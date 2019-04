Carlos Álvarez: "El delantero que juegue en el Leganés puede meter veinte goles"

Carlos Álvarez pasó ayer, lunes, por el programa de "Hora Blanquiazul" para hablar de la actualidad del equipo. Un plantilla que ve con muy buenos ojos, con muy buen plantel y muy unida. Dice sentirse muy cómodo desde su llegada y que hay que ir partido a partido para lograr los objetivos.

El Leganés viene de perder en tierras vascas, 2-1 frente al Laudio. Primera derrota del equipo pepinero en esta campaña. Demasiado castigo, según dice el delantero. "Creo que es el peor partido que hemos hecho, pero aun así creo que no merecimos perder". No cree que la falta de intensidad fuese el motivo de la derrota: "No creo que sea falta de coraje ni de ganas. Es un cúmulo de muchas cosas. Es la sensación que te da un campo, que encima es un campo muy pequeño, que a poco que haga el rival parece que está achuchando. Es un campo diferente en el que ellos saben lo que hacer y a nosotros nos costó adaptarnos", afirma con respecto al campo de Ellakuri.

En la retina de los aficionados pepineros siguen los goles del 'Pichichi' pepinero de la temporada pasada, Dioni. En esa comparación entre delanteros, Carlos dice: "A mí me da igual. Vienes a un equipo con una historia y la historia hay que recordarla". Además, compartieron compañeros de vestuario en Cádiz. "Da la casualidad que cuando estaba en el Cádiz había compañeros que lo conocían y ya oía comentaríos de "mira el Dioni, vuelve a meter"", dice entre risas.

Sobre su tardío fichaje por el club madrileño, se debió a que "a última hora en el Cádiz me comunican que si viene una buena oferta me dejarían salir. Éramos mucha gente y sobraba una ficha. Y en cuanto me llamó el Leganés dije que ahora me iba yo".

"Odio perder y me encanta ganar" Aún es pronto para hacer balance de la temporada, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Pero Carlos Álvarez afirma que no se ha visto su mejor versión y que aún está por llegar. Tres son los goles que lleva el astuarino hasta la fecha, contando Liga y Copa. Pero no es el gol precisamente lo que más le preocupa. "Odio perder y me encanta ganar. Si en el partido vas ganando y otro mete gol, no vas pensando en los que metes tú. Cuanta más gente haga goles más fácil será ganar los partidos. Mi objetivo es meter el cuarto lo antes posible y mi objetivo es ganar el próximo domingo"

Próximo está el partido copero frente al Racing de Santader, pero antes viene la visita del Conquense. Es un mes plagado de partidos para los madrileños. Pero ellos prefieren ir partido a partido. "Hay que pensar en el siguiente partido como una final. Si vas a un partido pensando en el siguiente, te pasa por encima cualquier rival"

"El Leganés es de los grandes de Segunda B" Las comparaciones son odiosas, o eso dicen. "Vengo de jugar en un Cádiz que hace la peor temporada en no sé cuantos años. El ambiente era muy complicado. Yo llegué en enero y la gente conmigo se portó genial. Pero era complicado, había mucha exigencia y no era nada fácil. El Leganés es de los equipos grandes de Segunda B. Creo que es un club más cercano, más familiar que el Cádiz. Igual que al vestuario lo noto más únido".

En el tema económico, Carlos Álvarez habla de su experiencia. "La estabilidad es algo fundamental y se agradece. Aquí cobro antes de que acabe el mes, es una locura. Hacía años que no me pasaba", dice entre risas.