los dos choques disputados en Los Cármenes y ni siquiera saben lo que es anotar un tanto en su feudo. Por ello, el mítico conjunto de la Costa Tropical confía en prolongar la condición de invictos lejos de Granada que le aupe a la parte alta de la tabla.

Lucas Alcaraz es consciente de que el Betis necesita muy poco para generar peligro, por lo que el planteamiento del técnico nazarí puede variar. Modificaciones necesarias, ya que no podrá contar ni con Francisco Medina, Piti, lesionado, ni Ighalo, sancionado. Los argelinos Yacine Brahimi y Hassan Yebda tras superar sus respectivas lesiones son las principales novedades en la convocatoria. La presencia del central francés Alexandre Coeff -que no era citado desde la primera jornada y que aún no ha debutado esta campaña en la Liga- es otra de las novedades, supliendo a Diego Mainz que se queda en Granada al igual que el lateral francés Dimitri Foulquier y el también lateral chileno Matías Campos, por decisión técnica.

Antecedentes

Como informan los comapañeros de videosdelbetis.com, béticos y nazaríes han jugado un total de 18 partidos, 10 en Primera División y 8 en la División de Plata. De estos 18 choques, el conjunto de Heliópolis ha vencido en 12, ha empatado 2 y ha perdido 4, anotando, en un cómputo global, 36 goles y recibiendo la mitad, 18.

De las 18 victorias del Betis, 5 se consiguieron en la máxima categoría y 7 en la Segunda División. En lo que a los goles se refiere, 32 son los anotados, cifra que triplica al número de goles recibidos, 10.

La victoria más contundente es de 4 goles a 1, resultado que se ha dado dos veces, una en la temporada 1975-1976 con goles de Eulate (1) y Ladinsky (3) (Primera División) y otra en la 2010-2011 (Segunda División). Los tantos béticos en esta temporada fueron marcados por Dorado (1), Salva Sevilla (1) y Jorge Molina (2). Además, este año sería el segundo y último en Segunda División, ya que el Real Betis lograría el ascenso a la máxima categoría del fútbol español en 2011.

El resultado que más se repite a favor del conjunto de las 13 barras es el 2-1. Hasta en tres ocasiones ha vencido el Betis con este marcador, la última de ellas en la temporada 1978-1979 (Segunda División) con goles de Benítez (1) y Hugo Cabezas (1). Otros resultadosque han cosechado los verdiblancos son el 1-0, 2-0, 3-0, 3-1 y 3-2.

(fuente: cero a cero)

Solo en dos ocasiones ha habido tablas en el marcador en los 18 partidos que han jugado Betis y Granada, y solo en uno de ellos el empate fue con goles. El primero fue un 0-0 en la temporada 1972-1973 y, el segundo, un 1-1 en la 1974-1975 (ambos en Primera División) con gol de Mendieta en el minuto 30. Posteriormente, empataría Dueñas en el 70. Por lo tanto, es solo uno el número de goles tanto marcados como encajados por el equipo sevillano.

El Granada ha logrado vencer en terreno verdiblanco un total de 4 veces, todas ellas estando ambos conjuntos en Primera División. El resultado más holgado y, a su vez, el que más se repite es el 1-2. Tres son las veces en las que el Betis ha perdido con este marcador contra el cuadro nazarí. La primera derrota por 1-2 se produjo en la temporada 1945-1946, mientras que las dos más recientes tuvieron lugar en las dos últimas temporadas (2011-2012, 2012-2013). La primera vez que el Betis perdió en su campo con el Granada fue en la temporada 1942-1943, por 0 goles a 1. En estos encuentros, los heliopolitanos han anotado 3 goles y ha recibido algo más del doble, 7.

Un dato curioso es que el conjunto sevillano no ha llegado a perder en tres ocasiones seguidas contra el equipo granadino.

Posibles alineaciones