Álvaro: "Tenemos la preocupación de que no terminamos de generar el fútbol que nos gustaría"

El jugador cántabro ha reiterado esta mañana que está “totalmente centrado aquí, me encuentro a gusto, siempre lo he dicho, me han tratado muy bien desde que vine, y estoy muy feliz en Zaragoza”, también ha explicado que “he estado intentando estar centrado durante toda la temporada pero con unas cosas o con otras siempre es difícil y, aunque lo intentes, la cabeza, después de estar dándole tantas vueltas y de no saber qué va a ocurrir en un final de mercado tan movido como fue, siempre tienes esas dudas”.

“Estamos contentos por llevar dos victorias consecutivas porque sabemos lo que cuesta eso, y también sirve para estar un poco más tranquilos tanto nosotros como los aficionados. Pero también tenemos la preocupación de que no terminamos de generar el fútbol que nos gustaría. Lo mejor sería jugar bien y ganar. El resumen que podemos sacar es que, aun no estando al nivel de juego que nos gustaría, estamos sacando victorias y algún empate importante, así que cuando alcancemos el nivel que queremos, los resultados serán mejores. Dos victorias consecutivas ahora nos dan margen para estar más tranquilos. Ojalá todas las semanas sean así y tengamos semanas tranquilas de entrenamientos como la que tenemos ahora”, comentaba Álvaro sobre la actual situación del conjunto aragonés, y recalcaba que de la victoria en Madrid el equipo salió “bastante reforzado”. El Real Zaragoza logró vencer el pasado fin de semana al Real Madrid Castilla en Valdebebas por un gol a dos y pese a no realizar un buen partido. El jugador zaragocista ha reconocido los errores que se tuvieron frente a los blancos: “Una vez dentro del partido somos nosotros los que sabemos lo que nos está pasando y los que tenemos que solucionar los asuntos y hacer caso de las cosas que nos dice el entrenador. El otro día hubo cosas en las que no estuvimos bien, como la presión en su campo. Tuvimos la suerte de empezar poniéndonos por delante y meternos un poco atrás y las cosas nos fueron mejor porque yo creo que estuvimos bien en el aspecto defensivo, pero aspectos como la salida del balón los tenemos que mejorar”.

"Nos cuesta transmitir en el césped cómo jugamos en los entrenos"

El objetivo del equipo que dirige Paco Herrera sigue siendo demostrar sobre el terreno de juego el buen fútbol que desarrollan durante los entrenamientos. “En los entrenamientos creo que se ve que jugamos bien al fútbol, que a la gente no le pesa el balón, pero nos cuesta transmitirlo en el césped. Ojalá a partir de esta semana aprendamos a transmitir en los partidos cómo entrenamos”, señalaba Álvaro González.

El balón parado, importante en una liga tan igualada

Uno de los aspectos a tener en cuenta, sobre todo, en la Segunda División, son las jugadas a balón parado, ya que pueden decir partidos, para bien o para mal. Sin ir más lejos, el Real Zaragoza anotó el primer gol del sábado ante el Castilla tras un saque de esquina que remató el propio Álvaro de cabeza, dio en el poste y cayó en los pies de Henríquez, que mandó el balón a la red. “Sacar rendimiento en ataque con jugadas a balón parado es súper importante, muchos partidos se deciden con pequeños detalles a balón parado, tanto en contra como a favor. A todo defensa le gusta meter goles, pero si es ayudar, como ha sido este finde, para que se estrenara Henríquez en el casillero, es muy importante para el equipo. Ojalá pueda aportar mucho más”, recalcaba Álvaro.

También ha hablado el ex del Racing de la igualdad existente en Segunda División, un tema que ha sonado en la ciudad del Ebro desde pretemporada y del que, sin duda, se seguirá hablando durante la competición. Álvaro ha comentado que “llevábamos cuatro jornadas sin ganar, y de repente ganamos dos seguidas y ganando otra más estás metido ya en los puestos de arriba”, y ha agregado que “lo que vemos ahora mismo es que los partidos y los equipos son súper parejos, con cualquiera se puede ganar y con cualquiera se puede perder, y eso también hace que la competición sea bonita”.

Paredes, Laguardia, Leo Franco y Paco Herrera

Hablando un poco de nombres propios, el defensor blanquillo ha explicado la situación de los centrales, y ha hablado de Leo Franco y de su entrenador, Paco Herrera. “Yo siempre he dicho que lo mejor entre los tres que estamos jugando de centrales ahora mismo es complementarnos los unos a los otros y saber cómo tienes que jugar con un central o con otro”, explicaba Álvaro, y comentaba que “Paredes es un jugador más rápido, pero que no va tan bien de cabeza como Lagu. Cuando vas de cabeza, Lagu lleva bastante la iniciativa. Paredes quizá tenga mejor salida de balón porque también puede jugar de lateral”. Y finalizaba el tema destacando que “me encuentro cómodo con uno y con otro, hay que saber amoldarse a ellos”. Respecto al guardameta titular del Real Zaragoza, Leo Franco, el central del conjunto maño ha afirmado que “nos está ayudando muchísimo tanto a los defensas como al equipo a defender, y eso es importante. Se siente importante y está aportando mucho al equipo”, y ha destacado que tanto Leo como Pablo Alcolea están realizando un trabajo “increíble”. Por último en tema de individualidades, Álvaro González ha tenido palabras hacia el míster del Real Zaragoza, Paco Herrera: “Respecto a mi caso de principio de temporada, le tengo mucho que agradecer porque siempre ha estado a mi lado, tanto en entrenamientos como por teléfono si hacía falta para apoyarme y estar a mi lado y, aparte de ser tu entrenador, es muy cercano a ti y es una gran persona. Estamos muy agradecidos a él. Como entrenador creo que no hay nada que reprocharle”.

El líder llega a La Romareda el domingo

Ya pensando en el próximo partido, en el que el Real Zaragoza recibe al Recreativo de Huelva, actual líder de la clasificación, el domingo a las 18:15h., Álvaro respeta al rival “al 100%”. “El Recre tiene buenos jugadores, yo conozco a algunos de ellos por nuestra etapa en el Racing, como a Arana, que he estado hablando con él y se encuentran muy a gusto, o Jonathan Valle, que ha vuelto a encontrar su fútbol en el Recreativo. Va a ser un partido muy complicado pero que después de dos victorias seguidas nuestras, creo que vamos a ver un buen partido, y ojalá se queden los puntos en La Romareda y podamos desplegar nuestro buen fútbol. El Recreativo tiene un buen equipo, para competir arriba, donde ahora mismo está”, ha explicado el jugador de Potes, ya ha destacado que “lo más importante es nuestra victoria”, ya que “sería la tercera consecutiva y nos daría muchísima tranquilidad, y ascenderíamos unos puestos, cuando te ves más arriba en la clasificación es más fácil salir a un campo y sales con más confianza”.

Entrenamiento matinal con visita de Atades

En el entrenamiento de esta mañana, el primero de la semana, Paco Montañés y Mario Paglialunga han realizado entrenamiento individualizado.

El equipo ha recibido la visita al entrenamiento de la asociación Atades, con los que han compartido unos minutos antes de entrenar y con los que han posado para una fotografía.

El conjunto maño tendrá mañana doble sesión de entrenamiento: por la mañana a partir de las 10h., y por la tarde a partir de las 17:30h., ambos en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.

Tras el entrenamiento vespertino, a las 19:30h. tendrá lugar en el restaurante Aura de Zaragoza el acto de presentación del acuerdo de colaboración entre el conjunto blanquillo y Coca-Cola Iberian Partners. En dicho acto, habrá una amplia presencia de la plantilla del Real Zaragoza, y tras él, José María Movilla atenderá a los medios en rueda de prensa en el mismo restaurante.