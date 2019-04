Hércules - Eibar: duelo de necesitados

El Hércules necesita los tres puntos para desatarse la soga que le aprieta desde que hace varias jornadas decidiese cambiar su propia suerte. Aquella primera derrota ante el Recreativo (2-0), más o menos comprensible viendo el nivel de los onubenses, disparó a los alicantinos a una racha fulgurante de catástrofes. Ahora, la victoria se antoja necesaria si el Hércules no quiere verse abocado a una campaña como la anterior. Cinco jornadas después del 2-0 de Huelva, el Hércules se ha instalado en el descenso con una plantilla creada y modelada para cotas más altas. Por su parte, el Eibar llega al Rico Pérez tras empatar con el Alcorcón y con la firme idea de asaltar el feudo alicantino.

El sistema táctico del Hércules volverá a contar con importantes variantes de cara al domingo. Quique aún no ha dado con la tecla que lleve al Hércules a encadenar una racha que les haga escalar posiciones. Para ello, el de Anna introducirá cambios como el de Sissoko, que entrará en el once en detrimento de un Héctor Font que no alcanza el nivel de pretemporada. Además, Quique de Lucas volverá a sentarse en el banquillo y su lugar lo ocupará Javi Hervás, ante una nueva oportunidad para consolidarse. Quique Hernández volverá a confiar la brújula del equipo al cordobés, que dejó de disfrutar de minutos tras el partido ante el Mallorca y ser uno de los señalados. Por su parte, Juanma Ortiz disfrutará de su primera convocatoria tras recuperarse de la lesión que arrastraba desde el amistoso ante el Elche. Aunque se había especulado con su posible participación de inicio en detrimento de Ferreiro, finalmente el orensano repetirá en el once.

La afición herculana sabe que los discursos ante los medios de los jugadores no valen si después no se ratifican en el campo. Y esto ha pasado en todas las ocasiones en que se ha dado en la presente temporada. Para ello, los alicantinos deberán asegurarse de que los tres puntos no vuelen del Rico Pérez y refrendar el discurso tantas veces estudiado. Hervás, Assulin, Pamarot y Falcón han destacado la importancia de dejar la portería a cero y, sobre todo, añadirle "intensidad" a los encuentros.

Delantera sin pólvora

Portillo será de nuevo el encargado del gol ante el Eibar. El madrileño ha vuelto a ganarse la confianza del míster. Su sacrificio le ha llevado a ganar la partida a Dioni, a quien le cuesta coger el punto a la categoría. La temporada no ha comenzado con buen pie para la delantera del Hércules, ya que tan sólo Azkorra y Dioni han visto puerta, con un gol cada uno. Portillo, que la campaña anterior logró una meritoria cifra de 17 tantos y que le valió el reconocimiento de la grada, aún no logrado batir a un rival.

El objetivo de Quique Hernández es recuperar al delantero madrileño para la causa herculana. La obligación de victoria hace necesaria mayor participación de los hombres de ataque alicantinos. A la lucha constante y sacrificio de Portillo debe unirse un mayor acierto de cara a la portería que defenderá Irureta. El Hércules sólo ha marcado 7 goles en 8 partidos, un bagaje pobre teniendo en cuenta que las aspiraciones de los blanquiazules son luchar por el ascenso y redimirse de la pasasa temporada.

Además, los precedentes entre ambos conjuntos en el Rico Pérez son favorables a los alicantinos: 3 victorias para locales, 3 empates y sólo 2 victorias armeras, la última en la temporada 98/99 cuando venció 1-3. La última vez que Hércules y Eibar se vieron las caras fue en la 08/09, la temporada de los 78 puntos de los herculanos. Aquel encuentro acabó 2-0 y el Hércules marchaba con paso firme hacia el ascenso, aunque finalmente acabaría fuera tras un final de temporada espectacular del Real Zaragoza.

El regreso de Urko y Diego Rivas

La experiencia del domingo ante el Alavés en la que dos ex, Ion Vélez y Toti, amargaron el regreso del Hércules a Mendizorroza, podría volver a repetirse con el Eibar. Dos descartados por el Hércules, Urko Vera y Rivas, regresan el domingo al Rico Pérez dispuestos a apretar más las tuercas a los alicantinos. Aunque ninguno será titular en Alicante, se espera que al menos Urko Vera disfrute de algunos minutos. Quien no jugará el domingo será el brasileño Gilvan Gomes. El Eibar decidió no abonar los 90.000 euros que el Hércules puso como condicionante para jugar en el Rico Pérez si los armeros querían que fuese de la partida.

Garitano, entrenador del Eibar, deberá introducir cambios en su once habitual ante las bajas que arrastra el conjunto guipuzcoano. Tiene ante sí la duda de Albentosa, cuyo puesto lo ocupará casi con toda probabilidad Añibarro. Eizmendi regresará al banquillo, por lo que Morales volverá a la banda izquierda del conjunto armero. Los guipuzcoanos tratarán de sorprender en Alicante y llevarse la victoria, sabedores de la necesidad de los locales y su condición de equipo inferior, aunque la tabla dicte lo contrario.

En conclusión, el partido servirá como termómetro para los alicantinos. Las gradas del feudo blanquiazul podrían dictar sentencia contra Quique Hernández. Las miradas siempre se han dirigido contra el palco o los jugadores, pero si el domingo los alicantinos vuelven a ofrecer una imagen pobre, el dedo acusador puede volverse en contra del de Anna. Los números no son especialmente alentadores a estas alturas de temporada. El Hércules esperaba estar luchando en posiciones más altas y, sin embargo, llega a la jornada 9 con la necesidad de una victoria como bálsamo para no perder el tren que le lleve, al menos, a luchar por los puestos de promoción.

Posibles alineaciones

FOTO 1, 2 y 3: Carla Cortés