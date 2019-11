Celta - Elche: ganar para curar heridas y olvidar polémicas recientes

No ha pasado ni una semana desde que Muñiz Fernández fuera el protagonista del regreso del Real Madrid al Martínez Valero casi 5 lustros después. El Elche tocó con la yema de los dedos un punto merecidísimo ante uno de los dos "gigantes" de la Liga BBVA. El gol de Boakye al minuto de prolongación de la segunda mitad desató la locura en la hinchada franjiverde presente en el coliseo ilicitano. Por segunda vez esta temporada, el delantero cedido por la Juventus marcó un gol en el tiempo de descuento que podía valer un punto. Desgraciadamente, el colegiado asturiano vio penalti en el último corner del partido al caer Carlos "La Roca" Sánchez y Pepe en el área. Cristiano Ronaldo transformó desde los 11 metros y los blancos (ese día vestidos de azul) se llevaban unos inmerecidos 3 puntos, mientras que el Elche se fue cabizbajo e impotente a los vestuarios, con la sensación de que les habían birlado algo que les pertenecía: un punto ante todo un Real Madrid.

Pero eso ya es pasado y toca mirar hacia delante en la pelea por conseguir la permanencia. Los franjiverdes viajan hasta Vigo para enfrentarse al Celta, un equipo que viene de perder en su último partido en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe y que se encuentra en una situación cómoda en la clasificación. Los de Luis Enrique solo han ganado un partido en estas 6 primeras jornadas, lo hizo en el estadio del Betis, y cuenta sus partidos como local (ante Espanyol, Granada y Villarreal) por empates. Sus dos derrotas fueron la mencionada en Getafe y ante el Athletic, en el estreno del nuevo estadio del club vizcaíno.

Toca ganar de una vez

Solo hay dos equipos en Primera División que no saben todavía lo que es ganar esta temporada, Almería y Elche. Ambos equipos han mostrado una gran imagen en varios partidos, pero no consiguieron marcar más goles que su rival. Los franjiverdes quieren "arrancar" ya para que el nerviosismo no se apodere del ambiente. No conseguir una victoria en las 7 primeras jornadas son datos para nada optimistas a la hora de conseguir el objetivo de la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

Estos datos pueden ser todavía más negativos si tenemos en cuenta que el Elche no ha logrado ganar a varios rivales directos, cayendo ante el Rayo Vallecano y Osasuna, dos conjuntos que solo tienen 3 puntos y los ha conseguido contra el conjunto de Fran Escribá, y empatando ante Almería y Real Valladolid, otros dos "enemigos" por evitar las 3 últimas plazas de la clasificación. Como aspectos positivos podemos quedarnos con la imagen ante los pucelanos, donde su mejor jugador fue Diego Mariño, que salvó a su equipo de marcharse de vacío del sureste español, ante una Real Sociedad de "Champions" en la vuelta del fútbol de Primera al Martínez Valero y con resultado final de 1-1 y, como no, el partido ante el Real Madrid, donde los franjiverdes minimizaron al mejor club del siglo XX y por momentos el Elche parecía el equipo "grande". Pero dar una buena imagen no siempre se traduce en puntos.

Inicio del proyecto de Luis Enrique

Tras abandonar el Barcelona B después de una temporada 10/11 memorable del filial blaugrana, acabando en tercera posición en la Liga Adelante, con jugadores de la talla de Deulofeu, Marc Muniesa, Cristian Tello o Thiago Alcántara, y después de su ambicioso proyecto fallido en la temporada 11/12, donde no consiguió acabar la temporada en la AS Roma, el ex jugador del Real Madrid y Barcelona aceptó "capitanear" la nave celeste. De momento, está intentando implantar su propio "sello", buscando un juego ofensivo y vistoso, muy de la Masía. Para esta aventura, ha querido contar con dos jugadores que ya tuvo en el Barcelona B, Andreu Fontàs y Nolito. De momento el equipo no ha empezado mal, colocado en la mitad de la tabla y con 6 puntos de 18 posibles. Un proyecto así siempre ofrece dudas, pero también es necesario algo que cada vez vemos menos en el fútbol: la paciencia en un proyecto.

Destacar en el club gallego a jugadores como Toni, al que Luis Enrique ha reconvertido en lateral, Costas, central canterano que se ha hecho con la titularidad en estas últimas 4 jornadas, Álex López, un hombre importante en el centro del campo en las últimas temporadas de los celestes, Rafinha, una de las promesas de la cantera del Barcelona y que intentará dejar huella en un club muy especial para él, para su padre y para su hermano Thiago, Santi Mina, jovencísimo atacante que ya debutó la temporada pasada, que poco a poco está entrando en los planes del entrenador asturiano y que ya sabe lo que es marcar en Primera División, y Charles, que está demostrando que la magnífica temporada que realizó con el Almería no es casualidad. Ya ha marcado 3 goles con la camiseta del Celta.

Altas y bajas de ambos equipos

El Elche no podrá contar para este encuentro con Sergio Pelegrín ni con Cristian Sapunaru por lesión y tampoco con Carlos "La Roca" Sánchez, que fue expulsado por doble amarilla al finalizar el encuentro ante el Real Madrid. En la rueda de prensa correspondiente al choque, el preparador valenciano mostró su "desconfianza total" ante estos temas hacia el club, ya que por presentar el recurso fuera de plazo, no podrá contar con el centrocampista colombiano en tierras viguesas, teniendo en cuenta que era muy probable que se le retirara alguna de las dos tarjetas amarillas que Muñiz Fernández le mostró.

Además, el propio Fran Escribá no podrá sentarse en el banquillo de Balaídos por su expulsión el pasado miércoles, la primera en toda su carrera deportiva. Tampoco estará el preparador físico Josep Mascarós, que ha sido sancionado con dos partidos.

Por parte de los locales, a las ya conocidas bajas del exfranjiverde Samuel Llorca y de Mario Bermejo, ambos con lesiones de gravedad en la rodilla, se une otro exfranjiverde como el central alicantino a esa lista de lesionados, Carlos Bellvís. El lateral zurdo sufrió una fractura en el hueso malar derecho tras un choque en el último partido con Diego Castro. "Chispa" ha sido operado y no podrá volver a los terrenos de juego hasta dentro de aproximadamente un mes. Por otra parte, Luis Enrique recupera a Nolito y a Augusto Fernández, que no pudieron ser de la partida en Getafe.

Victoria ilicitana en el último precedente

La última vez que el Elche visitó Balaídos fue hace 2 temporadas y se llevó los 3 puntos de forma impredecible, cuando todo hacía presagiar que el resultado final sería de empate. El primer golpe del partido lo dieron los franjiverdes, cuando Ángel marcó con la pierna derecha tras un rechaze del guardameta Yoel. Pocos minutos después, David Rodríguez empataba a puerta vacía tras un pase de Iago Aspas. Pero cuando parecía que el partido estaba abocado al reparto de puntos, un corner botado por Jorge Luque fue rematado de forma magistral por Sergio Pelegrín, que casi en el tiempo de prolongación puso por delante a su equipo y le dio los tres puntos en un campo muy complicado. Al final de esa campaña, el Celta consiguió el ascenso tras acabar segundo en la clasificación y el Elche terminó en mitad de la tabla tras un final de temporada desastroso.

Para ver el último choque de Primera División entre vigueses e ilicitanos en tierras gallegas nos tenemos que ir a la temporada 88/89. El Elche cayó goleado por 3 goles a 0, en una de tantas derrotas que sufrieron esa campaña.

Posibles alineaciones