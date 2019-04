Sin tiempo para mirar atrás

Esta es la realidad a la que te aboca la máxima competición europea y es con lo que hay que convivir. Es tal la exigencia, el estrés que provoca el alto nivel competitivo que hay muchos conjuntos que no lo llegan a soportar. La misma Real Sociedad, el Celta sufrieron en propias carnes la falta de piedad de la competición, y es que al poco tiempo de vivir en el cielo europeo pasaron a los infiernos futbolísticos de la competición doméstica.



Es cierto que la necesidad de hacer frente a lo más cercano ayuda en aquellas situaciones en las que los resultados no acompañan. Con la necesidad de pensar en positivo, las críticas, al calor de “el próximo lo ganamos”, se diluyen y se genera una extraña y confusa estabilidad. Pero esta misma estabilidad se puede envenenar si por seguir en esa huída hacia adelante, no hay nadie que mire hacia atrás, reflexione en torno a lo que se está haciendo bien o mal, y corrija lo necesario para poder ofrecer un futuro de garantías.



Ritmo frenético de competición



La Real Sociedad jugó el 24 de septiembre en Barcelona, y las críticas contra el entrenador y los jugadores arreciaron como nunca. Ese mal trago, sin embargo, se supero con otro encuentro jugado el sábado 28 frente al Sevilla y las cosas no les fueron mejor a los txuriurdin. Anoeta volvió a ceder un empate y a pesar de mejorar en muchos aspectos del juego, la Real no mostró la solvencia que le catapulto hasta donde actualmente se encuentra.



Inmersos en el retorno a la Champios League, al encuentro que enfrentará a los txuriurdin con el Bayern Leverkusen, ¿hay alguién que esté analizando lo que ocurrió en el Camp Nou y en Anoeta o, el que la Real lleve desde la primera jornada de liga sin ganar un solo partido? Es cierto que el mayor hándicap de Jagoba Arrasate ha sido y siguen siendo las lesiones, pero la Real Sociedad necesita no solo una victoria sino reflexionar en torno a la dirección que está tomando el equipo. La brújula ya no apunta al norte y es necesario enderezar el rumbo cuanto antes. El BayArena no sería un mal lugar para ello.



Jagoba Arrasate, para ello, ha tirado de lista y dejando a un lado a los lesionados ha convocado a todos sus efectivos. En total 20 jugadores entre los que se encuentra en tocado Antoinne Griezmann.