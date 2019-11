Yo jugué en el Real Betis: Roberto Ríos

Entre los aficionados siempre ha estado la idea de que cualquier hijo de futbolista lo tiene más fácil que cualquiera a la hora de poder triunfar en este deporte. Ciertamente, no falta parte de razón a este pensamiento, puesto que los contactos familiares pueden allanarle el camino más que a cualquier otro. No obstante, pocos casos se han dado de sagas familiares que hayan triunfado y menos aún que lo hayan podido hacer con la misma camiseta.

De hecho, en Heliópolis sólo se ha dado un caso hasta la fecha, el de los Ríos, una dinastía que estrenó entre los 50 y 60 Eusebio, mítico central verdiblanco que después llegó a ser entrenador e, incluso, director deportivo del club, y que después continuó con su hijo, Roberto, que brilló con luz propia durante la década de los 90, llegando a hacer realidad el sueño de su padre: jugar con la camiseta del Athletic.

Su carrera en la cantera verdiblanca fue meteórica

Aunque la historia de este bilbaíno nacido el 8 de octubre de 1971 arrancó en Los Bermejales. Allí, su altura (1,95 metros) y su buenhacer en el eje central de la zaga le hicieron protagonizar una meteórica carrera en los escalafones inferiores del Betis. De hecho, llegó al filial con apenas 20 años, al principio de la campaña 91/92. Para entonces, ya había sido internacional sub 19. Era una de las grandes perlas de la cantera y tardaría muy poco en estar con los mayores.

De hecho, lo hizo en el curso 92/93, cuando la maltrecha economía heliopolitana obligaba a tirar de la gente de la casa en busca del retorno a Primera. Así, Ríos debutó como titular en la segunda jornada, frente al Sestao en Las Llanas, jugando el primero de sus 24 encuentros en aquella campaña, en los que consiguió dos goles (ante Barcelona B y Sestao). Por entonces, ejercía tanto de pivote defensivo como de central, si bien se le veía más cómodo liderando la defensa. Sea como fuere, el vasco, como el resto del equipo, no pudo lograr el objetivo de volver a la máxima categoría, puesto que la escuadra de las trece barras acabó quinta, fuera incluso de la promoción.

En dos temporadas pasó de la Segunda división a Europa

Con ello, la 93/94 se presentaba obligatoriamente como la temporada en la que había que dar el salto, un reto que el bilbaíno asumió sin reparos. Cierto es que jugó menos partidos, 19, pero sus registros anotadores se doblaron marcando cuatro tantos que siempre valieron puntos (victorias frente a Madrid B, Burgos y Espanyol; empate ante el Castellón). De este modo, aportó su granito de arena a una campaña memorable, en la que se logró el ascenso en el Plantío, ante el Burgos, con una jornada de antelación al final de Liga e, incluso, se llegó a las semifinales de Copa tras dejar en la cuneta al ‘todopoderoso’ Barça del ‘Dream Team’ en cuartos y vendiendo bien cara la eliminación en La Romareda, donde, curiosamente, una diana suya en la prolongación sirvió para forzar una prórroga en la que los verdiblancos, absolutamente extenuados y con Diezma lesionado, acabaron cayendo por 3-1.

A todo ello habría que sumarle su debut con la selección sub 21, lo que dejaba bien claro que su carrera había despegado y, lo que era aún mejor, que no se atisbaba dónde podría estar su techo. De hecho, no lo encontró en la 94/95, en la máxima categoría. Su debut en la élite estuvo acompañado de 24 actuaciones y dos dianas (ambas al Tenerife) que sirvieron para que el equipo no notase el vértigo y acabase en tercera posición, ganándose con ello el derecho a disputar la Copa de la UEFA. Todo parecía ir de dulce al vasco, al que, no obstante, las lesiones le jugaron una mala pasada durante la 95/96.

Su consagración tuvo lugar durante la campaña 96/97

Entonces, apenas disputó 13 encuentros, algo que paró su meteórica progresión. Quizás por ello, en la 96/97 arrancó con muchas más ganas, consagrándose definitivamente. Fue indiscutible en Liga, con 36 actuaciones que le convirtieron en guardián del eje central de la zaga, algo que no le impidió firmar tres dianas (una al Athletic y dos al Logroñés). Con ello, fue partícipe de aquel equipo que logró la cuarta plaza y que en Copa, donde estuvo presente en nueve duelos, se plantó en la mismísima final, ante el Barcelona. En ella, Ríos fue titular y vio cómo los verdiblancos se pusieron por delante en hasta dos ocasiones, aunque terminaron cayendo de manera agónica en la prórroga frente a los azulgranas (3-2).

Sin saberlo, aquel fue su último encuentro con la elástica de las trece barras. Para entonces ya era internacional absoluto (debutó el 9 de septiembre de 1996 ante la República Checa y repetiría otras diez veces más) y su cotización subía como la espuma. Tanto es así que clubes como el Real Madrid o el Manchester United llamaron a su puerta, aunque hubo un ofrecimiento ante el que no pudo negarse: el del Athletic. Él era consciente de que su padre, nacido en Portugalete, siempre tuvo clavada la espinita de no haber podido jugar nunca en el equipo de su tierra. Por ello, no se lo pensó dos veces y dio su visto bueno a aquella operación, que encontró su mayor dificultad en las altas pretensiones económicas de Manuel Ruiz de Lopera. Por ello, no es de extrañar que el acuerdo se cerrase en 12 millones de euros, unos 2.000 de las antiguas pesetas, que lo convirtieron en el fichaje más caro de la historia del Athletic.

En el Athletic fue de más a menos

De este modo, Ríos se fue al conjunto de San Mamés, donde fue casi indiscutible durante su primera temporada, la 97/98. Jugó 39 encuentros entre Liga, Copa y UEFA, entre los que logró tres ‘chicharros’ (a Sampdoria, Celta y Mérida). Además, los ‘Leones’ fueron subcampeones de Liga, con lo que lograron plaza directa para la Champions (la normativa se estrenó precisamente esa misma temporada) y vio ‘in situ’ cómo se sacaba la mítica gabarra durante las celebraciones. Estaba viviendo el mejor momento de su carrera, pero poco podría imaginar que muy pronto comenzaría la cuesta abajo.

Concretamente, en la siguiente campaña. Demasiado intermitente, apenas llegó a los 24 duelos, firmando sólo un tanto, contra el Salamanca. Y durante el curso 99/00, la cosa fue aún peor. Únicamente disputó seis choques, algo que empezaba a dejar claro que la suerte empezaba a abandonarle. No obstante, sí que tuvo minutos en la 00/01, con 20 actuaciones y un gol (al Alavés). Pero fue sólo un espejismo, ya que sus cinco envites en la 01/02 terminaron de desesperarle y forzar su adiós a San Mamés.

Con 30 años, esperaba encontrar destino pronto e, incluso, negoció con el West Bromwich, aunque no llegó a ningún acuerdo. De este modo, decidió colgar las botas. Años más tarde, y de la mano de José Mari y Gordillo, entró a formar parte del Écija, donde fue director general. Más tarde, en verano de 2010, pasó a ser el segundo de Pepe Mel en el banquillo del Betis, cargo en el que sigue en la actualidad, emulando a su padre Eusebio, que como él también estuvo vinculado al club tanto sobre el césped como desde el área técnica. Así, aporta su granito de arena a un nuevo proyecto verdiblanco que busca recuperar su presencia en unas alturas en las que él brilló como jugador a mediados de los noventa.

(Fotos del texto: 1, Bdfutbol.com; 2, Ebay.es; 3, Blogs.20minutos.es; 4, Top-diez.blogspot.com; y 5, Colgadosporelfutbol.com).