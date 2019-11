Racing de Santander 1-1 SD Logroñés: cántabros y riojanos firman un punto que les sabe a poco

El Racing no pudo pasar del empate en esta mañana de domingo en un mal partido, y ante un conjunto riojano que no se achantó ni mucho menos en el imponente estadio del El Sardinero. Los de 'Tato' Abadía querían confirmar en el día de hoy la mejoría experimentada en pasada jornada, en la que vencieron en Las Gaunas por tres goles a uno a la Cultural Leonesa, sumando así sus primeros tres puntos de la temporada. El Racing, que venía de superar con contundencia a un flojo Caudal, tenía ante sí la posibilidad de comer siendo líderes, a la espera de lo que hiciesen esta tarde Zamora y Avilés. Pero o bien porqueque los verdiblancos tuvieron mala mañana, o bien porqueque no supieron dar el do de pecho cuando se les requería; no consiguieron sumar una nueva victoria y tendrán que esperar a ver como se resuelven los encuentros de esta tarde para ver si salen o no del playoffs de ascenso. Los riojanos, por su parte, salen momentáneamente del descenso.

Era una mañana muy calurosa en Santander, anómala para el mes de Octubre. Los de Paco Fernández tenían el día idóneo para regalarles una nueva victoria a los aficionados que acudieron un domingo más a El Sardinero. Lo que se presuponía que iba a ser una auténtica fiesta del fútbol -y más viendo el gran gesto de la afición riojana, aplaudido por la parroquia local, de mostrar una pancarta de apoyo al Racing-, acabó convirtiéndose en una auténtica batalla campal entre los jugadores de ambos conjuntos, que muchas veces no consiguen dar la talla ni ponerse a la altura de sus excelentes aficiones. Tras al más que rigurosa expulsión de Koné, el encuentro se convirtió en un correcalles donde las infracciones cobraron protagonismo, y en el que más de un jugador de los dos equipos pudo a ver acompañado a Koné al túnel de vestuarios.

Mazazo riojano en el primer minuto

El partido comenzaba con un conjunto riojano volcado en ataque, buscando dar la sorpresa en el feudo cántabro. Cuando apenas se había cumplido el segundo treinta de juego, la SD Logroñés disparó por primera vez a portería, pero el chut escorado desde la banda izquierda fue atrapado finalmente por Mario Fernández, titular por sorpresa en el día de hoy. La recompensa al buen incio visitante no tardaría en llegar. Pasado el minuto uno de encuentro, Javi Torres adelantaba a los suyos con un buen disparo cruzado desde el punto de penalti tras una desafortunada serie de rechaces. Mario Fernández poco pudo hacer ante semejante obús pegado al palo. 89 minutos por delante, pero las cosas se ponían muy feas. En los minutos siguientes, los riojanos siguieron a lo suyo, tratando de aumentar la renta; pero ni Diego Torres con un disparo desde cincuenta metros, ni Félix con una clara ocasión sólo en el segundo palo, pudieron aumentar al escasa renta visitante.

Mario volvió a ser titular

Pasado el primer cuarto de hora, los hombres de Paco Fernández consiguieron comenzar a experimentar una pequeña e insuficiente reacción. El Racing basaba su forma de crear peligro en balones en largo, pero como está siendo evidente en la presente temporada, el control del balón no es ni mucho menos el fuerte del punta racinguista, Mamadou Koné, que cada vez que recibía un balón en largo por alto era sinónimo de pérdida. Dado que con esta táctica no iban a conseguir mucho, el conjunto local pasó a intentarlo con disparos lejanos, pero ni Nieto ni Granero consiguieron inquietar la meta de Mandaluniz. Poco después, Andreu lo volvía a intentar desde más dejos que sus compañeros, pero el resultado fue más desastroso si cabe. Finalmente, Juanpe consiguió conectar un buen disparo. El ex del Recre, titular inesperado en el día de hoy, obligó al meta visitante a realizar una esperpéntica parada para enviar a córner su envenenado cuero. El meta vizcaíno quizá se adornó demasiado, y se preocupó más de tener una bonita instantánea de recuerdo que de atrapar el esférico con seguridad y sin dar opción a segundas jugadas.

Koné pone las tablas tras un gran pase de Durán

La reacción definitiva y eficaz de los racinguistas llegó pasada la media hora de juego. Los santanderinos se iban dando cuenta de que si no anotaban en breves, los logroñeses se iban a cerrar atrás e iba a resultar muy difícil sumar algún punto en el día de hoy. A diez minutos del descanso, Koné se puso el traje de superhombre, y emulando al mismísimo Leo Messi consiguió dejar en el suelo hasta cuatro defensores riojanos. Sin embargo, cuando se disponía a fusilar a Mandaluniz, un quinto jugador riojano enviaba el balón a saque de esquina. No obstante, el marfileño se quitó la espinita de esta acción cinco minutos más tarde, cuando Rubén Durán le ponía un gran pase entre líneas tras una jugada bien trenzada de los hombres de Paco Ferández. Koné se quedó solo ante el portero, y con mente fría envió a las redes el cuero con un buen disparo con su pierna menos buena. En los minutos siguientes, antes de la conclusiónde la primera mitad, no hubo nada más destacable, pues los dos equipos prefirieron esperar al segundo tiempo para decidir el encuentro. Se llegaba con 1-1 al intermedio, un resultado justo si tenemos en cuenta el pésimo arranque verdiblanco.

El 1-1 al descanso era justo

Sin embargo, tras el paso por los vestuarios el equipo local fue otro. Paco Fernández debió dar una buena regañina a sus pupilos en el descanso, ya que salieron con más intensidad incluso de la que salió el Logroñés en la primera parte. Fue sacar de centro y gozar de la primera ocasión de peligro. Rubén Durán disparó muy duro desde la frontal, pero la espalda de un defensa impidió que el chut llegara a portería. Saúl, que no tuvo hoy su mejor día, también probó fortuna para adelantar a su equipo, pero su lanzamiento desde la frontal no causó escesivos aputos a los de Abadía. A la hora de juego llegó la ocasión más clara -sin contar el gol- que tuvieron los locales en todo el encuentro. Un pasado centro de Francis encontró a un activo Koné en el segundo palo, quien puso el cuero al área pequeña con la cabeza y, con Mandaluniz ya batido, Borja Granero no acertó a empujar el cuero ante la oposición de un zaguero riojano. Gran parte de la grada reclamó penalti en esa jugada, ya que Granero fue ligeramente empujado cuando lo tenía todo a su favor.

Koné, expulsado tras una polémica agresión

Poco después de esta gran ocasión, que pudo cambiar por completo el rumbo del encuentro, llegó la jugada polémica e infantil del choque, y puede que de la jornada. Tras recibir dos claras faltas no pitadas, Koné sufrió una tercera más clara aún, y esta vez si señalada por el colegiado vasco. Lejos de dejar la acción ahí y continuar con el juego, el delantero marfileño provocó una tangana entre cántabros y riojanos, que terminó con la más que rigurosa expulsión de Koné por un supuesto codazo sobre el central visitante Ledo, wue exageró más de la cuenta. Más que discutible dicha cartulina roja, pero lo que no admite discusión alguna fue la posterior reacción del punta santanderino, negado por completo a abandonar el césped y perdiendo los papeles, queriendo agredir al responsable de dicha expulsión. Finalmente, tuvo que ser retirado por miembros del cuerpo técnico local a los vestuarios. Infantil e innecesaria reacción de Koné, al que probablemente le caerán varios partidos de sanción y dejará prácticamente huérfano el gol racinguista.

Tras esta polémica acción, el Racing, por orgullo y corage, se vino más arriba aún e intentó marcar un segundo gol que nunca llegó. Las faltas iban aumentando progresivamente en uno y otro bando, y el público cada vez se calentaba más. Los jugadores estaban estropeando en diez minutos el estupendo ambiente creado por las dos aficiones en los minutos antes de comenzar el encuentro. Los recién incorporados Ayina y Miguélez consiguieron dar un soplo de aire fresco al equipo, pero no lograron crear excesivo peligro. Uno que llevaba desde el principio, Rubén Durán, a punto estuvo de adelantar a un Racing en inferioridad numérica con un testarazo desde la frontal del área pequeña, pero el meta riojano resolvió la paleleta notablemente. Con el paso del tiempo, los verdiblancos comenzaron a notar la fatiga propia de un equipo que juega con diez, y fue entonces, en ese último cuarto de hora, cuando la SD Logroñés pudo haberse llevado el choque. El recién incorporado Laencina dejó por un instante sin respiración a la parroquia local, después de estrellar en el larguero un gran disparo desde cuarenta metros.

Los visitantes pudieron llevarse el choque en el descuento

Cuando el partido llegaba a su fin, Félix no acertó a empujar a gol un pase de la muerte de Rojas. Javi Soria estuvo providencial en dicha acción, impidiendo rematar con certeza al atacante logroñés. Y en la última jugada antes de finalizar el choque, Laencina estrellaba otro balón en el travesaño, esta vez de falta directa. La SD Logroñes tuvo el encuentro en esas dos acciones aisladas de la segunda mitad, pero la diosa fortuna no estuvo esta vez de su parte. Finalizaba así el partido, con un empate justo. Los dos equipos hicieron méritos para llevarse el choque, pero cuando eso pasa lo más lógico es el reparto de puntos. El Racing continúa invicto esta temporada, pero deberá engordar su casillero de vistorias si quiere continuar en la zona noble. Los riojanos, por su parte, van escapando poco a poco de la zona peligrosa.

La próxima jornada, el Racing de Santander visitará San Lázaro en lo que se presupone que va a ser un encuentro trampa ante la SD Compostela, ya que los gallegos son uno de los recién ascendidos más potentes de la categoría de bronce. Los riojanos recibirán en Las Gaunas al Caudal Deportivo, con la intención de seguir sumando poco a poco para cercarse a la zona tranquila.

Puntuaciones VAVEL 2B