Marcos Rodríguez: "Hay que mejorar cosas, el balance no es positivo"

Marcos Rodríguez compareció en la mañana de hoy, 3 de octubre ante los medios de prensa cartageneros en la sala de prensa del Municipal Cartagonova. El gallego ha comenzado reconociendo que el balance del equipo no está siendo tan bueno como se esperaba. Según el mediocentro, el hecho de que los albinegros estén encajando normalmente goles en contra en los primeros minutos de los partidos es el principal problema: “Encajamos goles antes tan siquiera de tocar el balón y eso nos hace mucho daño”, declaró.

En el plano personal, el ex del Tenerife declaró sentirse en mucha mejor forma que el año pasado, en el cual vino como uno de los fichajes estrellas y su rendimiento estuvo muy por debajo de lo esperado: “Espero ser más regular este año”.

También ha sido preguntado acerca del sistema de juego en el que él se siente más cómodo de la siguiente forma, a lo que respondió: “Yo he juagado con muchos sistemas, con 3, con dos e incluso con un solo pivote. Todo es cuestión de tratar de plasmar en el campo lo que quiere el entrenador”. El centrocampista, que empezó la temporada como suplente y en los últimos partidos ha sido titular indiscutible agradeció la confianza que el entrenador está disputando en él.

En cuanto al próximo rival de los albinegros, el Almería B, Rodríguez manifestó lo siguiente: “Todos los filiales son peligrosos. Todos tienen futbolistas que están a las puertas del primer equipo”.

Por último, al futbolista se le preguntó acerca del recorte salarial que han vivido los futbolistas que han seguido en el equipo tras la temporada anterior, su respuesta fue: “Hay que adaptarse a las circunstancias. Yo estaba a gusto, ellos querían que siguiera y nunca hubo ningún problema”.

Malos momentos para Diego Segura

Marcos Rodríguez también fue preguntado por su compañero Diego Segura, con quien ya compartió la albinegra el año pasado. Segura fue el ídolo de la afición de la pasada campaña y este año le está costando encontrar un hueco en el once titular. Según Rodríguez: “Diego es un hombre importante para la plantilla. Lo demostró el año pasado y encontrará su sitio en el equipo”, aseguró. En cuanto a si ambos son compatibles en el terreno de juego, el gallego respondió: “Eso tiene que decidirlo el entrenador”.

Precisamente el diario La Verdad ha publicado en la mañana de hoy una entrevista realizada al sevillano por parte de Francis Moya. En ella Diego Segura ha confesado que durante la temporada se ha encontrado mal. Sus palabras fueron: “Me cansaba mucho y me hicieron una analítica para ver que me sucedía. El médico y el entrenador lo saben y me han ayudado mucho”. También afirmó haber mejorado mucho a nivel físico desde entonces. A pesar de todo, el que el año pasado llevase el dorsal 7 de la elástica albinegra admite no estar al mismo nivel que exhibía la temporada anterior.

Pregunta obligada era la cuestión de su demarcación en el campo. “Todos me preguntan lo mismo” manifestaba el jugador formado en el Betis. Toda su carrera Segura ha jugado de delantero o interior izquierdo, no obstante el año pasado, Pato le colocó en el doble pivote, realizando el sevillano una temporada excepcional. No obstante, el ahora entrenador albinegro, Luis Tevenet, vuelve a posicionarle en las demarcaciones que había ocupado habitualmente, ante lo cual alegó: “Tengo que adaptarme a lo que me pida el míster y hacerlo lo mejor posible. Lo cierto es que casi siempre he jugado de interior”, aseguró.

Como su compañero hiciera esta mañana, Segura también habló del daño que le hace al equipo encajar tantos goles en los primeros minutos, aunque alabó como la forma en que sus compañeros siguen luchando por el partido siempre. Cuando el ex del Ceuta fue preguntado por qué tiene este equipo que no tenía el año pasado, respondió: “Capacidad de reacción”.

Por último, Diego Segura agradeció el cariño y buen trato que está recibiendo tanto del entrenador como de la afición. Del primero dice: “Siempre habla conmigo y me da explicaciones que yo no le pido. Cuenta conmigo y quiere que yo sea importante en su sistema”. Y en cuanto a los segundos: “Ahora que no estoy jugando, la gente me sigue apoyando y eso es raro de ver, aún más en Segunda B”.

Comunicado del club en cuanto al contrato de Dani Nadal

En los últimos días, algunos medios, entre los que se encuentra VAVEL se hicieron eco de la noticia de la rescisión del contrato del canterano Dani Nadal con el primer equipo. Este anuncio fue interpretado como un paso atrás en el avance del futbolista quien este año hiciese la pretemporada con el primer equipo, pero al contrario que sus compañeros Sergio y Dani Ruiz, no se le concedió una ficha en el club albinegro.

El auténtico motivo de la rescisión de este contrato ha sido el deseo del jugador de continuar con sus estudios, lo que el ritmo de entrenamiento de la primera plantilla no le permite y la directiva ha querido ponerle las cosas fáciles en este aspecto, pero quiere seguir contando con él. Es por ello que en el día de ayer presentaron el siguiente comunicado:

"Tras las últimas informaciones aparecidas en prensa acerca del jugador Dani Nadal, desde el F.C Cartagena SAD queremos aclarar lo siguiente:



- Dani Nadal tiene y seguirá teniendo contrato laboral con el F.C Cartagena SAD hasta final de temporada, con una opción de permanencia.



- Tras la petición realizada por el jugador de querer estudiar una carrera universitaria y una vez valoradas todas las opciones para que así sea, se ha decidido que el jugador siga asistiendo a los entrenamientos del primer equipo que le permitan sus estudios.



- El F.C Cartagena SAD se mostrará comprensivo y flexible con los horarios académicos del jugador.



- El Club, la Direción Deportiva y el entrenador tienen total confianza en el jugador y en su progresión deportiva. Por este motivo, el F.C Caratagena SAD quiere mostrar su total predisposición a ayudar al jugador para que pueda compaginar sus estudios con su carrera deportiva.



- El Cuerpo Técnico del primer equipo preparará un plan específico de entrenamientos para que el jugador pueda llevar a cabo su formación académica y mantener su condición física".

Se puede deducir entonces que el equipo albinegro no ha bajado los brazos con uno de los jugadores más prometedores de su cantera.