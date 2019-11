Osasuna - Levante: que no se relaje nadie

Poco a poco, la afición de Osasuna empieza a recuperar una respiración, cuanto menos, estable. El comienzo de temporada de los navarros fue nefasto, y había quien daba al equipo por descendido en la jornada cuatro. Pero una de las cosas que hacen grande a este deporte es que, de la noche a la mañana, puede cambiar por completo la situación de un equipo. Osasuna todavía está en ello. Los rojillos siguen en puestos de descenso, con cinco derrotas en seis jornadas y con muchas dificultades para llegar a puerta. Pero, partido a partido, van mejorando los diferentes aspectos del juego, sobre todo tras la balsámica victoria frente al Elche.

El problema es que, después del arreón anímico que supusieron esos tres puntos, tocó visitar el Calderón, un estadio que es sinónimo de derrota para los visitantes. Osasuna no fue una excepción, pero las caras de la afición no eran tan dramáticas como en ocasiones anteriores. El equipo dio la cara y a punto estuvo de sacar algo del feudo atlético. Los rojillos están in crescendo y el próximo punto de partida lo tiene todo para hacer olvidar un mal comienzo y empezar a ver la temporada con otros ojos.

El rival será el Levante y el lugar El Sadar. El equipo entrenado por Joaquín Caparrós ya no es el "Eurollevant" que sorprendió a propios y extraños hace dos temporadas. Sin embargo, goza de la intensidad y carácter con que el entrenador utrerano impregna a todas sus plantillas. Por ello, no será un partido fácil, pero la magia de El Sadar y el hecho de que, en las últimas campañas, los rojillos parecen haberle cogido la medida a los granotas, hacen del duelo de mañana el encuentro idóneo para despegar.

La desesperación de JIM

El equipo valenciano vivió hace dos campañas la mejor temporada de su historia. Con uno de los presupuestos más bajos de primera, el equipo granota se instaló en puestos Champions durante casi toda la temporada y, solo un par de despistes de última hora le privaron de participar en la máxima competición continental —terminando, eso sí, en un meritorio sexto puesto que les permitió jugar Europa League—. Uno de los grandes artífices de esta machada fue su entrenador, Juan Ignacio Martínez "JIM". El técnico alicantino supo exprimir y sacar el máximo jugo a una plantilla humilde. Pocos equipos se le atascaron al Levante en las dos temporadas (2011-13) en las que JIM estuvo al frente del barco valenciano, pero Osasuna fue uno de ellos.

"Menos mal que no jugamos siempre contra Osasuna". Eso fue lo que dijo el entrenador granota tras su último partido frente a los rojillos estando a cargo del Levante. Aquel día, el equipo navarro se llevó los tres puntos del Ciutat de València al ganar el partido por 0-2. En la temporada del Eurollevant, Osasuna fue el primer equipo que consiguió derrotar a los granotas, a los que privaron del liderato; 2-0. Ese mismo curso, en el partido de vuelta, nueva victoria pamplonica por otro 0-2, y en el partido de El Sadar de la temporada pasada, 0-4.

JIM, ex entrenador del Levante: "Menos mal que no jugamos siempre contra Osasuna" (26/02/13)

Y es que son muchas las victorias rojillas frente al Levante en los últimos años; incluso, muchas de ellas han significado un punto de inflexión para Osasuna tras una mala racha. En la 2007/08, el estadio navarro presenció un contundente 4-1 y, solo un año antes, el estadio levantino fue testigo de un huracán llamado Roberto Soldado que se llevó el balón del encuentro tras firmar un hat-trick, incluyendo un zambombazo desde el centro del campo —el resultado final fue de 1-4—.

Durante la última década, que coincide con el primero de los tres ascensos que han conseguido los valencianos en el siglo XXI, ambos equipos se han enfrentado doce veces en Liga, con un balance notablemente superior a favor de Osasuna: ocho victorias rojillas, por tres del Levante y tan solo un empate.

El Levante de Jokin

La marcha de JIM en pleno auge levantinista obligaba a la directiva del club a poner en su lugar a un entrenador experimentado y de calidad contrastada. El elegido fue Joaquín Caparrós, uno de los hombres que vive el fútbol con mayor intensidad en nuestra Liga. El técnico andaluz ha impuesto con rapidez su estilo de juego y equipo valenciano ha sabido responder con la garra que le caracteriza. Muestra de ello es que, de no ser porque en la primera jornada de Liga visitó el Camp Nou —recibiendo un apabullante 7-0—, el Levante estaría invicto; aunque, eso sí, con tan solo una victoria ante un débil Rayo. No obstante, ha cosechado dos meritorios empates ante el Sevilla y la Real Sociedad.

Sin embargo, los últimos partidos están empezando a impacientar un poco a los aficionados. Cinco minutos de lujo les permitieron empatar in extremis un partido que tenían perdido frente al Almería por 2-0, y, ante al Valladolid, en casa, no consiguieron llevarse más de un punto a pesar de dominar prácticamente todo el encuentro. Por ello, al igual que el conjunto de Javi Gracia, intentarán contra Osasuna dejar atrás su falta de solvencia y matar, definitivamente, un partido frente a un equipo de su liga.

Para ello, los granotas contarán en punta con Babá Diawara. El delantero senegalés es el hombre gol por el que ha apostado la secretaría técnica del Levante para esta temporada. En los últimos años, el equipo valenciano, obligado a incorporar jugadores mediante contratos de cesión por las limitaciones económicas del club, ha demostrado un ojo excelente para la contratación de delanteros con un perfil muy concreto. Obafemi Martins, Arouna Koné y Felipe Caicedo fueron los últimos killers del equipo granota y todos ellos se marcharon de Valencia tras su primera temporada dejando un buen número de goles en porterías rivales. La adquisición de Babá, cedido por el Sevilla, recuerda inevitablemente a los casos de los jugadores anteriormente mencionados y en el Levante esperan un rendimiento similar. De momento, se estrenó como goleador la jornada pasada.

Pero el fichaje de mayor relumbrón es el delcentrocampista austríaco Andreas Ivanschitz. El jugador de 29 años viene con la vitola de ser el Beckham de su país y, tras rescindir su contrato con el Mainz 05, llega a Valencia para liderar la nave granota. Aunque, de momento, lo más destacable que ha hecho es fallar un penalti frente al Valladolid. Sin embargo, su calidad es indiscutible y será, sin duda, una pareja de mal gusto para la defensa rojilla.

Osasuna recupera efectivos

Un partido más, el equipo rojillo estará mermado por las bajas. Gracia no podrá contar un partido más con el canterano Roberto Torres, que estaba rindiendo a un gran nivel hasta su lesión frente al Elche. El ex granota Nino tampoco será de la partida al continuar con la larga recuperación que le espera tras lesionarse la rodilla de gravedad durante la pretemporada. Por otra parte, los centrales navarros Echaide y Flaño siguen trabajando con los fisios pero, de momento, no su recuperación todavía queda un poco lejos.

Los que si pueden volver ante el Levante son los extremos Miguel De las Cuevas y Álvaro Cejudo. El alicantino ya ha recibido el alta y todo apunta a que será de la partida el domingo. Falta por saber si el canterano del Atlético de Madrid saldrá de inicio o desde el banquillo, pero parece seguro que disfrutará de algunos minutos para ir recuperando el ritmo de competición. No obstante, la presencia de Cejudo no es tan segura. El de Puente Genil lleva varias semanas con problemas en su rodilla derecha y el diagnóstico no es demasiado claro. Sin embargo, poco a poco va reincorporándose al grupo y, aunque no parece probable, no se puede descartar que acabe entrando en la convocatoria.

El Levante, al contrario, cuenta con toda su plantilla en perfecto estado y Joaquín Caparrós deberá hacer descartes a la hora de realizar la convocatoria. De esta manera, el técnico andaluz podrá disponer su once de gala sobre el césped de El Sadar. Así, los posibles onces son: