José Ramón Fernández Morgade: "Se está viviendo un renacer del ourensanismo"

José Ramón Fernández Morgade es desde hace poco más de un año, vicepresidente de Club Deportivo Ourense. De su mano y de la de hombres como Alejandro Estévez o José Luis González, el histórico equipo de la capital de As Burgas, evitó su liquidación y desaparición. En este algo más de un año al frente de la entidad ourensana, la nueva directiva ha logrado importantes hazañas en materia deportiva, alcanzando la permanencia; en materia social, superando los 3.000 socios; y en materia económica, planteando un plan para abonar la deuda histórica del club en un plazo corto de tiempo.

Morgade ha sido socio del club a lo largo de muchos años y ha vivido como nos cuenta numerosos hitos del club. Por corazón, decidió junto con dos amigos, tomar las riendas del equipo e intentar devolverle la gloria vivida hace no mucho tiempo. El vicepresidente del club atendió amablemente a VAVEL, se sentó con nosotros y durante algo más de media hora, conversamos de la actualidad del club en todas las materias. Esto fue lo que nos contó.

PREGUNTA ­ - Iniciada ya la temporada, ¿qué meta se ha fijado la directiva para este nuevo curso?

RESPUESTA - Nuestro objetivo deportivo es quedar clasificados entre los ocho primeros y meternos en la Copa del Rey para la siguiente temporada. En el terreno social, queremos seguir potenciando a la masa social de Club Deportivo Ourense e intentar llegar a los 4000 socios, dar una vuelta de tuerca más al tema empresarial para que apoyen al club e intentar darle una estabilidad económica a la entidad, que en este momento está bastante complicado.

P - Plantilla renovada, manteniendo el bloque del año pasado ¿han tenido que aumentar el presupuesto para la llegada de nuevos jugadores?

R - Nosotros le dimos un presupuesto al entrenador, que evidentemente es un poco más alto que el de la pasada campaña. Mantenemos una línea de estabilidad presupuestaria en la plantilla porque el equipo no se puede permitir más lujos. El presupuesto de plantilla creo que entra en la parte alta de los equipos que están compitiendo ahora en Segunda División B.

P - ¿Qué jugadores les han impresionado más de los que han llegado?

R - Nosotros todos los jugadores que entran a formar parte de Club Deportivo Ourense, nos gustan. Evidentemente, el cuerpo técnico es el que elige y decide que jugadores son los más indicados para jugar en el equipo. Para nosotros, todos los futbolistas que vienen a vestir a la elástica rojilla nos parecen buenos. Personalmente, me gusta mucho la incorporación de los jugadores de la base.

P - Después de dos derrotas seguidas, ¿en el seno del club hay calma a pesar de la expectación creada?

R - Nosotros tenemos los pies en el suelo siempre, la mira muy alta, pero los pies en el suelo. Igual que hace unas semanas, cuando se perdieron los dos partidos consecutivos ante Celta “B” y Racing de Ferrol, se empezaron a crear alarmas, nosotros en el club estábamos tranquilos porque sabíamos que esta es una temporada larga y las metas hay que fijarlas al final de la campaña.

P - Tercera temporada de Luisito a los mandos del equipo, sin duda una de las piezas claves en su proyecto

R - Evidentemente. Cuando nos hicimos cargo del club, confiamos plenamente en Luis. Creemos que es un grandísimo entrenador, que sabe mucho de fútbol. Es un currante nato, trabaja mucho los partidos y confiamos totalmente en el cuerpo técnico que tiene el Club Deportivo Ourense.

"Nuestro objetivo deportivo es quedar clasificados entre los ocho primeros"

P - Esta es su segunda temporada al frente del Ourense ¿qué ha cambiado con respecto al año pasado?

R - Nosotros en el equipo vemos que juegan con muchas ganas, aunque bien es cierto que en las duras y en las maduras siempre estuvo ahí. Quizás el cambio más importante se produjo a nivel de dar salida al club a la calle. A día de hoy, en todos los rincones se habla de Club Deportivo Ourense y de sus resultados. Se ha conseguido principalmente que el club esté en la sociedad ourensana.

P - ¿Cómo se decidieron a coger un club que estaba a punto de ser liquidado?

R - Precisamente, porque somos aficionados al fútbol, somos aficionados de Club Deportivo Ourense, somos socios desde hace muchos años. Nos daba mucha pena, que precisamente en el año que se conseguía el ascenso a Segunda “B”, el club desapareciera. Yo creo que fue ese punto de locura que de vez en cuando le pega a uno en la vida y el corazón pudo más que la mente.

P - Muchos aficionados creían que había una mano negra que quería la desaparición del club, ¿cree usted que eso es cierto?

R - Yo no creo en manos negras. Lo que sí nos estamos encontrando es con muchas zancadillas. Hay gente que por las circunstancias que sea, pues no se está portando bien con Club Deportivo Ourense.

P - ¿Qué situación se encontraron a su llegada? ¿Hubo facilidades o trabas?

R - Cuando nos dejaron el club, nos dejaron tanta facilidad como que nos lo dejaron ahí y nos dijeron “ahí lo tenéis y haced con él lo que queráis”. Desde ese punto de vista, sí que hubo facilidad porque yo creo que lo que hubo fue un desentendimiento por parte de la anterior directiva. Eso facilita las cosas porque pudimos tomar un rumbo propio y es lo que estamos intentando. Sigue sin haber una apuesta clara por Club Deportivo Ourense a nivel de ciudad y a nivel de provincia.

P - Se ha hablado mucho de la deuda del club ¿en qué cantidades y conceptos se encuentra ahora mismo?

R - La deuda del club está rondando en estos momentos los 2,5 millones de euros. Esta cifra es lo que se debe históricamente. Una parte importante es con Hacienda, que fue con la que se tuvo que renovar el acuerdo y son 830.000 euros, más 330.000 euros de intereses. Otra deuda importante está contraída con la Seguridad Social y la última con la Xunta de Galicia. También hay gente que históricamente, tiene una deuda con el club, pero son cosas que en este momento no nos preocupan tanto, porque si hasta ahora estuvieron esperando, no creemos que ahora nos pongan una espada encima de la cabeza y nos digan “o pagáis o os vamos a ejecutar”.

"Sigue sin haber una apuesta clara por Club Deportivo Ourense a nivel de ciudad y a nivel de provincia"

P - Han renegociado unos pagos con Hacienda de la deuda histórica, ¿cuándo finalizarán de abonar la misma?

R - La deuda está negociada en un plazo máximo de cinco años. Evidentemente, si las condiciones económicas fueran buenas y sonara la flauta de un posible ascenso a Segunda División, podíamos estar hablando de que se cancelara de forma inmediata. Evidentemente, las subvenciones que se reciben por parte de la Federación y de las televisiones son muy distintas de estar en Segunda “B” a estar en Segunda. Concretamente, hablando de términos de subvención federativa, estar en Segunda “B” reporta unos 45.000 euros y a un club de Segunda, le reporta 4 millones de euros.

P - ¿Están al día los pagos a jugadores de la actual plantilla y trabajadores del club?

R - No están al día. A los jugadores se les debe un mes de salario y a los trabajadores 3 meses de salarios.

P - ¿Se solventaron los flecos pendientes de la pasada campaña con los jugadores que han dejado el equipo?

R - Sí, nosotros el año pasado solventamos los flecos. Precisamente, les hemos explicado a los jugadores que este déficit que hay ahora de deuda con los trabajadores del club viene arrojado porque también nos hicimos cargo de la deuda pendiente que venía de atrás. Si nosotros cuando entramos en la directiva, hacemos borrón y cuenta nueva, hoy estaríamos cumpliendo perfectamente y no tendríamos una deuda con nadie. Creímos en ese momento que los jugadores que venían de atrás, los jugadores de la base, los entrenadores de las categorías inferiores y gente que trabajaba aquí y a los que se debía casi 6 meses de salario, pues había que hacer un esfuerzo para ponerlos al día. Hoy estamos mejor que hace un año porque si entonces se les debía 6 meses de salario, hoy se les debe casi 3 meses. A los jugadores se les debía 3 meses, incluso algunos estaba prorrogada su deuda a lo largo de la temporada anterior, de la cual nos hicimos cargo, a pesar de estar contraída con la anterior directiva. Si no fuese por eso, hoy podríamos estar hablando de pagos al día.

"La deuda del club está rondando en estos momentos los 2,5 millones de euros y está negociada en un plazo de 5 años"

P - Este año el objetivo es alcanzar los 4.000 socios, ¿qué medidas se están llevando a cabo para lograrlo?

R - Principalmente el trabajo de calle. Nosotros tenemos muy claro que los socios, excepto aquellas personas que les interesa mucho Club Deportivo Ourense y le gusta el fútbol vienen aquí al campo y se hacen socios, pero otra mucha gente hay que ir a buscarlos a la calle. Ese es nuestro objetivo y meta como directiva, que a todos nuestros amigos y conocidos, intentar que se hagan socios. Después tenemos un grupo de voluntarios de unas 40 personas que están trabajando en la calle y que están captando nuevos socios.

P - ¿Qué cantidad de socios tiene ahora mismo el club?

R - En este momento estamos a punto de alcanzar los 2.000 socios entre renovaciones y altas nuevas. Hay que decir que hace un año andábamos por los 900. Llevamos 1000 socios más que hace un año en estas fechas.

P - L temporada pasada se alcanzó un hito histórico que era superar los 3.000 abonados, ¿fue clave el trabajo de calle? Un trabajo por cierto realizado a contrarreloj.

R - No pasa por otra cosa, trabajar la calle e intentar convencer a la gente que apoye a Club Deportivo Ourense. Evidentemente, si los resultados deportivos son buenos, la gente coge más ilusión y a partir de ahí, trabajo, trabajo y trabajo.

P - Con uno de los abonos más bajos de la categoría y con descuentos de todo tipo ¿por qué cree que no son más los ourensanos que se movilizan para apoyar a su equipo?

R - Por circunstancias varias. Quizás porque Club Deportivo Ourense desde hace varios años no tenía el carisma suficiente para que la gente lo acompañara. Había una serie de factores ajenos a lo deportivo, que hacían que la gente no se animara. Nosotros cuando entramos aquí, había 800 socios efectivos, pero que pagaran realmente debían ser alrededor de 500. Nosotros hemos cambiado esa mentalidad. Se regalaban muchas entradas y abonos. A todos los que tenían publicidad en el campo se le regalaban muchos carnets. Nosotros sabíamos que eso era montar un espejismo, no queremos espejismos, queremos realidades. Se han quitado los regalos de carnets para los que publicitaban sus empresas en el campo. Eso nos ha costado que alguna publicidad la hayan retirado por ese motivo, pero creemos que eso no podía seguir funcionando así. Y ahora mismo todos los que vienen a ver un partido de Club Deportivo Ourense o es socio o paga.

"No queremos espejismos, queremos realidades"

P - Hablaba de la gran importancia de los voluntarios, ¿cómo surgió esta idea de voluntariado?

R - Desde el departamento del Área Social, que lleva Luis Estévez, están surgiendo muchas nuevas interesantes y métodos de actuación. Sabíamos que por el tiempo que tenemos, todos los que formamos parte de la directiva trabajamos en otras empresas y tenemos otros compromisos. Hay gente que por su condición de autónomo tiene el horario más flexible, en mi caso que trabajo en una empresa a jornada partida, tengo un horario bastante limitado. Sabíamos que no podíamos llegar allí a donde había que llegar y eso fue la intención del voluntariado. En un principio, nos pensamos si profesionalizar un poco el club, pagando a una gente para que hiciesen socios y buscar patrocinadores, pero entendimos que podía ser una carga económica importante para el club. Se nos ocurrió la idea, hablando con tres o cuatro personas, de organizar un voluntariado. No solo para buscar socios y patrocinadores, sino también como se vio, un voluntariado para darle un lavado de imagen al campo, para atender las carpas, para el merchandising o para la venta de rifas de jamones. Es un grupo que está trabajando en muchos terrenos, que la gente no lo ve, pero que es de valorar, porque es un ahorro importante para el club.

P - En estos momentos ¿cómo se encuentra la situación para la apertura de la tienda oficial del club?

R - Intentamos abrir una tienda oficial. Se habló de abrir una en Samuel Eiján, después nos ofrecían un local demasiado grande y el acondicionamiento de una tienda atractiva para la gente, requería una inversión que no podíamos realizar. Estamos mirando la posibilidad de adquirir un local en alguna zona de Ourense como el Casco Histórico, pero es complicado. La apuesta de este año en el tema de Merchandising va a ser desde el propio club. Se ha adecentado el bar del estadio, propiedad del club, en el que se ha dejado un espacio para la venta de productos. También vamos a apostar por la venta .

"Se nos ocurrió la idea del voluntariado hablando con tres o cuatro personas"

P - La llegada de Coren como patrocinador ha supuesto una importante inyección económica ¿Se saben ya cifras?

R - Las cifras por fidelidad con Coren y por el secreto que puede haber en este tipo de negociaciones, no podemos hablar de cifras. Para nosotros que entrara Coren como patrocinador, ya no solo por la cifra en sí, sino por decir que hay una entidad con un nivel importante y con un montón de familias trabajando por toda la provincia e incluso fuera de la provincia, y es algo muy importante para nosotros. Intentamos que el patrocinio no solo sea económico, sino también institucional y que nos pueda llevar a que muchas familias de Coren se hagan socios de Club Deportivo Ourense.

P - ¿Cómo está yendo la campaña de captación de patrocinadores entre los pequeños empresarios?

R - Son reacios porque está el tema de la crisis. Es una excusa muy buena cuando no se quieren hacer las cosas, achacarlo a la crisis, pero tenemos ofertas desde 20 euros hasta 300 euros a nivel de pequeño comerciante. Yo creo que hoy 20 euros, no se puede hablar de crisis, porque si un establecimiento, no puede dar 20 euros, es que le va muy mal. Estamos hablando de una cifra anual y de que el retorno que tiene es importante, porque en estos momentos, la publicidad de nuestras empresas se está difundiendo a través de la página web, de las redes sociales y de los folletos que repartimos antes de cada encuentro en O Couto. Estamos hablando de 2 euros mensuales durante los 10 meses de competición. Se habla de la crisis, pero realmente no hay voluntad de apoyar a Club Deportivo Ourense.

P - Comentaba la importancia de las redes sociales para difundir publicidad. En los últimos tiempos han mejorado la adaptación a las nuevas tecnologías y han abierto la web oficial del club. ¿Otro punto fuerte en la mentalidad de la nueva directiva?

R - Uno de los factores que nos propusimos es que Club Deportivo Ourense sea conocido, no solamente a nivel provincial, sino darle una amplitud de miras más amplia, que no solamente se conozca a nivel gallego y español, sino ir un poco más allá. Intentamos crear una página web atractiva y que contenga información precisa y muy a tiempo de lo que acontece dentro de la familia ourensanista. Las redes sociales se están moviendo y ahí tenemos voluntarios que van actualizando la información y estamos llegando a la gente.

P - La aparición del nuevo spot de Club Deportivo Ourense, ¿un éxito también?

R - La grabación del spot hay que decir que fue hecho por voluntarios, el guion lo hicieron ellos mismos, los actores son socios del club, la ropa con la que salen nos la prestaron voluntarios, las instalaciones son de gente que colabora con el club y nos las brindaron para que rodáramos el spot. Lo único profesional fueron el cámara y el montaje, pero no nos costó nada por el convenio que tenemos con La Región. El resto salió todo de los voluntarios, club y aficionados. Son iniciativas que son importantes para el club. El anuncio se emitió varias veces en la TVG, en informativos y En Xogo, está saliendo en Telemiño y vamos a intentar dar un salto a las televisiones nacionales para que ese spot se vea también. En Youtube en este momento tiene más de 4.000 visitas en una semana de vida.

"Nos propusimos que Club Deportivo Ourense sea conocido dándole miras más amplias"

P - El césped de O Couto ha mejorado su imagen con respecto a meses anteriores, ¿qué arreglos se han llevado a cabo?

R - El tema del campo es un tema un poco complicado. Yo que seguí un poco este proceso desde finales del mes de julio, cuando se iniciaron los trabajos de picado, arenado y sembrado, vimos que eso no avanzaba. La gente que vino a realizar esos trabajos por encargo de la Xunta, desconocían el clima reinante aquí en Ourense, ya que eran de Lugo. Las temperaturas son en verano excesivamente altas y ordenaron que se le pusiera un riego de casi 9 horas diarias. Con esas temperaturas lo único que se hizo fue fomentar la presencia de hongos y eso provocó que la hierba no saliera. Por otro lado, tenemos que asumir también nuestra culpa y así lo hemos hecho, ya que tampoco estábamos cuidando y mimando el campo como se merecía. Había aspersores que no drenaban bien, ya que había aspersores con una circunferencia de 10 centímetros donde estaba verde y medio metro donde la hierba estaba seca. Entendíamos que era un defecto de aspersores y el tiempo nos dio la razón, ya que era un defecto de mala colocación de aspersores, de los tiempos de riego y de los cortes que no estaban bien. Había que atender las zonas que se encharcaban y realizar un picado para que se drenase el agua y se pudra la hierba. Con todos estos cambios que se han hecho ahora, gracias a la colaboración de la empresa Agro Estévez, el campo ha mejorado bastante. La actuación principal que es la colocación de 800 metros cuadrados de tepes ya se está llevando a cabo paulatinamente, aunque visto como está ahora, podría seguir sin esa actuación. El hecho de la inversión en los aspersores y de tratar con más mimo el campo ha generado resultados positivos.

P - Se planteaba la posibilidad de disputar el encuentro ante el Tropezón en Carballiño, finalmente, ¿se ha desestimado la idea?

R - Todavía no sabemos si habrá que cambiar de estadio. Estuvimos hablando con el representante de la empresa, preguntándoles como llevan el tema de la colocación de tepes. Ellos ya han colocado alguna zona de tepe a modo de prueba, ya que no se trata de colocar grandes cantidades o grandes metros cuadrados, sino pequeños trozos, para que estén amparados por el resto del campo y así agarren más. Me comentaban, que si las cosas van como hasta ahora y el tiempo ayuda sin temperaturas muy elevadas, ni lluvias muy intensas, pues posiblemente se evitaría tener que salir fuera a jugar el partido ante el Tropezón, pero eso todavía está sin decidir.

P - ¿Qué relación hay actualmente con los clubs de la provincia para colaboraciones, traspasos de jugadores, cesión de instalaciones?

R - Nosotros desde que entramos en la directiva intentamos establecer unas relaciones cordiales con todos los equipos de la provincia porque entendemos que tenemos que llevarnos bien, ya que dependemos unos de otros. Nosotros dependemos de ellos en muchas ocasiones para que nos cedan campos de entrenamientos, aunque el tema está complicado porque todos tenemos el mismo problema. Estamos intentando firmar acuerdos, que todavía no han fraguado, sobre todo con las bases para que Club Deportivo Ourense, al ser el equipo que más alto está en las categorías nacionales, sea un espejo en donde se miren los jugadores de la provincia para intentar jugar en Club Deportivo Ourense.

"La inversión en los aspersores y tratar con más mimo el campo ha generado resultados positivos"

P - ¿Son reacios algunos clubs a ceder sus instalaciones?

R - Sí, evidentemente sí. No es porque quieran entorpecer a Club Deportivo Ourense, sino porque ellos tienen sus instalaciones y las cuidan. Al fin y al cabo piensan, que que venga otro equipo a entrenar en nuestras instalaciones pues nos las perjudica. A veces, había que tener unas miras más altas y apoyar un poco al primer equipo de la provincia, que igual el día de mañana puede ser otro y posiblemente estarán en las mismas circunstancias y nos pedirán ayuda a nosotros. Creo que hay que tener miras más a largo plazo y no mirar solamente a corto plazo, ya que es muy limitado.

P - Además de las instalaciones de Monterrei, Salesianos, O Couto y de la Universidad, ¿qué otras instalaciones han puesto a su disposición?

R - En este momento tenemos a disposición el campo de Cea, en el que se realizan los entrenamientos del lunes. Se trata de un campo sintético y de pequeñas dimensiones. Solo vale para eso para hacer trabajos de recuperación. Estuvimos hablando con la Xunta de Galicia por el tema de la cesión de las instalaciones de Monterrei. En estos momentos, no tienen porterías, el campo está sin pintar y la hierba un poco alta. Hacen falta una serie de arreglos, que sí se van a realizar. Por parte de la Xunta, sí hay intención de hacerlo y creemos que posiblemente sea el lugar escogido por el equipo para entrenar jueves y viernes, que son los días en los que Luisito prepara los partidos. Es un campo de hierba con unas dimensiones aceptables y cuando no podamos usar O Couto, emplearemos Monterrei.

P - ¿Se ha planteado volver a utilizar las instalaciones del Parque Tecnológico como se hacía antaño?

R - Se estuvo mirando, pero está en malas condiciones. Nos estuvieron ofreciendo varios campos, pero hay que tener en cuenta también que si nuestros jugadores no entrenan en unas condiciones óptimas y se lesionan, después la gente nos pedirá responsabilidades. Tenemos que cuidar esas dos facetas. Primero donde se pueda entrenar bien y en condiciones y segundo, que el campo de entrenamiento, no sea un factor que después acarree lesiones a los futbolistas. Entrenar en campos sintéticos ha demostrado que a la larga produce bastantes lesiones de tipo muscular y no podemos poner en riesgo a nuestra plantilla. Por eso, estamos buscando unos sitios adecuados y decentes para que puedan realizar los entrenamientos.

P - ¿En qué consistió el convenio con el Sporting de Braga?

R - Fue un convenio de colaboración institucional entre los dos clubes. Ellos facilitándonos toda la información posible sobre la estructura que tienen montada, especialmente en la base. La base nos preocupa mucho y creemos que el Sporting de Braga, que maneja 4.000 chavales, tiene una organización muy buena. Ahí estamos recibiendo información para ver como manejan la base y es fundamental ese acuerdo. En el terreno deportivo, lógicamente, que los jugadores de Club Deportivo Ourense, que le puedan interesar al Sporting de Braga, que tengan la vía abierta para jugar preferiblemente con ellos. Y al revés, jugadores que el Sporting de Braga no le puedan interesar, pues que vengan cedidos a nuestro club.

P - Esta temporada se ha renovado el proyecto de cantera del club, ¿esperan recuperar el terreno perdido en los últimos años?

R - Sí, ya el año pasado se hizo un esfuerzo importante con la cantera, dentro de las limitaciones que teníamos y que acabábamos de empezar. Teníamos un tema prioritario que atender, que era el del vestuario. Entendíamos que la cantera de Club Deportivo Ourense, no ofrecía una imagen de futbolistas como tenía que ser. Cada uno andaba con unas medias, pantalones y chándal distintos. Compramos equipaciones para que todos fueran uniformados igual y se supiera que era de Club Deportivo Ourense. A partir de ahí, comenzamos a trabajar el tema de la base. Los resultados, no es que fueran muy buenos, pero tampoco fueron malos. Ascendió el filial a Preferente, dos juveniles ascendieron y un equipo de cadetes que también logró subir de categoría. Este año intentamos dar un salto más con la llegada de Butra para alimentar esa base y llegar a un convenio con la escuela deportiva ourensana para que los pequeños futbolistas que juegan en la escuela deportiva formen parte de la base de Club Deportivo Ourense. Ahora nos estamos juntando con 300 chavales y teníamos una lista de espera de 100 más, pero por problemas técnicos, por ausencia de campos para meter a tantos chavales, no hemos podido aceptarlos. Consideramos que si forman parte del club, tienen que estar bien, ya que no se trata de tener muchos y tenerlos abandonados y sin medios. Se trata de tener el número idóneo y que de ahí puedan salir futbolistas que alimenten al primer equipo.

"Se trata de tener un número idóneo de niños que alimenten al primer equipo en un futuro"

P - En la actual plantilla hay numerosos jugadores formados en Ourense, ¿creen que de las nuevas generaciones pueden salir futbolistas de gran importancia para el primer equipo?

R - Sí. Ahí tenemos a jugadores que aunque están jugando con el B, se están entrenando con el primer equipo y creemos que puede salir gente importante. Rubén Arce, que está haciendo una campaña importante en el equipo filial y cada vez que juega con el primer equipo es un jugador que se sale. Tenemos a Toni, a Karim o a Pana, gente que va a tener una proyección importante y dentro de unos años van a ser futbolistas que posiblemente Club Deportivo Ourense igual le quede pequeño.

P - Hablando del equipo filial, se encuentra en los puestos altos de Preferente Sur, codeándose con los gallos de la categoría, ¿esperan un ascenso o este será un año de acomodo a la categoría?

R - Nosotros no nos hemos planteado un ascenso. Por supuesto, con la plantilla que tienen y con el fútbol que están haciendo hasta ahora, creo que van a estar en la parte alta de la tabla. Hablar de un ascenso es un poco poner la pica en Flandes. Creemos que se ha hecho una selección de lo mejorcito de la provincia y está jugando en nuestro filial. Además, con una premisa importante que le hemos puesto al entrenador, Manel, y es que no queríamos gente que sobrepasara los 23 años. Tenían que ser futbolistas que puedan tener una proyección de cara al futuro en Club Deportivo Ourense. No podíamos tener gente como teníamos el año pasado, con todos mis respetos, de 25, 26 o 27 años y cuya proyección ya no existía. Nosotros queremos otro tipo de gente para el B, queremos renovar la base, queremos que chavales de 16, 17 y 18 años jueguen, que son los que se tienen que promocionar y son el futuro.

P - ¿Respira Ourense ambiente de fútbol?

R - Yo creo que sí. Voy por la calle y la gente habla de fútbol, yo no sé si es porque saben que soy parte de la directiva y hablan, pero me comentan otros amigos que sí se está viviendo un renacer del ourensanismo. Y esa es una cosa que nos alegra porque es lo que queremos. Yo de pequeño viví momentos gloriosos de Club Deportivo Ourense, en los que el estadio de O Couto estaba a rebosar y eso es lo que buscamos, volver a revivir esos años, que la gente vuelva a coger cariño por el club y que se sientan cómodos en el club y que cada vez que vengan al estadio de O Couto que vean a su equipo, si no ganar, si pelear y luchar por estar entre los primeros. Hay una anécdota que a mí me encantó y me llegó al corazón. Un padre, que me paró en la calle en Reyes y me dijo: “tengo dos niños que siempre son muy futboleros y siempre me pedían por Reyes algo de fútbol, siempre me pedían la camiseta del Madrid, del Barcelona o de la Selección y este año me han pedido la camiseta del Ourense”. Es algo muy bueno para la ciudad y el club.

P - Para terminar me gustaría pedirle una valoración de lo que ha sido este algo más de un año al frente del club.

R - La valoración deportiva fenomenal. Hemos hecho una temporada muy buena, sabemos que hay gente que creía que íbamos a estar entre los cuatro primeros, pero nosotros éramos conscientes de que el objetivo en el primer año era mantenerse. Quedamos en un puesto importante y ahora queremos dar un paso más y estar entre los ocho primeros. A nivel social, también fue tremendo. Hubo un cambio en el rodar de Club Deportivo Ourense, nos hemos abierto a la ciudad, a toda la gente que forma parte del club, haciéndoles homenajes, trayéndolos al campo y el tema del voluntariado. El tema económico nos ha traído muchos quebraderos de cabeza. Hay muy pocas cosas que me quiten el sueño y sin embargo la economía del Ourense, sí me quita el sueño.

P - Y un pronóstico para la temporada

R - Yo creo que vamos a quedar entre los ocho primeros. Vamos a luchar por estar el año que viene en la Copa del Rey y creo que vamos a estar situados en la parte alta de la tabla. Independientemente del puesto final en la Liga, tengo muy claro que tenemos una plantilla con jugadores extraordinarios, que lo van a dar todo y dejar todo en el campo y ojalá la suerte les acompañe. Estamos viendo jugadas desgraciadas y que nos cuestan caras. En los últimos cuatro partidos nos han marcado goles de jugadas desgraciadas, que nos han costado puntos. Hemos perdido un partido, empatado otro y el día del Oviedo casi nos cuesta un empate, pero se jugó un partido extraordinario. Esas jugadas puntuales, son las que yo llamo de buena o mala suerte, si tú tienes un fallo y el contrario no puede aprovecharse de él, pues queda ahí, pero si se aprovecha y marca gol, eso es más difícil de contrarrestar. Esperemos que la suerte también nos acompañe. El año pasado nos faltó mucha suerte en muchos partidos que deberíamos haber ganado o empatado y que perdimos. Esperemos que ese factor cambie. En esta vida todo es cíclico y todo lo que te quitan, te lo acaban dando y esperemos que este sea un año en el que la suerte no le dé la espalda a Club Deportivo Ourense y que la tenga de cara.

