El Real Madrid, un equipo de emociones extremas

Florentino Pérez ha repetido en numerosas ocasiones que el Real Madrid es el club que más presión soporta de todo el planeta. Esta realidad es algo que, además, pueden testificar en primera persona reputados y conocidos entrenadores, así como los más grandes jugadores y exjugadores del panorama mundial, que no se han librado de la crítica exacerbada, del elogio desmedido y de la más absoluta exigencia al recalar en el club de Chamartín. Ni siquiera ellos han estado por encima de la solicitud del Bernabéu, del conflicto con la prensa y del arduo enfrentamiento con el rival. Y es que ni dentro de un terreno de juego, el Real Madrid logra ser un equipo de contrastes intermedios. Capaz de lo mejor y de lo peor, de enamorar y de sacar de quicio, los blancos están acentuando en la presente temporada esa capacidad para no dejar indiferente a nadie con su juego y tener a sus aficionados, continuamente, al borde del infarto.



Ocho jornadas de Liga se llevan ya disputadas dentro del campeonato nacional, por dos encuentros en la máxima competición continental. En el cómputo global, ocho triunfos, un empate y una derrota. 28 goles a favor (una media de 2.8 tantos por encuentro) y 9 goles en contra (un promedio de 0.9 tantos por partido). Más allá de valorar el juego exhibido, no parecen malos números, a priori, pero sí exigen de un análisis más exhaustivo para valorar determinados aspectos de un fútbol que no acaba de encontrar su mejor versión, sumido en el dilema en el que parece encontrarse Carlo Ancelotti. No han sido pocos los que han criticado el juego de un equipo que, en los últimos cuatro años, le ha servido al Real Madrid para establecer marcas de infarto en su particular casillero de goles a favor: 102 con Manuel Pellegrini; 102 en la primera temporada de José Mourinho; 121 en la conocida como 'Liga de los récords', donde además de alcanzarse los 100 puntos se superó la marca establecida por el propio Madrid allá por los 80 con sus 107 goles. Ni siquiera en la última temporada de los blancos, donde los conflictos y las polémicas pilotaron la nave vikinga durante prácticamente toda la campaña, se bajó de los 100 goles (103).

El contragolpe es un arma demasiado poderosa como para renunciar a ella pero el Madrid debe mandar y decidir El juego de los blancos, no obstante, pasaba en muchas ocasiones, por cederle el control del encuentro al rival, por renunciar a veces a la posesión y resolver los encuentros a base de esa contundencia demoledora comandada por Cristiano Ronaldo y compañía que no necesitaba más que de apenas unos pocos toques eléctricos para plantarse en área rival y batir al guardameta de turno. Ancelotti parece plenamente consciente de que las características físicas y técnicas de sus hombres convierten el contragolpe en un arma demasiado poderosa como pare renunciar a ella pero al mismo tiempo, sabe que el potencial de su equipo le obliga a llevar la manija de los encuentros, a mandar y a decidir cuándo cerrarlos. Hallar el equilibrio entre esas dos vertientes, le está resultando al técnico italiano más complicado de lo que inicialmente podía parecer, por lo que el fútbol de los blancos se muestra en este inicio de campaña, titubeante, impreciso y en ocasiones caótico. Tan caótico como el marcador en sus diferentes partidos.

A base de remontadas

Diez partidos disputados, ocho ganados, uno empatado y uno perdido. Los blancos han estrenado ya todo tipo de resultados pero lo que se hace realmente llamativo es el denominador común que existe en varios de ellos, concretamente en cinco de los ocho ligueros disputados y es que en todos ellos, el Madrid empezó encajando un gol en contra: Betis, Villarreal, Getafe, Atlético de Madrid y Levante se vieron por delante en el marcador ante los 'merengues' en sus respectivos partidos, siendo los blancos capaces de voltearlos todos salvo el correspondiente al derbi. Y es que la única derrota que los de Ancelotti han cosechado hasta la fecha se ha producido en el Santiago Bernabéu, fortín inexpugnable hasta la fecha. Precisamente este dato le otorga aún mayor contrariedad al hecho de que de estos cinco encuentros que los blancos arrancaron por detrás en el marcador, tres de ellos se disputaron en su propio feudo, mientras que los desarrollados en territorio rival se saldaron con un empate -los primeros dos puntos que el Madrid perdía en este tamporada-, frente al Villarreal y un agónico triunfo ante el Levante.

Partidos de Liga 2013/14 que el Madrid empezó perdiendo

Rival y jornada Autor del gol Minuto Betis - Jornada 1 Jorge Molina 13 Villarreal - Jornada 4 Cani 20 Getafe - Jornada 5 Lafita 5 Atlético de Madrid - Jornada 7 Diego Costa 11 Levante -Jornada 8 Babá 57

Cabe destacar que frente al Elche, los blancos acabaron llevándose los tres puntos y salvando, de manera controvertida con un penalti más que dudoso, un partido que se veía abocado al empate, a pesar de que -aquí sí-, los de Ancelotti abriern la lata en el minuto 51 por mediación de, quién si no, Cristiano Ronaldo.

Llamativo resulta también que de los nueves goles encajados en Liga, cuatro se hayan producido antes de los 20 primeros minutos, ratificando aquí el problema de concentración con el que los de Ancelotti saltan al terreno de juego. Betis (minuto 13), Villarreal (minuto 20), Getafe (minuto 5), Atlético de Madrid (minuto 11). Todos ellos se adelantaron de forma temprana ante los blancos, que en la búsqueda de la parte positiva, gozaron de mucho tiempo para hallar una reacción que llegó en la mitad de las ocasiones -ante Betis y Getafe-, se quedó a medias ante el Villarreal y no llegó frente al eterno rival de la capital, el Atlético de Madrid.



Expertos en voltear marcadores

Basta con recular apenas tres años atrás para darse cuenta de que no debe ser tan extraño que a los blancos no les tiemble el pulso ante el desafío de la remontada, pues en las tres últimas campañas ha remontado un total de 28 partidos, 21 de ellos para acabar rubricando un triunfo y tan sólo 7 para acabar salvando un punto con el empate. En los últimos 4 años, el Madrid ha remontado 28 partidos de Liga La tendencia, además, es la de ir al alza en cada campaña, algo que cumplida la jornada 8 del presente ejercicio parece encaminado a seguir así. En la temporada 2010/11, los blancos lograron salvar un total de cuatro choques ligueros, ante Villarreal y Hércules, estableciendo sendos triunfos y Barcelona y Almería, para acabar empatando. La cifra no se hace especialmente llamativa en un cómputo global de 38 encuentros.

Algo más curiosa es la de la siguiente temporada, 2011/12, una Liga que los de Mourinho conquistaban, no sin demostrar una gran capacidad de sufrimiento y reacción ante lo adverso: nueve encuentros arrancaron encajando un gol en contra los del portugués para acabar dándole la vuelta a todos ellos en forma de victoria: Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, Mallorca, Athletic de Bilbao, Zaragoza, Levante, Betis, Sporting de Gijón y Granada saborearon el dulce regusto del espejismo que significaba poder vencer al Real Madrid, algo que finalmente, no sólo no lograrían, sino que se vería convertido en utopía a la conclusión de partidos que, en su mayoría, los 'merengues' vencieron por goleadas, todos salvo el ajustado 2-3 ante el conjunto que dirige Pepe Mel.



La temporada 2012/13 no resultó sencilla para los blancos en ningún sentido y en esta ocasión, el desafío de levantar partidos que se escurrían se planteó en un total de 11 ocasiones. Esta vez, los de Mourinho pudieron voltear totalmente 7 ante Valladolid -por partida doble-, Atlético de Madrid, Levante, Mallorca y Deportivo de La Coruña, también, como sucediera con los pucelanos, en sendos partidos de ida y vuelta.

En la presente campaña, cumplidos apenas ocho encuentros de Liga, los 'merengues' llevan ya remontados cuatro partidos, tres de ellos para ganar y uno, ante el Villarreal, para empatar; Los mismos que en la campaña 2010/11 en la que daba inicio este repaso; cinco menos que en la 2011/12 y, por el momento, siete menos que en la anterior temporada. Si la tendencia sigue cumpliéndose, los blancos tienen aún muchos goles por delante para plantearse el desafío de superar, un año más y por quinto consecutivo, la cifra de los 100 goles y es que en las 28 remontadas certificadas de la 2010/11, los madridistas han acabado encajando 40 goles (1.43 por partido) y marcando más del doble, concretamente 83 (2.95 goles por encuentro), casi 3 tantos por partido.

Emoción hasta el final

Si el Real Madrid parece obcecado en conferirle cierto grado de emoción a sus partidos, arrancando siempre con derrota, esto se potencia aún más si se toma en consideración el instante general en el que los vikingos sentencian sus triunfos. Los blancos han marcado esta campaña 7 goles más allá del minuto 85 De los 18 tantos anotados en el campeonato nacional de Liga, cinco de ellos han llegado transcurrido el minuto 85 de partido, suponiendo además cuatro de esos tantos, la salvación de un resultado favorable para los suyos: Frente al Betis, Isco salvaba a su equipo en el 86 para darle la primera victoria de la temporada al Real Madrid; ante el Elche, el gol de penalti marcado por Cristiano Ronaldo en el 96 le daba a los suyos un importante, inesperado y para muchos, injusto triunfo en uno de esos estadios que "da y quita" ligas, como es el Martínez Valero. De igual manera, los postreros tanto de Álvaro Morata en el minuto 90 del partido que medía a los suyos con el Levante y el siguiente y definitivo gol de Cristiano Ronaldo en el 94 servían para darle la vuelta a un marcador que se le puso en contra a los de Ancelotti en el minuto 86 con el gol de El Zhar.



También Cristiano Ronaldo anotaba en el minuto 93 ante el Getafe para lograr, en este caso, redondear una goleada que iniciaría Pepe en el minuto 19, estableciendo una igualada en el marcador que de nuevo Cristiano se encargaría de romper para que los blancos no volvieran a verse por detrás en el luminoso del Santiago Bernabéu, recuperados tras el tempranero gol de Lafita en el minuto 5.

Mucho más serenas se han visto las cosas en la máxima competición continental, en la que los blancos suman de momento un pleno de victorias en lo dos partidos disputados hasta la fecha. Galatasaray y Copenghague han sufrido al Real Madrid en su versión más clásica, la del contragolpe letal, la de las goleadas contundentes, las de la inexistencia de piedad frente al 'enemigo'. En Champions, el Madrid sigue siendo el de siempre Mucho costaba imaginar el exultante arranque de los 'merengues' en Turquía, donde nunca en su historia habían logrado vencer y donde Isco, en el minuto 33, señalaba un camino que siguió sin vacilaciones Cristiano Ronaldo (hat-trick), cuyo último tanto llegaría en el minuto 90 de partido. Antes había anotado Benzema en el 81 para darle forma el 1-6 definitivo. Frente al Copenhague, la pasada semana, misma inercia: en el único partido de la temporada donde el Madrid no ha encajado gol, además del choque liguero ante el Granada (0-1), Ángel Di María rubricaría el triunfo firmando su doblete con un gol en el minuto 90 de encuentro. Antes, había marcado Cristiano Ronaldo otro doblete más para convertirse en el máximo goleador provisional de la Champions.

Goles marcados más allá del minuto 85

Rival - Competición y jornada Autor del gol Minuto Betis -Liga, jornada 1 Isco 86 Getafe - Liga, jornada 5 Cristiano Ronaldo 93 Elche - Liga, jornada 6 Cristiano Ronaldo 96 Levante - Liga, jornada 8 Álvaro Morata 90 Levante - Liga, jornada 8 Cristiano Ronaldo 94 Galatasaray - Champions, jornada 1 Di María 90 Copenhague - Champions, jornada 2 Cristiano Ronaldo 90

Una tendencia histórica

Los datos acotados de la presente campaña muestran que el tramo final de los partidos, no sólo es el más determinante para el Real Madrid, sino también el más prolífico en cuanto a número de goles marcados (5), un dato paradójico, si se tiene en cuenta que este mismo tramo de los partidos es también, junto al primer cuarto de hora, aquel en el que más goles encajan los 'merengues' (tres en cada uno de ellos). Históricamente, el Madrid marca la mayoría de sus goles en el minuto 89 Aspecto totalmente antagónico la recta final del primer tiempo, que en sus últimos 15 minutos no ha visto esta temporada en Liga encajar un solo gol a los blancos, algo importante considerando que a la recta final del primer tiempo se la toma como un momento psicológicamente crucial en cuanto a la recepción de goles (también a lo que anotar respecta).

La tabla expuesta a continuación muestra que la conentración con la que los hombres de Carlo Ancelotti saltan al terreno de juego es menor en los partidos de casa, que es en los que suele encajar de forma temprana. Entre 15 y 20 minutos necesitan los locales del Bernabéu para meterse en el partido en una dinámica que sólo parece flaquear en la recta final del encuentro, aunque no de forma tan acentuada como en el inicio y con el plus de que ese momento del partido suele ser el que mejor juega el equipo.

Por contra, en los encuentros disputados fuera de casa, el Madrid no arranca con esa desconcentración en la faceta del gol que hace encajar de forma temprana pero sí se topa con la garra de esos equipos que saben que tienen poco que perder ante los blancos y mucho que ganar, y que por tanto plantean dificultades a los de Ancelotti en forma de gol, exponiendo partidos llenos de emoción, de resultado incierto y competidos hasta el final.

Estos aspectos en general, sin embargo, pierden 'originalidad' si se tiene en cuenta que al marcar en los minutos finales, el Real Madrid no hace sino prolongar una tendencia ancestral. En toda la historia del conjunto blanco, los minutos 89 y 90 son, con diferencia los más prolíficos en Liga; 119 goles llegaron a falta de un minuto para la finalización del encuentro, mientras que 94 lo hicieron prácticamente con el pitido final.

Crisitano Ronaldo, el rostro de la remontada

Para remontar, para sentenciar, para redondear. El objetivo es siempre el más elevado para Cristiano Ronaldo pero ningún gol es desechable para el jugador luso del Real Madrid, que sigue, año tras año, cargando con el peso anotador del equipo. El portugués sigue siendo la gran referencia ofensiva Su evolución goleadora en los últimos años es ya indiscutible, como indiscutible es también la pulverización de los números que en su día estableció en el Mancehster United. El portugués está grabando con letras de oro su particular historia en la entidad de Chamartín, y con tan sólo 27 años ya se le reserva un lugar destacado en sus altares. Esta temporada no está siendo una excepción en la búsqueda de ese objetivo. Y es que Cristiano sabe que el gran desafío está en superarse a sí mismo.

Lleva 12 tantos en 10 partidos (tres dobletes y un hat-trick), sus goles siguen traduciéndose en puntos determinantes, como el conseguido ante el Levante en el minuto 94 y el marcado frente al Elche, de penalti en el minuto 93 de partido. Con Özil, con Isco o con Morata; ninguno de sus asistentes le hace resentirse en su capacidad para hacer fácil lo difícil, para convertir la ocasión en magia y para seguir destrozando rivales.



El luso es la imagen personificada de lo que ha de ser una remontada: garra, casta, rabia, ambición, ansia de desafíos, fe inquebrantable y autoexigencia. Arrancar un partido por detrás en el marcador eleva la dificultad de alzarse con la victoria pero la búsqueda del más difícil todavía es algo inerente a la figura del crack portugués, y todo los recursos que se hacen necesarios para alcanzar el citado objetivo exigen de las principales características del jugador de Madeira. Sin duda, si la remontada tuviera rostro, sería el de Cristiano Ronaldo y si tuviera que definirse con un color, sería el blanco.