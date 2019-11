Sporting - Eibar: los armeros buscarán aprovechar la confusión local

Esta tarde en El Molinón el Sporting Gijón afrontará, pese al buen inicio liguero que le llevó a hacerse con el liderato tras la quinta jornada, una pequeña reválida ante su público. Los malos resultados a domicilio, coronados con la derrota del pasado fin de semana por 3-0 ante el Alavés, han provocado las primeras dudas en el seno de la afición sportinguista, que ha reabierto un debate sobre ciertos aspectos del equipo enterrado por los once puntos logrados en los cinco primeros compromisos del campeonato.

La mala imagen dejada en Mendizorroza ha puesto en el punto de mira a la parcela más débil, pese a lo poblada de la misma, del conjunto asturiano: el centro del campo. La pareja formada por Cristian Bustos y López Garai, a la que no se le niega el gran trabajo defensivo pero se le achaca una acuciante falta de fútbol, se ha situado en la diana de las críticas, de las que ambos han salido al paso. Con más elegancia lo hizo el más damnificado, Bustos, sustituido a la media hora del encuentro contra el Alavés, pero más polvareda han levantado las declaraciones del exjugador del Córdoba, que no parecen haber sentado demasiado bien en el vestuario gijonés.

Las declaraciones en prensa de López Garai no sentaron bien en el vestuario del Sporting El centrocampista vasco, en la tertulia de Deportes Cope Asturias del pasado martes, mostró su descontento por unas críticas que consideró injustificadas, si bien sus argumentos no parecieron los mejores, toda vez que parecieron irrespetuosos para con sus compañeros: "Lo que me choca es que todos esos futbolistas a los que se reclaman estaban el año pasado y el equipo no pasó del décimo" declaró el jugador formado en Lezama. Las palabras no sentaron nada bien en el vestuario rojiblanco, al señalar indirectamente a gente que este campaña vive a su sombra por el momento como son los casos de Casquero, Sergio Álvarez o Nacho Cases. Sin embargo uno de los capitanes de la plantilla, Iván Hernández, negó ayer que este hecho hubiera generado mal ambiente, reconociendo que los jugadores se dieron las explicaciones pertinentes "a la cara".

Novedades en el once local

Precisamente Iván Hernández será la principal novedad en la alineación de José Ramón Sandoval. El madrileño, inédito esta campaña, debutará en el eje de la zaga en sustitución del reconvertido Mandi, no disponible por acumulación de amonestaciones. Sería así la novedad más destacada en la línea defensiva pero no la única, toda vez que salvo que el preparador de Humanes opte por dar continuidad a Luis Hernández, se espera que el ya recuperado Roberto Canella regrese al lateral izquierdo, devolviendo a Lora a la banda derecha.

Sandoval sigue apostando por mantener el bloque de las primeras jornadas Por delante, todo indica que debería seguirse una línea continuista. No se quiere dar por el momento especial trascendencia a la caída en Mendizorroza y sí refrendar el buen papel de las primeras jornadas, de modo que no se prevé cambio alguno. Son seguras las participaciones de los dos futbolistas sustituidos a la media hora ante el Alavés, el citado Bustos e Isma López. Junto al alicantino y pese a sus declaraciones estará en principio nuevamente Garai, si bien Casquero ha tenido especial protagonismo en los últimos entrenamientos. Por delante, la línea de tres la completarán junto Álex Barrera y Fraile, sin descartar la entrada de Carmona de inicio. Arriba, es fijo Stefan Scepovic, recientemente convocado con Serbia para los dos próximos compromisos internacionales.

En el resto de la convocatoria la principal cara nueva era la de Nacho Cases, ya olvidados sus problemas físicos. Sin embargo, esta misma mañana se conocía la ausencia del portero suplente Alberto por una sobrecarga, suplida por el guardameta del filial Dennis. Junto a todos los citados, estarán también en el banquillo Santi Jara y Guerrero.

El Eibar, con ausencias

Por su parte, el Eibar de Gaizka Garitano viaja a Gijón con la intención de aprovechar la confusión generada por el tropiezo de los asturianos el pasado domingo. Pese a la dificultad del reto, ante uno de los adversarios más potentes de la Liga Adelante y que hasta ahora no solo cuenta sus encuentros en El Molinón por victorias sino que además no ha encajado un gol en su fuedo, tratará de hacer valer su condición de equipo firme y rocoso para aguantar el previsible arreón inicial rojiblanco, y buscar opciones de hacer daño a posteriori, principalmente a la contra.

La ausencia de Gilván será un inconveniente para el ataque visitante El míster eibarrés no podrá contar con su once de gala, ya que a finales de la semana se ha encontrado con dos ausencias. Eneko Bóveda no podrá regresar al lateral derecho al resentirse el miércoles de los problemas musculares que ya le habían apartado de la titularidad, y posteriormente a su ausencia se sumó la del centrocampista Gilvan Gomes. El jugador cedido por el Hércules, que ya actuó en punta contra Las Palmas e iba a repetir en Gijón, se cayó así de la lista, dejando previsiblemente su hueco en la punta del ataque a Morales, en la posición que más quebraderos de cabeza está dando a Garitano en este inicio liguero. La falta de gol es el principal problema del conjunto armero, que con apenas cuatro tantos anotados en seis jornadas necesita de una mayor aportación de los hombres de segunda línea, donde Capa, Arruabarrena y Jota Peleteiro no están aportando lo suficiente en la parcela ofensiva.

La línea de mediapuntas tendrá pues que brillar más en ataque, estando previsiblemente bien escoltada por un conjunto con gran cohesión, con una zaga formada en teoría por Lillo, Albentosa, Raúl Navas y Yuri, con el joven exjugador de la Real Sociedad Errasti y Dani García como jefes en la sala de máquinas.

Un duelo de buen recuerdo para los locales

Pese a la polémica suscitada durante la semana en Gijón, la parroquia local tiene un grato recuerdo del conjunto que hoy le rinde visita. El Eibar fue el equipo ante el que los locales sellaron su último ascenso a Primera División, un 15 de junio de 2008. Pocos miembors quedan de ambos conjuntos en la actualidad. De los que disputaron aquel partido por el Sporting, entonces entrenado por el desaparecido Manolo Preciado, solo siguen en la disciplina rojiblanca Iván Hernández y Canella. Ambos fueron titulares en ese duelo y salvo sorpresa también serán de la partida esta tarde.

Del cuadro eibarrés, ninguno de los catorce jugadores que puso en liza Mandiola sigue en tierras vascas. Sí estaba en la plantilla el hoy portero titular del Sporting, Iván Cuéllar, cuyo fichaje por el Sporting ya era un secreto a voces, motivo por el cual no disputó aquel partido pese a ser el primer cancerbero armero en la 2007/2008. Su suplente era Manu Herrera,ahora titular en Primera División defendiendo la portería del Elche, en un Eibar donde también militaba por aquel entonces otro futbolista que juega actualmente en la Liga de las Estrellas: David Zurutuza, centrocampista de la Real Sociedad.