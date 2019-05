Cara a cara: Seguro y Azkoiti, un mismo camino en sentido contrario

Juan Ángel Seguro es un experimentado mediapunta que cumple su primera temporada en el Sestao River. El jugador de origen mexicano se formó en las categorías inferiores de Osasuna, llegando a debutar con el primer equipo en Primera. No obstante la mayor parte de su carrera deportiva ha transcurrido en Real Unión, seis años en dos etapas diferentes, tanto en duración como en protagonismo. Ahora en el River intenta superar la dura competencia en el extremo izquierdo, con Álex García, para hacerse un hueco en el once de Ángel Viadero.

PREGUNTA. Un mes de pretemporada y 6 jornadas de liga parece tiempo razonable para hacer una valoración de su incorporación al Sestao. Cuáles son sus impresiones sobre su rendimiento personal y del equipo?

RESPUESTA. No estoy participando todo lo que me gustaría, pero tengo paciencia. Una pequeña lesión, una contractura en el abductor me dejó fuera de la convocatoria hace dos semanas, pero en los demás partidos estoy intentando aportar los minutos que me da el míster. Tengo ganas de participar más, pero tenemos una plantilla amplia donde todos esperan su oportunidad, así que me toca aguardar mi momento. En cuanto al equipo, es cierto que se muestra un poco irregular fuera de casa pero estamos fuertes como local.

P. Hasta el momento sólo ha salido de inicio en el partido de Tudela. Supongo que salir el domingo sería el momento perfecto para recuperar la titularidad, precisamente contra el que fue su equipo…

R. Me haría mucha ilusión. Para mí es un partido especial. Siempre me han tratado en Irún muy bien, es como mi segunda casa. Allí he vivido momentos muy bonitos. El año pasado tuve que salir por diversas circunstancias: había algunos problemas con los cobros y además Imanol Idiákez me hizo ver que no iba a contar. Como no participaba decidí aprovechar que mi novia se iba a trabajar a Alemania, y marché con ella para jugar en el Viktoria Hamburg el final de temporada. Creo que fue una decisión acertada. Luego venir a Sestao este año fue una apuesta personal de Ángel Viadero y de momento intentamos compensarle con minutos y haciéndolo bien.

P. Su ficha reza que es nacido en México DF, aunque marchara pronto a Pamplona. Aunque tiene la doble nacionalidad estará acostumbrado a que los medios le citen como jugador mexicano. ¿Sigue vinculado de alguna forma a su país de nacimiento?

R. No tengo familia, el único vínculo que me queda allí son unos amigos de mis padres, que son mis padrinos. Pero es bonita esa historia familiar que me hizo nacer en Méjico, un país al que tengo cariño, y que me permite tener la doble nacionalidad.

P. El equipo no ha empezado bien la temporada, sobre todo fuera de casa, donde aún no han puntuado. En Las Llanas hay cierto temor a que se repita la situación de la temporada pasada donde el equipo no fue capaz de ganar a domicilio en toda la primera vuelta.

R. Hay que ser pacientes. El River ha demostrado que puede hacer frente a equipos difíciles, como cuando llegó Las Palmas aquí de líder. En casa los equipos deben tener claro que va a ser difícil sacar los tres puntos de Las Llanas. Fuera tenemos un margen de mejora, aunque ya creo que en Lezama hicimos una buena primera parte, hasta que llegó la genialidad de Guarrotxena que cambió un partido que teníamos bastante controlado hasta ese momento.

P. Como exjugador del Real Unión que ha sido, suponemos que todavía mantendrá relación con la “vieja guardia” del equipo como Otermin, Romo, Juan Domínguez. ..¿Le cuentan algo desde Irún?

R. No. A principio de temporada, en el período de fichajes, sí que tienes un poco más de contacto. Ahora les sigo cada semana y sé que han empezado muy bien. Tampoco hay una relación muy directa, aunque guardo amistad con alguno, como Eneko Romo, que es de Pamplona como yo. Tampoco me gusta mucho preguntar nada antes, porque ellos no te van a decir nada de quién va a jugar y quién no, y es casi ponerlos en un compromiso. Va a ser más especial vernos allí en el campo, donde nos saludaremos y nos daremos un abrazo.

P. De sus 6 temporadas en Gal entendemos que guardará buenos y malos recuerdos. Quédese con uno de cada uno.

R. En Irún he vivido lo mejor de mi carrera y también lo peor, pues hubo momentos en los que no contabas para el entrenador y estuve un poco al margen. Eso es lo peor para un futbolista. En cuanto a lo bueno, por supuesto ganar al Real Madrid en la eliminatoria de Copa, el ascenso a Segunda División esa misma temporada y la temporada siguiente que jugamos en la categoría de plata. Sin duda, esos años colmamos las expectativas de los aficionados y creo que hicimos historia.

P. Aunque la plantilla haya cambiado con respecto a la que conoció, estará siguiendo su brillante inicio de temporada. ¿Le ha sorprendido el arranque liguero de los de Sergio Francisco?

R. Lo más importante para ellos es que han conseguido estabilidad a partir de una una plantilla humilde, con gente de la zona que se conocen muy bien. Luego tienen jugadores que marcan diferencias como Juan Domínguez, Eneko Romo o Saizar, gente con muchas tablas en la categoría.

P. Como conocedor del rival, a su juicio, ¿cuál es la clave para conseguir superar al equipo irundarra y conseguir la victoria?

R. Habrá que vigilar y defender muy de cerca a los jugadores que ya he comentado, además de tener cuidado en la estrategia, donde se manejan muy bien. Nosotros tenemos que dar mucha intensidad al juego, como solemos hacer en casa, intentar llevar el peso del partido, y conseguir terminar las jugadas de gol.

P. Para terminar, se atreve con un pronóstico para el partido…

R. Yo creo que vamos a ganar 2-1.

Mikel Azkoiti Juaristi cumple su primer año como jugador del Real Unión de Irún, a donde ha llegado tras no renovar la temporada pasada en el Sestao River, a pesar de sus 34 partidos como titular. Defensa polivalente y cumplidor, se desenvuelve tanto de lateral como central derecho, puesto este en el que está siendo utilizado desde principio de liga por su entrenador, Sergio Francisco.

PREGUNTA. Un mes de pretemporada y seis jornadas de liga parece tiempo razonable para hacer una valoración de su incorporación al Real Unión. ¿Cuáles son sus impresiones sobre su rendimiento personal y del equipo hasta ahora?

RESPUESTA. El equipo ha arrancado con muy buen pie y aunque esto solo acaba de empezar, nos está dando confianza para creer en lo que hacemos y continuar mejorando. Y a nivel personal estoy satisfecho de cómo he empezado la temporada, pero siempre con ganas de seguir aprendiendo y aportar lo máximo al equipo.

P. Hasta el momento es usted titular indiscutible, jugando todos los minutos de liga. No parece que se vaya a perder el encuentro de Las Llanas, un partido, suponemos, señalado en el calendario.

R. No me gustaría perder ningún partido, pero claro que el de Las Llanas me hace mucha ilusión, porque el año pasado disfruté mucho en ese campo y tengo ganas de volver. Se me hará raro entrar en el vestuario de visitantes...

P. Su equipo ha empezado muy bien la temporada, con solo una derrota - ¡ y de qué manera! - en el primer partido en Butarque. No sé si incluso ustedes mismos están sorprendidos con su arranque liguero.

R. La verdad que era difícil pensar en un inicio tan bueno, cuando a mediados de pretemporada la plantilla aún estaba por cerrar. Pero desde dentro siempre hemos creído en nuestras posibilidades, aunque desde fuera se percibiera algo de desconfianza.

P. Como exjugador del River que ha sido, suponemos que todavía mantendrás relación con los jugadores de la plantilla de la temporada pasada que sobreviven en el equipo. ¿Le cuentan algo Josu, Silas y sobre todo Aketxe, al que probablemente le tocará marcar el domingo?

R. Hablé más en pretemporada, para saber cómo les iban las cosas y qué intenciones tenían de cara a este año. Al final, una vez que empieza la siguiente temporada, cada uno se centra en lo suyo. Es una lástima, pero cuando cambias de equipo, o el equipo cambia bastante, haces muchas amistades nuevas y vas perdiendo poco a poco la relación con tus ex-compañeros. Luego te da mucha alegría cuando te los cruzas en la calle o en el campo, pero a la mayoría pasas de verlos a diario a verlos raras veces. Cosas del fútbol...

P. A pesar de sólo haber jugado una temporada en Las Llanas nos atrevemos a decir que Azkoiti ha dejado un buen recuerdo en el Municipal verdinegro. Supongo que entenderá que la afición le reciba y despida con aplausos pero durante el partido no le perdone “ni una”.

R. Me imagino que algunos guardan un buen recuerdo mío y otros no tan bueno... Lo que sí puedo afirmar es que yo conservo un recuerdo inmejorable de Las Llanas, de una afición que nos apoyó en cada partido y seguro que lo seguirá haciendo esta vez. Así que estoy preparado para que no me perdonen ni una.

P. Aunque la plantilla está bastante renovada imagino que estará al tanto del irregular inicio de temporada del Sestao. ¿No le recuerda a la temporada pasada esos problemas del River a la hora de sumar puntos fuera de casa?

R. El año pasado también nos costó mucho sacar algo positivo fuera de casa en la primera vuelta, pero no creo que tenga nada que ver con lo de este año. Han cambiado al entrenador y a casi toda la plantilla, así que serán otros los motivos por los que no han conseguido sumar fuera. Seguro que ya les empezarán a ir mejor las cosas.

P. Para usted, que conoce bien el escenario y el rival, ¿cuál es la clave para superar al Sestao y conseguir la victoria en Las Llanas?

R. Clave creo que no hay ninguna, tendremos que intentar jugar mejor que ellos y acertar en las dos áreas. Estoy seguro que será un partido muy disputado, pues sacar algo de Las Llanas siempre es difícil.

P. Juanan Seguro apuesta por un 2-1. ¿Cuál es su pronóstico para el partido…?

R. Prefiero el 0-1.