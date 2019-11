Cristiano Ronaldo salva los muebles 'in extremis' con un gol en el descuento

En la presente temporada, el Real Madrid anda metido de lleno en su particular representación de Dr. Jeckyll y Mr. Hyde. Si en Liga los de Ancelotti se han mostrado imprecisos, desconcentrados y alarmantemente desorganizados en algunas ocasiones, en Champions League han hecho de su capa un sayo y han tirado de contundencia y pegada para elaborar ese terremoto que pasa por encima de sus rivales a base de goleadas sin dejar nada tras él. No ha hecho falta ahí un juego magistral ni hacer uso de ese espectáculo que el entrenador italiano vaticinaba a su llegada para plasmar las que en los últimos años han venido convirtiéndose en las particulares señas de identidad de los 'merengues': garra, pegada y gol.

En los últimos años el Ciutat de València no ha sido un estadio fácil para el Madrid No obstante, la competición doméstica venía mostrando a un Madrid que ni siquiera sabe dónde buscar esos recursos cuando el 'plan A' falla. En esta ocasión, además, la Liga, que amenazaba con alejarse tan temprano como lo hiciera en la pasada camapaña y que advertía, por tanto, del nulo margen de error cumplida ya la séptima jornada, presentaba hoy a los blancos en un escenario ideal para hacer acopio de esa garra y esa casta. El Ciutat de València no había sido últimamente un estadio sencillo y para confirmarlo, no hace falta más que recular hacia la pasada campaña, en la que Cristiano Ronaldo hubo de acicalarse con las pinturas de guerra para sobreponerse a lo adverso -golpe en la ceja, que le causaba mareos y molestias en la visión- para darle el gol del triunfo a los suyos en un duelo no exento de controversia.

La obligación, por tanto, era clara y pasaba hoy por deshacerse de una de esa espesa identidad liguera y dejar claro que la maquinaria empieza a engrasar. Para ello, además, Ancelotti recuperaba a una importante pieza en la defensa -línea muy mermada en las anteriores jornadas-, como es Raphäel Varane, que ya formaba junto a Pepe la pareja de centrales ante el Copenaghague en Champions League (triunfo para los 'merengues' por 4-0) y que en esta ocasión lo hacía junto a Sergio Ramos, ausente en el duelo europeo. Presencia finalmente de Coentrao en banda zurda de la zaga, regreso de Arbeloa en la diestra y de Benzema en punta de ataque. Nombre destacado también el de Gareth Bale, cuyo salto definitivo con el conjunto blanco se hace esperar, aunque no anhelar excesivamente merced de las buenas actuaciones de un Di María que hoy ocupada de nuevo la banda derecha; Cristiano por la izquierda y Modric y Khedira, en el centro del campo. El Levante por su parte salía con Keylor Navas; Pedro López, David Navarro,Rodas,Juanfran; Mate, Diop; Ivanschitz, Rubén,Xumetra y Babá Diawara.

Ritmo muy lento y trabado

Juego muy trabado el de los primeros compases del partido, producto de la intensidad que trataban de poner en liza ambos conjuntos con una fuerte presión y dificultad en la salida del balón rival. Sabedor de sus carencias en los partidos anteriores, los blancos trataban de hacerse con el dominio de balón ante un Levante que no iba a renunciar a lo propio ni tampoco a sus oportunidades de adelantarse, propiciando así otro de los grandes males de los que ha adolecido el conjunto blanco: verse de forma temprana por detrás en el marcador. En esa intención, Babá Diawara trataba de sorprender con un disparo lejano en el minuto 4 que acabaría perdiéndose por encima del travesaño de Diego López. Apretaban los locales, propiciando robos rápidos que les permitían llegar con cierta facilidad aunque no peligro al área merengue.

Quince minutos tardó el Madrid en acercarse al área levantinista Los de Ancelotti habían sido incapaces prácticamente de cruzar la línea de medio campo cumplidos los diez primeros minutos de choque, donde los continuos parones fueron la nota predominante. Con ganas de mover, cuanto menos, el marcador, Xumetra remataba de nuevo un disparo, otra vez con poco peligro y menos fortuna. Las posibilidades del Madrid pasaban por darle continuidad al juego y fluidez a la circulación de balón, que le concediera recorrido a sus jugadores más peligrosos pero esta lucha topaba con su finalización en los tres cuartos de campo, donde los locales recuperaban con relativa facilidad. Quince minutos hubieron de transcurrir para que los de Ancelotti hicieran planear el peligro por la meta de Keylor Navas, aunque ni los remates seguidos de algunos rechaces ni el cabezazo de Sergio Ramos a la salida de un córner sirvieron para romper las tablas en el marcador.

Paso al frente infructuoso

La conexión Isco-Cristiano se buscaba sin fortuna, pecando en la imprecisión de la que se habían contagiado, en consonancia al resto del equipo y al partido en líneas generales. Los de Caparrós, por su parte, trataban de imprimirle fuerza y electricidad a sus chispazos en ataque, aunque ni uno ni otro equipo lograban acabar sus jugadas con el remate que tentase a la suerte. A medida que transcurría el encuentro, los blancos fueron capaces de dar un paso al frente y acercarse más a la meta de Navas. El centro del campo 'merengue' adquirió una mayor intensidad y propició varios robos que sin embargo no vieron culminación en el portería rival, como tampoco la vería el lanzamiento de falta de Cristiano Ronaldo, que la barrera levantinista desviaría sin llegar distraer a su meta. Navas acababa de forma definitiva con el peligro.



Foto: AFP

El Levante aguantaba bien y sin renunciar a sus ocasiones, como la que Andreas Ivanschitz trataría de originar en una acción que acabaría en fuera de juego. No sucedería lo mismo en una buena jugada de Diawara, que tras plantarse en la frontal del área merengue, se sacaba un potente disparo, ligeramente desviado. La presión local había disiminuído y el conjunto blanco podía permitirse el lujo de tocar con mayor facilidad y fluidez, aunque todavía sin poner en excesivo peligro a Navas. Sí había amenazado con hacerlo el remate de cabeza de Cristiano Ronaldo a pase de Di María, aunque el balón acabaría siendo rechazado.

Recta final más dinámica

Los minutos finales del primer tiempo coincidieron con aquellos en los que más presencia tuvieron los de Ancelotti en el área local, cuyo equipo estaba más arreplegado y entregado a tareas defensivas. Modric rozó el primer tanto en el minuto 40, al igual que lo haría Cristiano Ronaldo en una buena ocasión dentro del área, dos minutos después pero la conglomeración de jugadores levantinistas impidió que el balón hallase el camino hacia la portería.



Foto: Alberto Iranzo

Envueltos en esta dinámica poco podían imaginarse los 'merengues' el trallazo que iba a sacarse Diawara en la recta final del primer tiempo, un disparo en el que la fantástica reacción de Diego López evitó el 1-0 en uno de esos momentos piscológicamente fundamentales para aquel que marca y también para el que recibe el tanto. Los minutos finales de la primera parte ya mostraban un partido abierto, con un fútbol muy distinto al inicio del encuentro aunque con idéntica fortuna de cara a gol. Apenas habría un minuto de tiempo añadido a pesar de las numerosas paradas que el juego trabado del primer tiempo originaba. 0-0 y los jugadores recorrían el túnel de vestuarios.

Reinicio de ocasiones y gol del Levante

Diego López había estado muy atento en la primera mitad, con especial mención a la última ocasión protagonizada por Diawara y de la misma guisa salió el guardameta 'merengue' para desbaratar dos ocasiones consecutivas del conjunto levantinista, ambas protagonizadas por Pape Diop. Muy distinta estaba siendo la inercia de estos primeros compases tras el descanso, donde el Levante lograba generar las ocasiones más claras y peligrosas, que pusieron a prueba los reflejos y calidad del guardameta merengue. La tercera gran oportunidad llegaría por mediación de Héctor Rodas, que remataba de cabeza enviando el balón muy cerca del travesaño madridista.

Diawara adelantó a los suyos en el minuto 57 Alertados ante lo que estaba exponiendo el conjunto local, los de Ancelotti trataron de tomar la iniciativa y lograron llegar al área defendida por Keylor Navas para darle trabajo también al homólogo de López en el equipo rival mediante un remate de Cristiano Ronaldo, que sin embargo se estrellaría en el poste de la meta levantinista. El disparo del portugués había servido para despertar a un Madrid que salía excesivamente estático tras el descanso y que intentaba retomar lo que había dado de sí la recta final del primer tiempo. Consecuencia de ello llegaría el momento en el que los blancos cercaban el área rival, con tantos jugadores que, sin embargo, la contra del Levante resultó letal. Babá Diawara lo había intentado con insistencia y su recompensa llegaría en el 57 cuando recibía un gran pase de Xumetra para batir por primera vez a Diego López.



Foto: AFP

Ramos establece el empate

La entrada de Marcelo resultó determinante No contento con la aportación de Coentrao, Ancelotti movía el banquillo de forma inmediata y daba salida a Marcelo, que había rendido a un buen nivel en el encuentro europeo ante el Copenhague. Y la reacción 'merengue' fue inminente; no como consecuencia directa de esta modificación pero sí de la rabia de Sergio Ramos, que había fallado algún remate de cabeza y que no haría lo mismo para convertir su llegada al área en el 1-1 para los suyos. Rápida respuesta de los hombres de blanco.

Antes lo habían intentado Modric, Cristiano e Isco en lo que sería el inicio del Madrid para buscar, ahora sí, el triunfo. Apretó el conjunto 'merengue', que de nuevo en botas de Cristiano Ronaldo hubiera podido ver subir el segundo al marcador de no ser por la atenta zaga levantinista, que desviaba el remate del portugués a córner. Los de Caparrós parecían noqueados por la pronta contestación 'merengue', y la sucesión de ocasiones blancas se vio confirmada con el disparo de Di María por banda derecha, que acabaría rebotando fuera de la red local.

Los blancos se hacen dominadores de esta fase del encuentro

Sacudidos lo complejos y el mazazo, el Levante movía banquillo y trataba de retomar las sensaciones del reinicio que le habían permitido ampliar la particular lista negra de los de Ancelotti en cuanto a partidos en los que se arranca con derrota. Tratando de evitar esto mismo, el técnico italiano del Real Madrid daba descanso a Isco y ofrecía su lugar a Álvaro Morata, titular a priori en las quinielas de muchos y que finalmente partía desde el banquillo en favor de Karim Benzema, a quien Ancelotti calificaba como el "delantero titular".

Foto: Alberto Iranzo

Precisamente había sido el francés el que trataba de culminar sin fortuna lo que acabó siendo un remate de Marcelo a bocajarro, desaprovechando lo que era un claro gol para adelantar por primera vez a los suyos en el luminioso del Ciutat de València; el disparo, finalmente, se marchaba al limbo. Esta era la guinda que confirmaba que el Madrid se había convertido en claro dominador del partido, al menos en lo que a ese tramo ser refería, pudiendo desarrollar un juego más fluido en un duelo más abierto.

El Zhar da un zarpazo a los blancos

Ramos volvía a intentarlo de cabeza, tratando de sumar en su particular cuenta goleadora y especialmente en la de su equipo pero su remate acabaría marchándose por muy poco a la derecha de la portería defendida por Keylor Navas. Apuraba Ancelotti los cambios en su equipo, dando salida a Jesé en detrimento de un Benzema que había trabajado mucho pero que de nuevo se marchaba sin la recompensa del gol. Como tampoco la tendría el lanzamiento de Cristiano Ronaldo, que botaba una falta cerca de la frontal del área levantinista, rebotando el esférico en la barrera para enojo del portugués. volvía a intentarlo de cabeza, tratando de sumar en su particular cuenta goleadora y especialmente en la de su equipo pero su remate acabaría marchándose por muy poco a la derecha de la portería defendida porApurabalos cambios en su equipo, dando salida aen detrimento de unque había trabajado mucho pero que de nuevo se marchaba sin la recompensa del gol. Como tampoco la tendría el lanzamiento deque botaba una falta cerca de la frontal del área levantinista, rebotando el esférico en la barrera para enojo del portugués.

A prácticamente cinco minutos del final, el Levante parecía renunciar al ataque y centrar todos sus esfuerzos en mantener ese empate que no podía considerarse negativo frente al Real Madrid pero del mismo modo que sucediese en el primer gol local, el mejor momento blanco coincidía con el tanto rival. El Zhar remataba con la derecha desde el centro del área y batía por bajo a Diego López. En esta ocasión el mazazo se lo llevaban los blancos, que no contaban con tiempo apenas para salvar un resultado positivo del Ciutat de València.

Morata salva el empate; Cristiano da la victoria

Cuando todo parecía abocado a una nueva y dolorosa derrota para los hombres de Carlo Ancelotti aparecía la gran alterantiva a un criticado Karim Benzema: Álvaro Morata. El canterano aprovechaba una buena asistencia de Raphäel Varane para batir de un derechazo a Keylor Navas, concediéndole una vaga esperanza a los suyos, que aún se veían con cuatro minutos de tiempo añadido para salvar, en definitiva, sus opciones de cara al título de Liga.

Las prisas y las imprecisiones amenazaban con convertirse en un peor enemigo para los blancos que el propio Levante, volcado ahora sí , a sus tareas defensivas. Sin embargo, si existe un jugador para el que salvar los muebles no es suficiente, ese es Cristiano Ronaldo. El luso aprovechaba una oportuna asistencia de Luka Modric para darle el triunfo a los suyos en un final agónico y sufrido. El portugués vuelve a convertirse en el salvador de los suyos en el estadio levantinista y evita que los blancos se descuelguen en demasía en la clasificación.