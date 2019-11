Faltó enlazar

Aguirre lo tenía claro: el partido intersemanal ante el Villarreal no era tan primordial como el que enfrentaría a los suyos ante el Getafe en Cornellà la próxima jornada. Por ello, dio entrada a ocho hombres no habituales en su esquema ideal y tan sólo Moreno, Casilla y Sergio García fueron titulares en el Madrigal. Pudiendo ser un déficit importante para la idea del mexicano, el equipo visitante no consiguió sumar por primera vez esta temporada pese a acabar consiguiendo que los de Marcelino pidieran la hora.

García marcó un buen gol tras recibir por vez primera en condiciones

Si algo quedó claro es que, a parte de la falta de entendimiento entre muchos de los presentes en el terreno de juego, Sergio García estuvo muy sólo al frente del ataque. Se sintió mucho más cómodo con la entrada de Víctor Sánchez y Stuani, ideales uno para ese pase tenso y otro para buscar segundas jugadas a base de peinarlas. Y es que el capitán perico marcó un auténtico golazo en la única jugada que recibió un balón en condiciones y dispuesto para encarar, hacer ese dentro-fuera tan típico suyo y salir de la principal marca con un gesto técnico que él tenía pensado antes que cualquier otro de los 21 jugadores restantes.

La pareja de pivotes en la primera parte dejó muchas dudas. Álex Fdez mostró tener calidad con el balón en los pies y cierto recorrido, pero lejos de área rival explotó poco ese último pase. Raúl Rodríguez, por su parte, pasó gran parte del encuentro entre centrales para ayudar a Sidnei en la salida desde atrás y eso le alejó aún más de la línea de 3/4, si bien cabe decir que su posición real es la de central. Técnicamente aún deja que desear y se le notó falto de confianza, ante una muy agresiva presión de Bruno, buque insignia del submarino amarillo.

Thievy y Lanzarote no dieron ese último pase

Abraham, otro de los encargados de mantener la posesión de los de Aguirre, estuvo más pendiente de la presión rival que no de intentar jugar profundos. Le costó encajar por el momento con el juego del Espanyol, algo más directo tras recuperación, y no interpretó del todo algunas jugadas donde el partido pedía otra marcha. Thievy por su parte mostró ser más consistente en partidos de idas y venidas y no de defender en bloque bajo mientras que Lanzarote no estuvo acertado y tuvo muy poca incidencia en el juego. Las ayudas defensivas al lateral de su costado no le ayudaron a poder mostrar la técnica que posee.

Borrón y cuenta nueva ahora para el Espanyol. Ante el Getafe, todo hace presagiar que el once inicial será el hasta ahora titular por Aguirre. Torje o Simao, la gran duda. El rumano aún no ha debutado con los colores blanquiazules mientras que el portugués está en un buen estado de forma y de actuaciones. El abanico para los catalanes es amplio y son conscientes de ello. Por ahora, las conclusiones a estas alturas de temporada son mucho más positivas que la pasada.