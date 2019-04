Fernando Vázquez: "No debemos presumir de ser mejores que nadie"

Habiendo finalizado el preparamiento del Deportivo de La Coruña para afrontar el partido de mañana sábado contra el Mirandés, Fernando Vázquez atendió a los medios para repasar diversos temas de interés. El primero, una baja de última hora: la de Javier Arizmendi, el cual confesó al propio Vázquez no encontrarse al cien por cien: "Tenemos que intentar recuperarle, con tratamiento y entrenamiento. Honestamente me dijo que él no estaba bien, y yo también noto que no está en plenitud por lo que la decisión es tratar de recuperarlo totalmente". Con respecto a su sustituto, se dejó entrever un nombre: el del portugués Rudy. El de Castrofeito afirmó que esa era la principal alternativa: “No está totalmente confirmado, pero en principio la idea es que juegue él acompañando a Borja”.

Sobre el resto de posibles novedades en el once titular del partido contra el Mirandés, Fernando Vázquez declaró encontrarse "dubitativo" en el caso del lateral zurdo. Aunque Luisinho ya goza del alta médica, el entrenador deportivista declara: “Luisinho podría empezar desde el principio y sería lo más natural en esa posición, pero es una duda que tengo: si seguir con Manuel Pablo o darle ya la titularidad viniendo de estar 15 días fuera”. Por último, sobre Álex Bergantiños: "Lo más normal es que continúe de central. Aún así, considero la de mediocentro como su posición".

Ya hablando del rival que visitará Riazor mañana sábado a las 18:15 horas, el C.D. Mirandés entrenado por Gonzalo Arconada, Vázquez espera "un equipo equilibrado". Además, avisa: “Hay mucha igualdad en la competición, todos los equipos tienen posibilidades de ganar partidos y nosotros no podemos presumir de ser mejores que nadie". Añade: "Estamos teniendo problemas en ataque, especialmente en casa, por lo tanto hay que ir con toda la humildad, con toda la responsabilidad y con toda la tensión para ganar. No será fácil. He visto varios partidos suyos y es un equipo organizado, bien trabajado. No tiene miedo a tener la pelota y atacarte, es un equipo que no va a venir a esperar atrás. Intentarán jugar, por lo tanto también podremos tener la posibilidad de contraatacar”.

Para acabar, el entrenador del Deportivo habló sobre uno de los temas de más actualidad dentro del panorama informativo: la carrera por presidir el club coruñés, y concretamente de la presentación de la candidatura de Paco Zas. Comenta: “Estoy informado. Es mi casa, mi empresa. Evidentemente, a nivel de opinión estoy aislado. En todo caso, darle las gracias a Paco Zas por lo que dijo, poco más puedo decir".

Como nota, tras conocerse la decisión de Julen Lopetegui de no convocar a Pablo Ínsua para la Selección Española Sub-21, Fernando Vázquez declaró lo siguiente: "Estoy seguro de que Pablo será internacional algún día".