Rayo Vallecano - FC Barcelona: rival apropiado para que el Barça encuentre su mejor perfil

Aparcada la Champions League tras el debut con goleada al Ajax de Amsterdam (4-0), el FC Barcelona se enfrenta este sábado al Rayo Vallecano en la quinta jornada de Liga. A pesar del resultado y de la buena actuación de Messi, que consiguió su cuarto triplete en la máxima competición continental, el equipo no está ofreciendo su mejor juego.

Los culés no acaban de asimilar los cambios de Martino Aunque los números del conjunto culé son incuestionables, consiguiendo victorias contra Levante (7-0), Málaga (0-1), Valencia (2-3) y Sevilla (3-2), y siendo líderes junto al Atlético de Madrid, en el Barça manda la exigencia habitual: no vale ganar; hay que dar espectáculo. Los culés no acaban de asimilar los cambios que está introduciendo el técnico argentino, que quiere que sus hombres presionen más sobre la salida del juego rival. Jugadores como Piqué o Alvés han admitido que el equipo está atravesando una fase de "transición" y piensan que es necesario encontrar otros matices de juego sin perder el estilo que ha caracterizado a los azulgranas estas últimas temporadas. Un "plan B" para no ser tan previsibles.

Con Gerardo Martino ausente —viajó a Argentina para asistir al funeral de su padre, que falleció el pasado martes— el segundo de Tata, Jorge Pautasso, sigue insistiendo que no se va cambiar el estilo de juego: "No queremos hacer ningún tipo de cambio, nuestra idea es hacer lo mismo que hizo el Barça en todo este tiempo. Solo pretendemos recuperar la presión alta. Que en algún partido el equipo retroceda unos metros no significa que la idea sea jugar al contragolpe", ha puntualizado.

Para el partido frente al Rayo, Martino continúa aplicando su sistema de rotaciones. En esta ocasión, el cuerpo técnico ha decidido dar descanso a Sergio Busquets. Sí viaja, en cambio, Gerard Piqué, recuperado de los problemas físicos que venía arrastrando desde el pasado miércoles y que muy posiblemente forme tándem junto a Javier Mascherano. Jordi Alba también es baja para el choque en Vallecas, que se añade a las bajas de Puyol, Cuenca y Afellay.

En los 7 partidos oficiales de Martino como entrenador del Barcelona, Valdés y Mascherano son los únicos jugadores que han jugado todos los minutos posibles. Piqué también los ha jugado todos, excepto los últimos 11 contra el Ajax. Las rotaciones más destacadas han sido:

1. Barça 7 – Levante 0. Alba, Iniesta y Neymar comenzaron el partido desde el banquillo. Messi fue sustituido en la segunda parte.

2. Atlético de Madrid 1 – Barça 1. Neymar empieza suplente y entra en la segunda parte, donde marca un gol. Cesc entra en la media parte del partido por Messi, lesionado.

3. Málaga 0 – Barça 1. Song es titular en lugar de Busquets. Alves entra en la segunda parte por la lesión de Adriano. Neymar es suplente por última vez.

4. Barça 0 – Atlético de Madrid 0. Iniesta y Pedro son suplentes en el once inicial.

5. Valencia 2 – Barça 3. Ni Xavi ni Alexis viajan a Mestalla para descansar, es el primer partido que no son titulares.

6. Barça 3 – Sevilla 2. Pedro no entra a la convocatoria. Cesc y Alexis, suplentes, y Tello obtiene la primera titularidad. Alba cae lesionado.

7. Barça 4 – Ajax 0. Xavi y Pedro empiezan el partido en el banquillo.

Esta tarde, además, el argentino Leo Messi cumplirá 250 partidos en Liga. Y lo hará en un campo que se le da muy bien. Siempre les ha marcado gol a los vallecanos desde que éstos ascendieron a la Primera División en 2011, registrando 7 goles en cuatro partidos.

Un Rayo Vallecano necesitado de puntos

El Rayo, en la décimo séptima posición de la clasificación, viene de acumular tres derrotas consecutivas: frente al Atlético de Madrid (5-0), Levante (1-2) y Málaga (5-0). Los franjirrojos, que están al filo del descenso y son el equipo de Primera más goleado, esperan salir de la racha negativa. Tanto técnico como jugadores tienen claro que tienen que estar convencidos de ganar. Así lo ha explicado el capitán Roberto Trashorras en la web del club: "Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del mundo y la primera premisa para poder competir y poder sacar algo positivo es creer en las posibilidades que tenemos. Sean las que sean hay que creer mucho en ellas y es la única manera".

Por otro lado, el técnico del Rayo, Paco Jémez, cree que se encontrará a un equipo diferente, ya que considera que el Barcelona presiona menos que en la etapa de Guardiola: "No tengo miedo, pero sí mucho respeto al Barça. El Barca le gusta a todo el mundo. Cuando llega un entrenador conlleva tiempo asentarse. Noto diferencias respecto a la época de Guardiola. Ha cambiado respecto a la presión, no es tan intenso ni tan presionante", ha valorado.

Los únicos futbolistas del Rayo que no estarán disponibles para el choque son los lesionados Iago Falqué y José Carlos, y el delantero guineano Lass Bangoura, que cumple su segundo y último partido de sanción.

El resto del equipo está en condiciones para jugar, incluido el mexicano Nery Castillo, que después de estar dos meses sin entrenar con el grupo debido a una lesión en el muslo derecho, ya trabajó con sus compañeros, dando muestras de su completa recuperación.

Estadísticas favorables para los azulgrana

Los antecedentes en campo del Rayo son buenos para el Barça: suma 5 triunfos y 6 empates y sólo ha encajado 3 derrotas. Las dos últimas visitas se han saldado con marcadores contundentes para los blaugrana: 0-7 (temporada 2011-12) y 0-5 (campaña 2012-13).

De este modo, la última victoria rayista en Vallecas sobre los culés data del 7 de septiembre de 2002, cuando se impuso 1-0 con gol de Azkoitia.

Convocatorias

Los 19 hombres convocados que se enfrentarán al Rayo son: en la portería Víctor Valdés y Pinto. En defensa, Montoya, Piqué, Mascherano, Bartrà, Adriano y Dani Alves. En el centro del campo estarán Xavi, Song, Cesc, Iniesta, Sergi Roberto y Dos Santos. Y la delantera la cierran Messi, Neymar, Pedro, Alexis y Tello.

Jémez no ha querido desvelar quién saldrá en su once inicial para enfrentar a Barcelona, sin embargo, la principal novedad podría estar en el extremo izquierdo con la entrada del colombiano Johan Mojica, que sustituiría a Jonathan Viera, que pasaría a la derecha, y éste a su vez al uruguayo Seba Fernández, que hoy no se ejercitó

Posibles alineaciones