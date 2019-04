De la euforia al sufrimiento en una semana

Contra el Elche ya no había medias tintas. Era un partido de esos que valen más de tres puntos por varios motivos: un rival al que dejar tocado, una racha de más de un mes sin ganar, los malos resultados en Balaídos, la falta de contundencia en las últimas jornadas... todo ello lo confirmó Luis Enrique culminando su plan de la semana con otros siete cambios en el once inicial con respecto al partido de Getafe. Cambios que derivaron en su once de gala, reforzado con la vuelta de los lesionados Nolito y Augusto Fernández. Un once que ya se puede recitar de carrerilla, y en el que llama la atención la ausencia del último fichaje. Aurtenetxe, el lateral por el que suspiró Luis Enrique durante todo el mercado de fichajes, no encontró hueco en la izquierda, y sí Toni, aquel extremo con el que no contaba el técnico y que ahora parece el carrilero izquierdo inamovible.

Sin gol

De hecho, Toni se ha ido convertido en la piedra angular del ataque del Celta, y en una de las explicaciones a por qué este no está funcionando. El equipo sufre con el balón porque se estira demasiado sobre el campo. Oubiña baja a recibir, Álex López y Rafinha bajan para estar más cerca del capitán, las líneas se estiran, el campo se hace eterno y el equipo no consigue avanzar por el centro. Así que se busca a los laterales, Hugo Mallo y Toni. Pero estos no ganan la linea de fondo y no consiguen sacar buenos centros. Así que las ocasiones no llegan y, si lo hacen, no son claras.

Charles empezó la temporada siendo uno de los delanteros más efectivos de la Liga. Ahora mismo, no queda claro si sigue siéndolo, sencillamente porque no dispone de ocasiones, no le llegan balones y, por lo tanto, no los mete. Además, está cada vez más sólo en punta, por la razón explicada con anterioridad.

Cierto es que el Celta consiguió un gol. Santi Mina aprovechó una acción de estrategia para confirmar su momento dulce, pero el árbitro anuló el tanto por un fuera de juego inexistente, confirmando aquello de que a perro flaco, todo son pulgas.

Rafinha, desapercibido

Llegó en verano en medio de una euforia desmedida en Vigo. Fue presentado en Balaídos ante 4000 aficionados que incluso hicieron ceder las vallas cuando quisieron acercarse a su ídolo. Desde ese mismo momento, Rafinha fue señalado como la nueva estrella del Celta, el jugador que se echaría al equipo a la espalda. Pero lo cierto es que nunca había disputado un partido en Primera División. Aún está fresco en la memoria lo que les ocurrió a los canteranos el año pasado cuando se encontraron de bruces con la máxima categoría. Es normal que Rafinha esté en pleno proceso de adaptación, sufriendo con el sistema actual de juego. Su mejor versión está por llegar, pero sería un error pensar que va a empezar a ganar partidos él sólo en el segundo mes de competición.

La necesidad de armarse atrás

Con todos los problemas que tiene el Celta de cara al gol, la lógica invita a pensar que el equipo tendría que trabajar muchísimo la defensa para evitar que continúe la El Elche marcó en la estrategia, pero en la estrategia del Celta sangría de puntos. Pero lo cierto es que el rival sigue necesitando poco, muy poco, para hacerle daño. El Elche lo consiguió en la estrategia, pero en la estrategia del Celta. Un córner sacado por el equipo vigués, un contraataque, y el partido se fue por la borda. Así de simple. A pesar de ello, la defensa empieza a dar síntomas de mejora. David Costas está asentándose en el primer equipo, y Fontás fortalece al bloque en el juego aéreo, algo muy necesario.

Ausencia de banquillo

No por haber sido comentado ya en diversas ocasiones dejará de ser cierto. El Celta carece de fondo de armario. Luis Enrique ha convertido a Santi Mina en jugador del primer equipo y el vigués está respondiendo. Él es un cambio fijo. El otro es el centrocampista que quede fuera del once, en los últimos partidos, Krohn-Dehli. El danés también puede ser titular. El resto de los hombres de refresco no ofrece tantas garantías, y quizá ese es el motivo por el que Luis Enrique terminó el partido con sólo dos cambios, renunciando a hacer el tercero, a pesar de que muchos de los ocupantes del banquillo fueron titulares en Getafe.

Situación similar a la del año pasado