Levante - Real Madrid: necesidad de mejoría

Ese Real Madrid que en Liga ha mostrado un juego poco fluido y vistoso, escasa concentración y en ocasiones, nula capacidad para afrontar partidos que casi siempre ha empezado perdiendo (tal de tal), contrasta fronalmente con esa apisonadora que se ha exhibido en el continente europeo, motivado por la voluntad de conquistar un trofeo que en los últimos años se ha convertido en la gran obsesión del madridismo, la Champions League. Sendas goleadas ante rivales como Galatasaray y Copenhague, en escenarios tan dispares como su propia casa o el infierno turco del Ali Sami Yen; ninguna circunstancia colateral ha supuesto impedimento alguno para que los de Carlo Ancelotti dejasen claro su firme deseo de avanzar sin despistes a lo largo y ancho de la senda europea. Es pronto aún para juzgar si ese casmino se recorrerá de forma impoluta per el también breve trayecto efectuado en competición nacional, la Liga, da ya para aseverar que aún quedan varios aspectos que mejorar en la maquinaria 'merengue'.

El torneo de la regularidad concede margen de error pero la experiencia de la pasada campaña muestra que este es cada vez menor, merced de rivales como Barça y Atlético, que no tienen la menor intención de ampliarlo. Su marcha imparable y el buen desarrollo de competición de rivales como el Villarreal -que a falta del partido de los blancos, se sitúa por delante en la clasificación-, obliga a los de Carlo Ancelotti a dar por gastado ese plus de errores que puede cometerse. La derrota ante el Atlético de Madrid y el empate ante el propio Villarreal son todos los tropiezos que este Madrid puede permitirse. Ahora, toca convertir la victoria ante el Copenghague en una inercia a lomos de la que subirse.

El Real Madrid, con Varane y sin Bale

No está teniendo especial fortuna el conjunto madridista en lo que al baile de lesionados se refiere. No ha habido una semana en la que Carlo Ancelotti haya podido contar con todos sus efectivos sin excepción alguna y este mal es algo que ha afectado con especial incidencia en su línea defensiva. Las molestias de Coentrao, la lesión de Marcelo, el cansancio de Sergio Ramos han condicionado la elección que el técnico italiano ha podido hacer de la línea de retaguardia cada vez que se ha medido a otro equipo. No obstante, parece que poco a poco las aguas vuelven a su cauce en ese sentido y ya en Champions, el de Reggiolo pudo contar con una de las grandes bazas en la zaga, Raphäel Varane. El joven central francés demostró seguir estando a un gran nivel, consecuencia del sufrido trabajo de recuperación que él mismo reconoció haber llevado a cabo.

Tambien Marcelo demostró haber vuelto a un nivel muy cercano a su mejor versión, con continuas subidas por la banda en las que se recuperaba la sociedad entre el brasileño y Cristiano Ronaldo, la mejor por la banda zurda. El risueño lateral izquierdo se perdía prácticamente toda la temporada pasada por culpa de una lesión sufrida durante un entrenamiento con la selección 'canarinha' que ya no le permitió volver a rayar a su mejor nivel. En esta campaña los fantasmas de la lesión planearon sobre el '3' brasileño, de nuevo encontrándose con la selección pero en esta ocasión el susto no pasó de eso y Marcelo retoma, poco a poco, las características de ese jugador que encandió al Bernabéu y que tan dignamente tomó el rol de sucesor de Roberto Carlos.

En contra posición a las buenas noticias en defensa, la mala fortuna de Gareth Bale. El extremo galés sigue pagando caro el hecho de no haber podido efectuar una pretemporada con normalidad y parece que las prisas por empezar a conquistar al respetable del Bernabéu no le han hecho ningún bien. Ante el Getafe, el ex del Tottenham se dolía de unas molestias en el muslo de las que recaía en el último entrenamiento previo al duelo ante el Levante, lo que le dejaba fuera de la convocatoria. Después de ser liberado por su Selección, el de Cardiff dará inicio a una mini-pretemporada preparada especialmente para él, que podrá desarrollar con algo más de calma debido al parón de selecciones que se avecina.

Invicto en el Ciutat

El Levante, equipo que ha completado un inicio de temporada bastante asequible para un conjunto cuyo principal objetivo es la salvación, tiene un balance de tres empates esta campaña en casa. Curioso, porque tan solo ha marcado un gol y, por tanto, recibido otro. Sus dos victorias se cosecharon lejos del Ciutat del Valencia. Una victoria ante el todopoderoso Real Madrid insuflaría aire suficiente para las siguientes jornadas y seguro que desde Valencia no ven mal seguir con la racha de empates una jornada más.

La última jornada el Levante ganó ante Osasuna en el Reyno en un partido muy bronco, especialmente por el penalti que se pitó a falta de cuatro minutos para el final a favor del equipo granota. Tres puntos importantes para encarar el partido del Madrid.

El conjunto valenciano se querrá enconmendar al espíritu que hace dos temporadas le llevó a vencer al Real Madrid en el propio Ciutat. Con Mourinho en el banquillo del Madrid y Juan Ignacio Martínez en el del conjunto local, el Levante ganó con un solitario gol de Koné. Últimamente ha sido un campo complicado para el Madrid. Por ejemplo, la temporada pasada consiguió la victoria cuando el partido ya agonizaba y con un gol de Morata recién incorporado al terreno de juego.

Cambios en el once

Joaquín Caparrós hará ciertos cambios en el once. El hecho de que Diop sufriera un golpe en la rodilla y no se pudiera entrenar el pasado jueves es un problema que tendrá que solucionar para meter músculo en el centro del campo y contrarrestar la calidad de Modric o Isco. Aun así el experimentado entrenador de Primera División podría forzarle y alinearle desde el principio. En las bandas optará por Xumetra y el Zhar, dos de los jugadores que tuvieron mayor cuota de peligro ante Osasuna el pasado fin de semana.

Ancelotti no hará excesivos cambios en el once. Urgen en el juego

En el Real Madrid no se esperan muchos cambios en el once respecto a la derrota ante el Atlético de Madrid en Liga, pero sí cambios en el juego. La balsámica victoria ante el Copenhague no es suficiente para esconder los problemas en el juego del Madrid, los cuales se encuentran especialmente en defensa y en la resolución de cara a portería. Por ello, Ancelotti podría dar la primera oportunidad a Morata, reclamado por la afición blanca. La duda se encuentra en el eje de la zaga y en la pareja de mediocentros que operarán en la sala de máquinas. Como comentábamos antes, Raphäel Varane ya está listo (jugó de titular ante el conjunto danés) y podría ser de la partida, pero alomejor el entrenador italiano espera a un partido de menor tensión para ir incorporándole al equipo. Eso sí, la añoranza de su capacidad defensiva está cada vez más latente. En el medio, Modric podría volver a empezar en el banquillo.

