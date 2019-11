Isco, el nuevo mago 'merengue'

Francisco 'Isco' Román Alarcón Súarez, 21 años, mediapunta del Real Madrid, una de las grandes promesas del fútbol español. Nació el 21 de abril de 1992 en Arroyo de la Miel, Málaga. Empezó su carrera futbolística en el equipo de su pueblo, el Atlético Benamiel Club de Fútbol con el que jugó numerosos torneos a nivel nacional, lo que valió para que numerosos clubes de primer nivel se fijaran en el.

Mala experiencia en el Valencia

El equipo que decidió apostar por el, en un principio, fue el Valencia CF, entidad a la que llegó en 2006 con 14 años para ingresar en la categoría cadete. Debutó con el primer equipo che en Copa del Rey, el 2010, frente a la Unión Deportiva Logroñés, en un partido que los valencianistas ganaron por 4 a 1 con un doblete del malagueño.

A pesar de sus buenas actuaciones, Isco no tuvo oportunidades con el primer equipo y en la temporada 2010-2011 jugó con el filial valencianista, el Valencia Mestalla. El malagueño fue fundamental para el ascenso de su equipo a Segunda División B pero se sentía poco valorado en el club.

Llegó la hora de renovar su contrato e Isco decidió que lo ofrecido por el Valencia no reunía las condiciones que el quería y rechazó la posibilidad de seguir vistiendo de che. A eso le siguió un cruce de declaraciones entre el técnico del primer equipo, Unai Emery que afirmó que el jugador no estaba listo para dar el salto al primer equipo, a lo que Isco le acusó de no haber contado nunca con él.

Brillando con el Málaga

En julio de 2011 llegó el club de sus amores, el club del que fue socio desde pequeño, el Málaga CF y pagó los 6 millones de la claúsula de rescisión que le unía al club valenciano. Debutó ante el Granada CF con una victoria por 4 a 0 para el Málaga CF, en el que jugó exquisitamente y se convierte en un habitual para su entrenador Manuel Pellegrini y enamorando desde el primer momento a su nueva afición.

Poco después marcaría su primer tanto con la camiseta albiceleste ante el Racing de Santander . Ese año cuajó una magnífica temporada, convirtiéndose en uno de los jugadores revelación de la Liga española y ayudando a su equipo a clasificarse por primera vez en su historia en la Champions League. En el debut malaguista en la máxima competición europea, el 18 de septiembre de 2012, en la fase de grupos ante el Zenit de San Petersburgo, Isco anotó dos de los tres goles que dieron la victoria a los hombres de Manuel Pellegrini. Gracias a su gran temporada, en diciembre de ese mismo año, la revista italiana Tuttosport le otorgó el premio Golden Boy al mejor jugador joven de Europa.

En al temporada pasada anotó un total de 12 goles entre Liga y Champions y el verano se proclamó campeón del Europeo Sub-21 con la 'Rojita'. Con una cláusula de rescisión de 35 millones de euros, Isco atrajo el interés de varios clubes entre los cuales el Manchester City, entrenado por su exentrenador Manuel Pellegrini, y el Real Madrid. Fue el club de Chamartín quien acabó haciéndose con sus servicios.

Isco lo tenía claro

A pesar de que no hace muchos años se le había fotografiado con una camiseta del FC Barcelona, a pesar de que su perro se llame Messi, "al igual que el mejor jugador del mundo", según declaraciones del propio jugador y, a pesar de que no hace mucho había declarado que el Real Madrid es un equipo falto de humildad, Isco tenía claro donde quería estar. Firmó su contrato con el club blanco el día 27 de junio, contrato que lo vincula al Real Madrid por 5 temporadas. Fue presentado el día 3 de julio con el dorsal número 23, dorsal que ya habían utilizado David Beckham y Mesut Özil.

En la rueda de prensa posterior a su presentación, Isco demostró que a pesar de su edad, con él no hay quien pueda. Muchos fueron los periodistas que preguntaron por su perro o por su anti-madridismo, pero el malagueño dejó con la boca abierta a todos con contestaciones como: "Antes tenía un perro que se llamaba Figo" o "He sido del Málaga, pero soy el más madridista que hay y me lo voy a dejar todo por esta camiseta. Nadie va a poner en duda mi compromiso con el Madrid. Para un jugador no hay cosa más grande que estar en el Madrid".

No besó el escudo, tal y como se lo pedían los aficionados que presenciaron el acto de su presentación, lo hizo su hermano ya que Isco dijo que tal es el respeto a este escudo, que prefiere ganárselo en el campo. Y así fue.

Maravillando al Bernabéu desde el primer día

En su primer partido oficial con al camiseta blanca, ante el Betis, jugando de extremo derecho, salvó a los hombres de Carlo Ancelotti de un primer tropiezo en Liga, con un gol de cabeza en el minuto 86. Era el momento se señalarse el escudo y lo hizo. Así empezó Isco a enamorar al Bernabéu.

Primer gol con el Real Madrid, el primero que había anotado de cabeza. Muchos lo ven como a un nuevo Juanito, malagueño y madridista. Palabras grandes, o no... Tercera jornada de Liga y tocaba enfrentarse al Athletic. ¿Timidez? ¿Qué es eso? A Isco no se le hizo grande llevar bordado en el pecho el escudo del equipo más exigente del mundo, todo lo contrario, en un partido espectacular a nivel individual, anotó un doblete, un tanto con al zurda y otro con la diestra.

Llegó la Champions y el Galatasaray. Isco no podía fallar en esta, también quiere la 'Décima'. Anotó el primer tanto madridista en el minuto 33 y le puso en bandeja un gol a Cristiano, su nuevo socio. Los hombres de Ancelotti acabaron llevándose la victoria por 1 a 6. Volvió la Liga, y el Getafe. Tocaba seguir e Isco lo sabía. A pase de Cristiano, el malagueño volvió a hacer su golito, casi que de cada partido, en el minuto 84.

Números espectaculares

Cinco partidos de Liga y uno de Champions, jugando de mediapunta, extremo derecho y en el doble pivote junto a Modric. Francisco 'Isco' Alarcón Súarez, cinco goles (cuatro en Liga y uno en Champions, uno de cabeza, uno con al zurda y tres con al diestra) y dos pases de gol.

Si la temporada pasado acabó con 12 tantos entre todas las competiciones y en esta presenta campaña, en seis encuentros marcó cinco tantos, ¿cuántos goles habrá hecho Isco al final de temporada? Sólo hay que imaginárselo y la realidad no será muy distinta a lo imaginado ya que Isco lleva la magia en sus botas. Su forma de jugar bien puede ser catalogada de muy altos quilates.

Es un jugador en el que destaca su inmensa calidad, capaz de crear fantasía en el terreno de juego con un par de movimientos y de ganar un partido con una sola acción. Muy destacable es también su gran visión de juego, especialmente cerca del área, donde su capacidad para habilitar el último pase ha enamorado a todos los amantes del buen fútbol. Posee un buen disparo a puerta, le pega muy bien con ambas piernas aunque la buena es la diestra, con la que ya anotó tres goles.

No es muy alto, ni tampoco carece de su físico prodigioso, sin embargo, parece que esto no se le hace mermar para nada en su juego, sino todo lo contrario, no es un jugador que busque el choque o que se beneficie de ellos, sino que sus cualidades son la rapidez, la calidad y la enorme inteligencia de sus movimientos.

Si de pequeño marcaba las diferencia, ahora enamora cada vez que toca el balón. “Entonces, pese a ser tan pequeño, ya marcaba las diferencias. Mientras estuvo en el Atlético Benamiel fuimos siempre campeones en todas las categorías donde estuvo. Había muchísima diferencia entre él y el resto. De pequeño jugaba de mediocentro, y estaba un poquito entradito en peso, pero no importaba, seguía siendo superior", recuerda Salvador Burgos, que fue el que le introdujo en el fútbol, su entrenador en las categorías de benjamín y alevín.

"Nosotros le teníamos siempre dos o tres categorías por encima de la suya, porque no progresaba si estaba con los de su edad. Con edad de infantil jugaba con los cadetes de segundo año, y aun así era el mejor. Siempre con el ‘10’ en la espalda, su número favorito. Aquí venía gente a verlo exclusivamente a él, que no eran aficionados del Atlético Benamiel” , siguió Salvador.

"Isco no defrauda a nadie", dijo Julen Lopetegui y la afición del Real Madrid lo está comprobando.