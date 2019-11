Xavi: "Valdés me dijo que tenía que colocarme en la barrera, no pasa nada"

Xavi Hernández y Víctor Valdés protagonizaron sobre el césped de Almería una discusión en la segunda mitad, que el centrocampista de Terrasa se encargó de explicar tras el encuentro: "Valdés me ha dicho que tenía que colocarme en la barrera, pero no pasa nada. Para mí es como un hermano”.

Dani Alves valoró el partido de su equipo y destacó la segunda mitad, en donde hubo más control del balón y del partido según el brasileño: "En la segunda parte hemos estado mejor que en la primera y hemos tenido más posesión y más control".

El lateral también se mostró autoexigente al asegurar que deben mejorar siempre con respecto a la temporada anterior, como está sucediendo en la presente campaña: "Nosotros vivimos de hacer las cosas bien y siempre mejor que el año pasado para alcanzar nuestros objetivos. Hacer lo mismo que el año pasado no es mejorar como equipo. Una demostración de que hemos mejorado es que llevamos una racha muy buena e intentaremos mantenerlo".

Lamentó también la lesión de Messi al igual que su compañero Sergio Busquets y afirmó que espera que este contratiempo no dure demasiado: "Es una lástima porque a los futbolistas no nos gusta las interrupciones por problemas físicos. Le ha tocado a él y esperemos que no sea nada grave y que pueda estar de vuelta".

En cuanto a las críticas sobre el juego azulgrana, Alves cree que también los rivales juegan un papel importante y no ponen las cosas fáciles al FC Barcelona: "La teoría es más fácil que la práctica y al final los rivales también juegan y siempre es difícil".

"No vi el partido pero he visto las imágenes en el periódico y no hay que darle mas vueltas porque no hay solución. Hay que dar margen a los árbitros porque se pueden equivocar, lo que no puede haber es mala intención, si el tiene la conciencia tranquila nosotros ya no podemos interferir ahí", comentó sobre la sanción a Muñiz Fernández.

Goleador Adriano

Adriano anotó el segundo tanto de su equipo hoy en Almería y afirmó que llegó en un momento en el que las cosas podían torcerse: “Marco cuando puedo, pero intento defender bien y después si puedo aportar en ataque, pues bienvenido sea. Hoy pude marcar otro gol, un gol de tranquilidad porque el partido estaba peligroso”.

Se sumó también a las palabras de sus compañeros y deseó una pronta recuperación a Messi de su lesión: “Ojalá no sea nada y en los próximos partidos esté con nosotros porque es un jugador muy importante. Con él, el equipo es otro”.

Reacciones en Twitter

Felicidades equipo, 3 puntos más / Congrats team, 3 more points. — Javier Mascherano (@Mascherano) September 28, 2013

Grande equipo! Con la victoria de hoy batimos nuevo record: Mejor comienzo liguero en la historia del #FCBarcelona Felicidades cules!!! — José Manuel Pinto (@13_Pinto) September 28, 2013

7 de 7 !! Bon partit de l'equip !! Gran inici de la Lliga ! A seguir així! #ForçaBarça #FCBlive — Sergi Roberto (@SergiRoberto10) September 28, 2013

Gran victoria en Almería y sumamos tres puntos más en la Liga. Muy feliz por mantener la portería a cero. Un abrazo! pic.twitter.com/HNdokTd4oz — Victor Valdes (@1victorvaldes) September 28, 2013

Ganamos en Almería y con ello conseguimos el mejor inicio en Liga de la historia del Club! Grandes! #fcblive ⚽️✌️ — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) September 28, 2013

Muy feliz! El equipo consigue un histórico 7 de 7 en la liga!! A seguir trabajando, a seguir sumando!! #ViscaelBarça pic.twitter.com/JnY8CoMW3J — Marc Bartra (@MarcBartra91) September 28, 2013

Gran inicio de temporada!! 3 puntos más!! A seguir así. Saludos a todos. — Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) September 28, 2013

Dura victoria! Conseguimos 7 de 7 y ahora toca Champions! Gracias a todos!! — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) September 28, 2013

21 de 21! Increíble arranque en la #Liga. A seguir trabajando así. #ForçaBarça #ALMFCB — cristian tello (@ctello91) September 28, 2013

Record!!!! pic.twitter.com/L64xQoX8FR — Gerard Piqué (@3gerardpique) September 28, 2013