Real Valladolid - Atlético de Madrid: los indios acechan el fuerte de Zorrilla

Con el cuchillo entre los dientes, con mucha osadía y sin ganas de hacer prisioneros. Zorrilla no es Fort Knox, pero si algo ha inculcado Simeone a los suyos es que cualquier plaza es una fortaleza a la que derrotar para extraer un rico botín, que no son joyas, ganado o dinero, sino tres puntos para seguir creciendo y plantar cara en Liga a la otra tribu del momento: el FC Barcelona.

No lo tendrán fácil, porque el feudo que visitan está en la tierra de castillos por excelencia. Si algo llevan en la sangre es la defensa de pueblos invasores, el espíritu de brega y la seguridad de que no hay enemigo imbatible. Llevan el rostro pintado de violeta y de blanco y pese a ser aparentemente inferiores en el cuerpo a guerra contra los colchoneros, no les permitirán una fácil invasión: la guerra de guerrillas también es lícita.

El jefe local es Juan Ignacio Martínez, que conoce a la perfección los atributos del invasor y estará urdiendo un plan de defensa para conseguir que los tres puntos en liza no abandonen Valladolid en dirección a la capital. Las aparentes diferencias en cuanto al armamento para la batalla puede quedar contrarrestada con desparpajo, atrevimiento y mucha solidez.

El camino hacia la contienda

El Real Valladolid es un ejército modesto que sabe utilizar sus bazas para sacar el máximo jugo a los partidos. La adaptación a las solicitudes de su técnico se va consiguiendo poco a poco, como bien han demostrado los dos choques que llevan sin conocer la derrota y los cuatro puntos que adornan su casillero fruto de sendos duelos sin recoger la pelota del arco de Diego Mariño.

La propuesta pucelana es, cuanto menos, honrada. Lejos quedan esos tiempos en los que equipos pequeños se agazapaban en su madriguera, planteando un auténtico catenaccio y regalando el balón al rival, bregando simplemente en defensa y a verlas venir en el campo opuesto. Otro concepto se ha asentado en Zorrilla, ya que sin importar la entidad del rival se plantea un partido abierto, intentando llevar la iniciativa del juego y poner en aprietos al oponente, más aún con los suyos animando desde la grada.

"La manera más eficaz de defender es tener el cuero en los pies". Y tanto. Esta afirmación es tan cierta como simple, por lo que Martínez la está grabando a fuego en la piel de los suyos, a fin de que con la posesión por bandera, sean menores las embestidas rivales para derrumbar el portón defendido por Mariño. Si los castellanos siguen la línea trazada ante Getafe y Elche, donde dejaron al rival sin celebrar gol alguno, tal vez los belicosos colchoneros tengan más dificultades para saquear el asentamiento.

Trasfusión de sangre

Ahora bien, el Atlético de Madrid es un experto en salir victorioso en cualquier tipo de batallas. El gen Cholo ha penetrado en el ADN de ese vestuario cual pócima mágica de Panoramix y ha convertido a sus muchachos en auténticos Astérix. Ya no son ese pupas, amigo de la desgracia y sin resultados acordes al verdadero potencial de los equipos.

Su capacidad de adaptación al partido que sugiere el rival es encomiable, haciendo un buen papel de todos modos. Los ejemplos son múltiples. En la reciente Supercopa de España, que acabó en las vitrinas del Camp Nou a pesar de que los culés no consiguieron vencer a los de rojo y blanco en ninguno de los dos choques, los atléticos supieron aguantar el juego de posesión barcelonista y plantar verdadera cara merced a una estupenda presión, basada en la tremenda forma física que se fragua en el Cerro del Espino.

Tampoco hacen ascos a conducir el juego y la iniciativa, como bien sabe el Zenit de San Petesburgo. Hulk y compañía cedieron el balón sin reparos e igualmente se vieron superados por esa marea que tiene su sede en El Calderón. A Gabi, Mario Suárez, Koke o Arda no les quema la pelota en los pies y son capaces de tejer un complejo entramado y hacer al rival imposible la huida.

Si el Valladolid se decanta por intentar controlar el esférico y la posesión debe tener claro que la presión de los hombres de ataque del Atlético será asfixiante, impidiendo cualquier comodidad en el desarrollo de su juego. De este modo se enfrentarán dos líneas en una bonita batalla: por un lado, la zaga local, y por el otro el sector ofensivo colchonero. Los de Juan Ignacio apuestan sin reparos por tocar en defensa y asumir ciertos riesgos con tal de evitar balones largos a campo opuesto. Si Villa, Diego Costa, Koke y Arda desempeñan bien su trabajo, los zagueros locales deberán inyectarse dosis extra de sangre fría si quieren seguir tejiendo desde atrás.

Las claves

El Pucela es consciente de que se enfrenta, a día de hoy, al equipo que probablemente más clara tiene su forma de jugar, más aún tras el inicio algo dubitativo de Barcelona y Real Madrid. Pocos equipos en el Viejo Continente juegan con tanta intensidad como el Atleti, sin importarles estar en casa o fuera.

No será nada fácil para los vallisoletanos plantear un encuentro vistoso y equilibrado, ya que si por algo se están caracterizando este inicio de campaña los del Calderón es en superar claramente a cualquiera que se le ponga por delante. Con 14 goles a favor y 4 en contra en este cuarteto inicial de partidos, se hallan encaramados en la cumbre de la clasificación. Han sido capaces de anotar una media de 3,5 goles por encuentro y recibir tan solo uno, así que no se puede dudar de su eficacia y su excelente nivel de forma.

La aparente inferioridad local tratará de ser saldada con acierto, ya que muy raro sería que los locales no merodeen los dominios de Courtois. Como es lógico, cuanto mayor sea el número de incursiones en ataque sobre la zaga atlética, mayores serán las posibilidades de llevarse algún punto al zurrón. Con Ebert ya recuperado y con ganas de mostrar sus cualidades al equipo con el que se reunió en marzo, Guerra con olfato de gol y Óscar, Omar y Rama cogiendo ritmo de juego, no son pocas las bazas para Juan Ignacio.

Cuando cerca de la medianoche del sábado los aficionados abandonen el estadio y comenten el duelo vivido, un asunto que marcará el tono y el estado de ánimo de los mismos será el acierto en las áreas. En ellas, a buen seguro el sector de más riesgo dentro del 105 por 68 que forma el rectángulo verde, va a estar el encuentro. Como los de Simeone encuentren fisuras en la red defensiva tramada por los locales y exploten la efectividad exhibida en los últimos tiempos, pintan bastos para el Real Valladolid.

A pesar de estas negativas posibilidades, los pucelanos también tienen sus armas. No cuentan con la artillería pesada colchonera, pero un buen trabuco de perdigones también es capaz de acertar en el blanco si se le dispara bien. Será vital que no se cometan errores en la transición de balón, ya que la velocidad del oponente supone que en un abrir y cerrar de ojos la pelota se encuentre en el círculo central y haya un gol en el luminoso. No obstante, el posible éxito radica en contundencia en área propia y efectividad en la contraria. Si se cumple esta premisa, Zorrilla podría vivir una alegría en forma de triunfo.

Una mirada atrás

Los precedentes más indicativos a la hora de vislumbrar qué acaecerá a partir de las 22 horas del sábado se encuentran en la temporada pasada. En los dos enfrentamientos entre Real Valladolid y Atlético de Madrid de la campaña 2012/2013 fueron los madrileños quienes se llevaron el gato al agua. El primer envite se saldó, en suelo de la capital, con victoria atlética por 2 a 1. El duelo estuvo relativamente disputado y el Pucela pudo merecer un resultado mejor.

Todo lo contrario se produjo en la Meseta. Los entonces liderados por Djukic fueron vilmente vapuleados por un vendaval rojo y blanco, que con un rotundo 0-3 se llevó otros tantos puntos del Nuevo José Zorrilla. Conociendo la meticulosidad con la que Juan Ignacio Martínez y su equipo técnico preparan los encuentros, es muy probable que les haya hecho visionar ese partido a sus jugadores para indicarles los errores a mejorar, que ese día fueron muchos, y los puntos fuertes, que deben explotarse al máximo si quieren dar guerra al Atlético.

Los combatientes

Esta faceta es claramente dominada por el equipo de la capital. Cuenta en sus filas con un ganador de Eurocopa y Mundial como David Villa. Tampoco son cojos Arda Turan, un turco cuya capacidad de esfuerzo está acompañada por una magnífica dote técnica; Koke, un auténtico todoterreno que cuenta con un magnífico toque a balón parado y un derroche físico considerable. Qué decir de Diego Costa. Cuando aún estaba verde futbolísticamente se le veían por Valladolid ciertas cualidades que ha explotado bajo las órdenes del Cholo. Descaro, carácter y gol son sus tarjetas de visita.

Los dos centrocampistas puros que suelen ocupar la zona ancha colchonera son Gabi y Mario Suárez, este último con pasado en Zorrilla, pues colaboró en el ascenso del curso 2006/2007 con apenas 19 años en su DNI. Su equilibrio y ayuda en ataque y defensa es uno de los sellos de identidad del Atlético.

La defensa también se merece un pedestal en los alrededores del Vicente Calderón. Godín y Miranda se han consolidado como una dupla rocosa y sólida, por lo que no será sencillo para los atacantes del Valladolid ganarles la tostada. Filipe Luis y Juanfran ocupan los carriles en defensa, aunque también se prodigan con alegría en vanguardia. Ambos deben ser vigilados cuando desdoblan a los atacantes y crean superioridades cerca de la línea de cal.

En cuanto al Pucela, hay un par de hombres importantes que andan entre algodones, siendo finalmente excluidos de la convocatoria pucelana. Marc Valiente y Álvaro Rubio, a buen seguro dos de los pilares sobre los que se cimenta este Real Valladolid, padecen problemas musculares y la sobrecarga de partidos de los próximos días no invita a arriesgar en sus recuperaciones.

Con estos dos hombres en la grada, Martínez deberá hacer algún reajuste para tratar de suplirlos con la mejor de las garantías. En cuanto al central catalán, su ausencia se supliría en teoría con Heinz. Es el tercer central de la plantilla y parece lógico que si alguno de los titulares no puede jugar, él ocupe su puesto. Sin embargo, sus primeras semanas en la Liga no están siendo plenamente satisfactorias, como bien indica su desconvocatoria ante el Elche. De este modo, no sería extraño en absoluto que Peña acompañase a Rueda. Pese a ser lateral izquierdo, su alto rigor táctico lo convierte en un zaguero de garantías. De este modo, sería Bergdich el inquilino del lateral izquierdo.

Mayores variantes ofrece la baja de Rubio en la medular. Son hasta 5 los hombres que pueden ocupar el timón del equipo. Si el de Logroño finalmente no supera los problemas musculares, hay un abanico de posibilidades para el entrenador. La reciente recuperación de Víctor Pérez, importante en el equipo gracias a su despliegue y colocación, supone que el puzle tenga más piezas de las existentes hace unos días. En contra de lo que todos los vallisoletanos hubieran deseado, el manchego aún no está al 100 % para competir y aguardará unos días más antes de ser convocado de cara a un choque.

La ausencia de Pérez tiene, dentro de lo malo, la cara positiva de que es probable que Juan Ignacio alinee a Fausto Rossi para que trace el juego del Pucela, a buen seguro con Sastre como escudero. El mallorquín será el músculo y el esfuerzo, mientras que el trasalpino es capaz de aportar calidad y buen juego con el balón unos metros por delante. Si es así, el sub-21 italiano debitaría en la Liga como titular, tras jugar unos minutos en Elche.

El que podría ser la sorpresa es Baraja, que pese a contar con poco portagonismo en los últimos tiempos ha sido ensalzado en rueda de prensa por el entrenador. Una posible vuelta de Rueda al mediocentro queda descartada, pues el fallido experimento en Castellón se suma a la ausencia de efectivos en el centro de la zaga.

En cuanto a los hombres de Simeone, que acumulan más minutos de juego en sus piernas, es difícil conjeturar posibles rotaciones. El físico de ese vestuario es descomunal y parece que no les afecta disputar Champions League. El fondo de banquillo colchonero facilita mucho que no se note en exceso la ausencia de ciertos hombres importantes para el Cholo.

Leo Baptistao, Raúl García e incluso "El Cebolla" Rodríguez podrían dar la sorpresa en Zorrilla y salir de inicio, si bien el equipo habitualmente titular no tienen ninguna baja y el Atlético podría saltar con el once de gala. Villa, uno de los más veteranos del plantel, ha jugado seguidamente contra Almería y Zenit y podría partir desde el banquillo en beneficio de la dupla brasileña de Leo y Diego Costa, este último por delante del ex del Rayo y como referencia ofensiva gracias a su sublime estado de forma. De todos modos, la pizarra de Simeone es secreta y solo un par de horas antes del partido se sabrán los elegidos.

Baptistao se estrenó con los rojiblancos hace apenas unos días, contra los rusos del Zenit, por lo que en caso de rotación en filas atléticas, cuenta con muchas papeletas para ocupar algún puesto del ataque visitante.

Los onces

En el equipo local, el retorno de jugadores tras lesión supone que habrá varios cambios con respecto a las jornadas anteriores. Vuelve Ebert tras sus problemas físicos y a buen seguro lo haga para ser titular. Lo mismo puede decir Víctor Pérez, dado que la baja definitivade Álvaro Rubio le da más opciones para partir de inicio, si bien cuenta con escaso ritmo competitivo. Juan Ignacio ha citado a 19 hombres a la espera de la evolución física de Óscar, que ha padecido molestias en su rodilla. De este modo entra Vadillo, salido de la cantera, a la lista oficial.

Con estas novedades, el posible equipo titular del Real Valladolid lo conformarán Diego Mariño bajo palos; Rukavina, Rueda, Peña y Bergdich en defensa; Sastre (si no está Rubio) y Rossi en la medular (sin descartar a Víctor Pérez); Ebert, Óscar y Omar en tres cuartos de campo y Javi Guerra como referencia. Las dudas que ofrece Omar en este principio de campaña podría aprovecharlas Valdet Rama para ocupar esa banda izquierda. El proceso de adaptación de Heinz invita a pensar que Peña formará pareja de centrales con Jesús Rueda.

En cuanto al Atlético de Madrid, la alienación que plantará sobre el verde de Zorrilla no será muy distinta a esta: Courtois en portería; Juanfran, Miranda, Godín y Filipe franqueándolo; Gabi y Suárez como pareja de centrocampistas; por delante de ellos Arda Turan, Koke y Diego Costa; con Villa como ariete. De estos cuatro hombres citados, es bastante posible que uno de ellos ceda su lugar a Leo Baptistao, si bien las razones que decantarán la decisión solo las conoce el técnico rosarino.

A partir de las 22 horas del sábado dará comienzo el asedio por parte de los indios de Simeone a la fortaleza local de Juan Ignacio Martínez, que tratará de defenderse de esta perseverancia con ataques a la espalda con el fin de conseguir derrotar al frente rival.

Fotos: Atlético de Madrid | ABC | RTVE.