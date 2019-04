Valencia-Rayo Vallecano: puntuaciones del Valencia, jornada 7

De nuevo Jonas se erigió como heroe del encuentro con su cuarto gol en tres jornadas y que además sirvió para sumar los tres puntos por segundo partido consecutivo. Los de Jémez merecieron mucho más y ven como su mala racha se prolonga hasta el punto de situar al conjunto madrileño en zonas peligrosas. A pesar de ello, volvió a demostrar el cuadro rayista su gran idilio con la pelota ya que gozó de hasta el 60% de la posesión en un campo como el de Mestalla.

Miroslav Djukic

5 | El técnico serbio sigue fiel al mismo once que está viniendo repitiendo en las últimas jornadas con pequeñas modifcaciones como la entrada de Bernat por Guardado y la alineación de Jonas en la punta de ataque debido a la baja de Postiga por lesión. Sigue sin encontrar la tecla el ex zaguero del conjunto blanquinegro para que su equipo no pase por tantos apuros para llevarse la victoria.

Diego Alves

6 | Afortunadamente no tuvo que internvenir tanto como en el último encuentro frente al Granada. Aún así, tuvo alguno trabajo como de costumbre pero lo solventó sin ninguna dificultad. La parte negativa es que aprentemente sufrió una pequeña contractura en la primera mitad que le impidió golpear el balón con normalidad. De todos modos, el guardameta brasileño fue capaz de aguantar hasta el final.

Víctor Ruiz

6 | A pesar de tener algún que otro momento titubeante a lo largo del encuentro, se mostró expeditivo en defensa y no dio demasiadas opciones a los jugadores rayistas para alcanzar la portería de Diego Alves. Sigue poco a poco recuperando su mejor versión el centra catalan.

Jeremy Mathieu

6 | Partido completo como siempre el del defensa francés que se mantuvo concentrado en todo momento y sacó, como es habitual en él, la pelota jugada en todo momento. Además, volvió a ser decisivo tanto en el corte como en las coberturas.

Juan Bernat

7 | Gran actuación la que cuajó el canterano valenciano que volvía a la titularidad aunque fuese como lateral en vez de extremo. Se mostró muy atento en tareas defensivas y se incorporó al ataque con peligro siempre que pudo. Dejó además un par de acciones para la galería en las que mostró sus grandes habilidades en el desborde. A punto estuvo de convertir en gol la mejor jugada del partido.

Joao Pereira

6 | El lateral portugués volvió a realizar un gran partido en el que no dejó ninguna opción a su par y se sumó a las tareas ofensivas con frecuencia aunque no creó ninguna acción de peligro. La mala noticia es que tuvo que ser sustituido en la segunda mitad por unas molestias que no le permitieron continuar.

Javi Fuego

7 | De nuevo de lo mejor del Valencia a lo largo del partido, siendo capaz de dotar de la tranquilidad suficiente a Banega para que este se centrara en la creación del juego. No obstante, volvió a echar de menos un poco más de ayuda en tareas de contención sobre todo en la segunda mitad en la que el asedio del Rayo fue total.

Éver Banega

4 | Flojo partido de nuevo por parte del centrocampista argentino que sigue sin encontrar su mejor versión y no logra entenderse en ningún momento con sus compañeros. Parece que le está costando al capitán adaptarse de nuevo a esta posición en la medular en vez de formar en la mediapunta.

Fede Cartabia

6 | Buen partido del joven extremo que se ha asentado por completo en el once titular dejando en el banquillo a Sofaien Feghouli. El poco juego que fue capaz de hilar la medular blanquinegra hizo que el canterano no tuviera prácticamente ocasión de crear situaciones de peligro. No obstante, volvío a dejar muestra de su desparpajo y fue de nuevo aplaudido cuando fue sustituido.

Dorlan Pabón

4 | El '11' valencianista sigue sin brillar en el extremo izquierdo a pesar de estar contando con la total confianza del entrenador. El interior no ha conseguido conectar en ningún momento con sus compañeros ni de crear peligro alguno aunque bien es cierto que el juego del Valencia tampoco ha ayudado en exceso.

Sergio Canales

6 | Volvía a la titularidad el cántabro que realizó un buen partido a pesar de las dificultades que tuvo el equipo para crear fútbol. Se mostró participativo en todo momento y buscó el peligro mediante pases entre líneas. Veremos si poco a poco se reencuentra con su nivel el '23' blanquinegro.

Jonas Gonçalves

7 | De nuevo salvador el brasileño y de nuevo no cuajó un gran partido. También es cierto que tuvo que hacer de Postiga debido a la baja del portugués, la cual no es la posición favorita del '7' ché. Aun así, supo aprovechar a la perfección la única ocasión que tuvo y volvió a dar los tres puntos a la escuadra de Djukic por segunda vez en cuatro días.

Sofiane Feghouli

3 | Paupérrima actuación por parte del extremo argelino que además fue abucheado en su entrada al terreno de juego. No está ni mucho menos al nivel que se le exige y ha visto como Fede le ha ganado totalmente la partida en la disputa por la titularidad. Además, gozó de una clarísima ocasión para sentenciar el partido tras una gran asistencia de Bernat y no fue capaz de materializarla a pesar de que tan sólo tenía que empujar la pelota.

Míchel Herrero

S.C. | Disfrutó de nuevo de minutos el ex del Levante aunque sin apenas tiempo para entrar en contacto con el balón. Está siendo sin duda el gran sacrificado del mal comienzo de temporada y deberá seguir esperando su oportunidad. Sustituyó a Banega para aportar un poco más de brega en el centro del campo.

Antonio Barragán

S.C. | Entró debido a la lesión de Joao Pereira y apenas tuvo tiempo de participar en el juego del equipo.

ÁRBITRO: Fernández Borbalán