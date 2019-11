Pepe Mel:"El año deportivo del Betis va a ser bueno"

A la finalización del entrenamiento matinal, el técnico verdiblanco se dejaba caer por sala de prensa para evaluar algunos de los temas de actualidad del conjunto bético, en la antesala del duelo que mañana enfrentará a su equipo contra el Villarreal de Marcelino García Toral.

Preguntado precisamente por el rival, Mel reconoció que no le "sorprende" el buen inicio del cuadro amarillo: "Mantiene las virtudes que les hicieron ascender, con casi el mismo grupo. Es un equipo que tiene muchas cosas buenas, como el Betis. Creo que su entrenador es muy bueno y que trabaja muy bien, por lo que está donde merece estar. También es verdad que después hay que tener la suerte para mantenerse ahí durante todo el año".

Algunos de los integrantes del submarino amarillo militaron anteriormente en el Betis como Pereira y Dorado. Además su preparador, Marcelino, entrenó al eterno rival no hace excesivo tiempo. Según el entrenador madrileño: "Jugamos contra el Villarreal, no contra personas. Jugamos contra un club, una camiseta y un escudo. Sólo tengo palabras de elogio para el Villarreal por lo que ha hecho durante año y medio". Con Chechu Dorado "hablé hace no mucho. Estaba lesionado y llevaba un tiempo parado. Es un futbolista excepcional y un chaval 10. Pero como he dicho antes, cuando pite el árbitro jugamos contra el Villarreal, que para mí es el rival más en forma junto al Atlético".

"Tenemos que centrarnos en el Villarreal y en nuestro trabajo"

Con respecto a las bajas que arrastra para el encuentro, destaca nuevamente la ausencia de Rubén Castro. Mel destaca que "no estamos pudiendo usar al jugador que más goles ha hecho en los tres últimos años. Jorge lleva su media y hace lo que hace todos los años, marcar goles, pero nos falta Rubén Castro. Buscamos que el resto de jugadores ayude con su porción de goles, no sólo Jorge y Rubén". Otro jugador con molestias, Nacho, no tendrá problemas para entrar en el once: "Sólo era un golpe; hoy ha entrenado con normalidad".

El estado del terreno de juego es uno de los temas que más inquieta al técnico durante los últimos meses. El madrileño cree que "es una incógnita. Lo normal es que en una semana no esté mucho mejor que en el último partido. Aprovecharemos desde el final del partido del Villarreal para ponernos en marcha y arreglarlo para tenerlo a punto para el día del Elche".

"Quiero decirle al beticismo que no se preocupe, que su equipo está preparado para competir"

La dinámica de partidos que suma el Real Betis es vertiginosa llegando a jugar dos partidos semanales: "Jugar jueves y domingo es lo que queríamos el año pasado. Se lucha por Europa precisamente para eso. El jueves que viene jugamos en Croacia y estamos encantados. Ojalá el año que viene vuelva a jugar el Betis domingo y jueves, o incluso domingo y miércoles, que es más interesante. Te dicta la cordura cómo manejar a la plantilla para poder usarlos a todos", exponía Mel.

El técnico lanzaba un mensaje de entusiasmo a la afición: "Quiero decirle al beticismo que no se preocupe, que su equipo está preparado para competir y va a dar la cara seguro. El año deportivo del Betis va a ser bueno".

Por último, también se refería a los árbitros, aportando que "No te tienes que quejar en los micrófonos porque no vale para nada. Tenemos que preocuparnos de nuestros propios errores, no de los árbitros. La experiencia te dice que no valen para nada los cabreos que te coges, por lo que tenemos que centrarnos en el Villarreal y en nuestro trabajo", finalizaba el entrenador verdiblanco.