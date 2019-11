Arana: "Cuando las cosas van bien todo parece más bonito"

El Decano encadena cinco victorias de manera consecutiva, hecho que le vale para estar líder una semana más. Sin practicar un juego excesivamente brillante, logró imponerse a un combativo Tenerife. Al término del encuentro, varios protagonistas albiazules pasaron por zona mixta para valorar lo que dio de sí el duelo, así como la actual forma del equipo, que visitará Valdebebas la semana que viene para medirse al filial madridista, actual colista.

El jugador valenciano, Ángel Montoro, autor de uno de los goles, explicaba a la prensa congregada que "ha sido un partido en el que hemos estado muy espesos, pero bueno, al final hemos sacado los tres puntos, que es lo que queda, y hay que estar contentos. Hemos estado muy espesos durante los 90 minutos, está claro que el Tenerife ha hecho un buen partido, yo creo que tiene jugadores con mucha calidad que nos lo han puesto muy difícil. Tendremos que analizar y mejorar todo lo que no hemos hecho bien. Teníamos idea de ir a apretar arriba en un principio. Hemos salido bien los primeros minutos, pero luego nos ha costado un poquito más. Al final esto es fútbol y es muy difícil que las cosas salgan como uno plantea".

El excanterano che, admitía que "el Tenerife tiene jugadores con mucha calidad y nos lo puso difícil". Con respecto a su racha goleadora, donde suma su segundo tanto de manera consecutiva en el Nuevo Colombino, Montoro alegaba: "Llevo dos partidos teniendo suerte aquí en casa y esperemos que continúe la racha".

La actual situación del equipo es algo que no entusiasma aún al mediocentro: "Seguimos diciendo que hay que ir partido a partido y no se puede mirar más allá porque mira hoy por ejemplo el Tenerife. Es que cualquier equipo que lleva muy pocos puntos te lo puede poner muy difícil, y ahora vamos al Castilla que ha conseguido los tres primeros puntos ynos lo va a poner igual de difícil o más".

Otro jugador recreativista, especialmente brillante desde el comienzo de Liga es Manuel Jesús Arana. El pichichi del Decano reflejaba felicidad contenida: "Hoy no hemos tenido fluidez en el juego, hemos perdido muchos balones en la transición y la verdad es que el Tenerife ha estado fuerte, ha creado ocasiones y es que ha sido un partido muy complicado en el que por dos goles de disparos desde fuera del área nos hemos quedado con los tres puntos, que bienvenidos sean, y ahora toca pensar en lo que nos ha fallado en este partido para corregirlo", precisaba.

El sevillano cree que "los equipos vienen ya con otra idea, y el Tenerife hoy ha jugado un buen partido", a lo que añadió: "Nos ha contrarrestado nuestras armas. Lo que pasa es que también nosotros hoy no hemos tenido tanta claridad como en otros partidos, no hemos tenido nuestro día en cuanto a fútbol, y bueno, en estos días lo mejor que puede pasar es que ganes,que por lo menos saquemos los tres puntos y nos sirven para estar ahí arriba, pero sí que es verdad que es un toque de atención porque no nos podemos relajar", advertía el ex del Rayo y Racing.

Su arranque liguero está sorprendido a propios y extraños. Incluso el propio jugador palmeteño reconocía que "nunca había tenido un arranque así. Bueno, ni un arranque ni igual un final, así que siga la racha y que ojalá que sean muchos más y que sirvan sobre todo para que el equipo gane".

Por último, el debutante en Liga, Luis Felipe Gallegos, apuntillaba que "hay que destacar lo positivo, que se sumó de tres en tres". El chileno estaba satisfecho con el resultado: "No fue un partido muy bueno pero conseguimos la victoria, que es lo importante, y seguimos líderes. En lo personal estoy contento Tenía muchas ganas de jugar y el míster me dio la oportunidad. Me he visto bien, me falta soltarme más, pero poco a poco vamos sumando minutos y agarrando confianza para llegar a un nivel óptimo".

