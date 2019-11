Entrevista. Roberto Trashorras: "Paco Jémez me ha ayudado a ser un jugador más completo"

Una soleada mañana de octubre, Roberto Trashorras se prestaba a charlar amablemente con VAVEL.com, una vez finalizado el entrenamiento con el equipo. El futbolista gallego enfilaba su asiento, dispuesto a repasar su trayectoria futbolística, su paso por La Masía y La Fábrica, su rol en el Rayo Vallecano actual o su futuro más próximo, entre otros asuntos. Con convicción y seguridad, el primer capitán franjirrojo comenzaba a responder las cuestiones que se le planteaban.

Pregunta: ¿Cómo fueron los inicios de Roberto Trashorras Gayoso en el fútbol?

Respuesta: Fueron con 7-8 años, en el equipo de fútbol del pueblo donde vivía (Villalba) y allí había un equipo que ahora milita en Tercera División que se llama Racing Club Villalbés donde empecé en las categorías inferiores. Desde que era pequeñito me gustaba el fútbol y mis padres me apuntaron.

P: Pocos son los futbolistas que han podido estar en las dos canteras con más prestigio de España, tanto la del Barça como la del Madrid...

R: Es un orgullo, más allá de haber podido llegar al primer equipo como me sucedió en Barcelona. Para mí son las dos mejores canteras que hay en el mundo y en donde seleccionan a los mejores jugadores de España, por lo menos, en ese momento. De ambas guardo muy buenos recuerdos.

"En el Barça a la cantera les ponen a jugar. En el Real Madrid es más complicado que tengan esa continuidad"

P: ¿Son tan distintas las formas de enseñar a jugar al fútbol como parece?

R: En su día sí que lo eran. Cuando empecé en La Masía por ejemplo, aquí en Madrid no tenían esa Ciudad Deportiva tan buena que tienen ahora en Valdebebas. La mayor diferencia es que en Barcelona a la cantera les ponen a jugar. En el Real Madrid es más complicado que tengan esa continuidad. Si eres bueno, juegas y lo bien, en el FC Barcelona tienes la oportunidad de llegar y asentarte. En Madrid es más complicado porque jugadores de igual o más talento, les cuesta más o se tienen que ir fuera.

P: ¿Qué recuerda de su estancia en ellas?

- R: De La Masía recuerdo compartir habitación con jugadores que ahora son de los mejores del Mundo como Xavi, Iniesta, Puyol, Valdés... Quizás aquello que más recuerdo es el debut con el primer equipo en Primera, y más con el cambio y la adaptación que sufre un chaval de 14 años que llega de un pueblo pequeño para vivir en una gran ciudad como Barcelona.

- R: Y en Madrid, el ascenso con el filial a Segunda que era uno de los objetivos del club ese año. Fue muy bonito con 70.000 personas en el Bernabéu, en el último partido fue contra el Conquense, ganamos y hubo una gran fiesta.

P: ¿Le han tildado alguna vez de 'chaquetero' por haber estado en ambas?

R: Yo siempre he sido muy culé, muy del Barça pero sí es cierto que ha habido amigos y gente que no lo entendieron. Me quedaba un año de contrato con el Barcelona cuando llegue a un acuerdo con el R.Madrid. Tenía oportunidad de ir a otros equipos pero en ese momento me llamó Jorge Valdano y nos presentó la opción de tener una reunión en la que estaba Florentino y nos pareció interesante por lo menos intentarlo. En Barcelona habíamos conseguido el hecho de jugar pero no tan asiduamente como uno quería y teníamos la opción de intentarlo en Madrid. Ellos nos habían dado unas condiciones tanto económicas como deportivas muy buenas. Aún era joven y pensamos que era la mejor opción.

P: Cuando ve por la TV a jugadores como Iniesta, Guardiola, Valdés, Cocu, o entrenadores como Koeman, Van Gaal... ¿qué sensación tiene?

R: Tengo la sensación de que he compartido muchas cosas con ellos. Cada vez que me encuentro con alguno, siempre intento recordar esos años que estuvimos juntos, anécdotas y vivencias de cuando éramos pequeños. Con Andrés me uní mucho porque cuando él llegó, tenía 11 años y los dos estábamos lejos de nuestras familias. Es bonito explicarla a tu familia o cualquier persona que has estado con esa gente.

P: Los apodos del Mago de Rábade y La Brujita, ¿por qué fueron, de dónde vienen? ¿Quién se los puso?

R: Eso es cosa más de la prensa. La Brujita vino a raíz de un periodista de Barcelona que se llama Edu Polo y sigue mucho al Barça. Por aquel entonces, tenía la costumbre de raparme el pelo, y en ese momento La Brujita Verón era un jugador muy conocido que lideraba a la selección argentina. Entre esa peculiaridad, el físico y la forma de jugar, de ahí salió el apodo. Y en cuanto al Mago de Rábade, igual, fue de algún periodista que me lo puso. Los dos me gustan porque son motes cariñosos.

"Ser capitán del Rayo es un reto que he asumido con mucha responsabilidad y dando un paso adelante"

P: ¿Cómo ha sido su relación con la prensa?

R: Muy buena. Siempre me he intentado ganar su respeto, hacerles las cosas fáciles y creo que lo he conseguido. Más allá de que te puedan gustar más o menos las críticas, te puntúen mejor o te puntúen peor. La prensa forma parte de este deporte y hay que tratarla bien. Tanto aquí en el Rayo como en otros lugares donde he estado, he tenido buenos amigos dentro del mundo del periodismo. Por ejemplo, en el caso de Edu Polo, sigo manteniendo muy buena relación con él.

P: ¿Cómo sobrelleva un jugador de fútbol las críticas?

R: Eso forma parte de cada uno, yo las llevo bien siempre y cuando entren dentro de unos límites y están basadas en el respeto. La prensa está para enjuiciar al jugador dentro del terreno de juego. Uno tiene que ser autocrítico más allá de que te guste más o menos. Yo soy el primero en saber si en un partido lo he hecho bien o lo he hecho mal, no me hace falta mirar la prensa para darme cuenta. Obviamente, a todo el mundo le gusta leer los periódicos al día siguiente y ver que te ponen bien y el que diga lo contrario está equivocado. El buen jugador es aquel que sabe hacer balance en cada momento de su carrera como profesional.

P: ¿En qué momento siente su explosión como jugador de fútbol?

R: Ha habido varios momentos pero me quedó con el debut en Champions con el Barça y los partidos de Liga que jugué con el primer equipo, ahí quizás lo que me faltó fue continuidad. Cuando firmé por Las Palmas, allí hice muy buena campaña haciendo de nuevo que se volviera a decir mi nombre, fue un momento puntual donde volví a explosionar porque en el Castilla y en el Numancia tuve menos repercusión. A continuación firmé con el Celta donde cuajé muy buena temporada y ya por último estos dos años con el Rayo Vallecano están siendo de los mejores de mi carrera tanto a nivel personal como profesional. El rendimiento está siendo bueno tanto mío como el del equipo.

P: El Rayo se renueva cada año, ha incorporado a un total de 13 jugadores nuevos. Jugadores importantes se van como Chori, Leo, Casado, Javi Fuego.... y vienen otros que se vuelven importantes. ¿Se les echa de menos en el vestuario? ¿Cree que ese vacío que han dejado se ha sabido rellenar?

R: Hay que ser consciente del equipo en el que estás. El Rayo es un equipo vendedor y que por supuesto si esos jugadores hacen un muy buen año, es difícil retenerlos, y cada año es así. Tanto Felipe Miñambres, como el cuerpo técnico y la directiva, hacen verdaderos milagros para traer jugadores y buenos jugadores. Muchas veces esos futbolistas llegan tarde pero es un hándicap que hay que asumir. La manera de suplir es que los que llevamos aquí más tiempo, debemos dar un paso adelante e intentar ayudar en la adaptación de la manera más rápida posible a los jugadores nuevos que llegan y tener paciencia por supuesto.

P: Dentro de ese paso adelante que menciona, ¿se encuentra el de ser capitán del Rayo Vallecano?

R: Estoy muy orgulloso, con ilusión y responsabilidad que ello conlleva. Ser capitán de un equipo además de portar el brazalete, incumbe otros apartados. Yo soy el primero que tiene que ayudar a la gente que viene de abajo, también debes dar ejemplo intentando hacer las cosas bien tanto dentro como fuera del campo. Es un reto que he asumido con mucha responsabilidad y con ganas de hacerlo bien.

"Mucho de lo bueno que me ha pasado y me está pasando se lo debo en gran parte a Paco Jémez, por la confianza que me da"

P: ¿Cómo lleva esa responsabilidad? ¿Cuándo se le planteó este reto?

R: Más o menos se sabía del año pasado. Había gente que se iba a marchar, los que llevábamos más y años y teníamos más edad, íbamos a ser los capitanes. También la gente me lo hace muy fácil, el vestuario que tenemos es muy bueno, se sobrelleva bien.

P: De Piti ha heredado el 10, ¿le ha dado algún consejo para capitanear el barco franjirrojo?

R: No, tampoco me ha dado muchos consejos. He sido capitán en otros sitios como el Celta. Sobre todo uno es mal o buen capitán demostrándolo día a día. Habrá momentos en los que las cosas no salgan bien y será ahí donde haya que tener más calma y que vuelvan a su cauce lo más rápido posible.

P: El año pasado fue el mejor, en números, en la historia del Rayo en Primera División, ¿ve posible repetir o mejorar esa hazaña en un futuro próximo?

R: Es difícil pero nuestra intención es superarla. Nuestra meta tiene que ser la más alta posible pero preferimos ir partido a partido. El rival que nos toca ahora es el Almería, queremos ir allí a jugar bien, a ganar y sacar los tres puntos. Ya veremos con el paso de los meses por lo que podemos luchar y hasta dónde podemos llegar. A mí me gusta ser ambicioso aunque teniendo los pies en el suelo, lógicamente.

P: Ha jugado todos los minutos posibles en Liga, un total de 753 en 8 jornadas, ¿Paco le ha dado confianza y libertad dentro del terreno de juego?

R: A Paco Jémez tengo que agradecerle mucho y la mejor forma de hacerlo es en el campo, exigiéndome el máximo y sacando el mayor rendimiento posible de mí. El año pasado me dio mucha confianza y este año me la está siguiendo dando, y yo intento darle lo que me pide. Mucho de lo bueno que me ha pasado y me está pasando se lo debo en gran parte a él, por la confianza que me da y porque me ha ayudado a ser un jugador más completo.

P: Contra la Real Sociedad se rompió la racha de malos resultados, un total de 6 partidos seguidos, ¿ve al equipo capacitado para revertir la situación y tener ahora una buena racha de resultados contra equipos como Almería, Valladolid u Osasuna, antes de que llegue el enfrentamiento contra el R.Madrid?

R: Fue importante, más allá de cómo se consiguió, conseguir la victoria, había que cortar la racha. Teníamos en frente a la Real Sociedad, que es un gran equipo aunque venía con una mala racha, pero, si está en Champions, es por algo. Nos ha venido muy bien y ahora el equipo afronta un calendario mejor a priori. Nuestra intención es salir de esa zona y mirar hacia arriba. Ahora lo importante es el Almería

P: ¿Qué opina como capitán del conflicto afición-directiva dentro de la cúpula del Rayo Vallecano?

R: Es un problema que lleva mucho tiempo. Desde nuestra posición intentamos que las cosas vayan lo mejor posible. Ojalá fuera de otra forma y la afición y la directiva se pusieran de acuerdo. Nosotros, el míster y el cuerpo técnico intentaremos que la cosa cada vez vaya a mejor y que, dentro de la relación tensa que hay podamos convivir lo mejor posible.

"Ojalá la afición y la directiva se pusieran de acuerdo. Intentaremos que dentro de la relación tensa que hay podamos convivir lo mejor posible"

P: ¿Qué se habló en la charla con Bukaneros?

R: Nos comentaron unos problemas que les daban para pasar unos tifos, unos tambores,etc. Dentro de lo que podamos, intermediar un poco para que la relación sea buena. Todo para que la relación vaya lo mejor posible, aunque sabemos que no es tan buena como nos gustaría.

P: ¿Qué piensa de la afición del Rayo?

R: No sé con qué palabras valorarla. Sin menospreciar, y no quiero que la gente se enfade, es la mejor afición en la que he estado por la peculiaridad que tiene. Les ponen muchas trabas: horarios, las entradas...pero siempre está ahí, vayas donde vayas. Y en Vallecas, todos los rivales que vienen elogian a nuestra afición. Por cómo anima y por cómo enfoca el fútbol es de las mejores.

P: ¿Es consciente de que la grada le considera el mejor o uno de los mejores jugadores de este Rayo?

R: A uno siempre le gusta que la afición le valore. Siempre me han tratado bien y yo intento devolvérselo tanto dentro como fuera del campo.

P: ¿Qué opinión le merecen las fechas y horarios que está fijando en un tiempo para atrás la LFP? ¿Piensa que la Liga Española es la mejor Liga del Mundo o este tipo de acciones le restan credibilidad?

R: Nosotros no queremos entrar muchos, porque jugamos cuando nos mandan, y nos adaptamos. Pedimos que se piense más en la afición, en la gente que va, porque sin ellos sería bastante penoso. Siempre reclamamos más solidaridad con la gente, los niños. Hay muchos horarios infumables, por decirlo de alguna manera. Habría que pensar buscar que los campos se llenen. Me gustaría que pensaran más en la gente, que lleva toda la semana deseando ver jugar a su equipo y por horarios no puede. Hay ligas que desde el principio ya saben su horario de la liga. Aquí en España hay cosas que mejorar a nivel organizativo, por ejemplo, los horarios, entre todos podemos hacer que todo fuera mejor.

"La afición del Rayo es la más especial de todas en las que he estado"

P: Con Michu coincidió tanto en el Celta de Vigo como en el Rayo. Ahora él está en la selección... ¿Cómo le ve? ¿Siguen manteniendo relación?

R: Es muy especial que lo haya conseguido. He compartido muchas cosas con él en Vigo y aquí. Lo merece, es un jugador que desde pequeño ha sido un luchador. Ha metido muchos goles aquí, ahora en Inglaterra. Nos enorgullece a todos los que hemos juga con él. Me alegro mucho por él, ojalá pueda ir muchas veces más y siga metiendo goles. Intento mantener el contacto con él, pero la distancia lo hace complicado.

P: ¿Se has visto en algún momento capacitado para vestir los colores de la Selección Absoluta?

R: (Sonriendo) Uno siempre tiene esa ilusión y ese sueño de vestir la roja algún día. Yo no puedo valorar si estoy capacitado, lo tiene que hacer la gente de fuera y, sobre todo, el seleccionador. Ojalá algún día pudiera, pero no me lo planteo. Intento jugar bien y estar a mi mejor nivel para el cuerpo técnico, el club, la afición, para que el Rayo gane...Que luego algún día viene, bienvenida, pero no lo pienso.

P: En el Celta jugaba de enganche y siempre se le acusó de falta de garra y de entrega. ¿Veía justas estas críticas?

R: No me gusta valorar si era injusto o no. Cada uno opina y es lícito opinar lo que quiera. Yo, lógicamente, no estaba de acuerdo, pero, sepas o no del fútbol, todo el mundo opina y sólo queda respetarlo.

P: A sus 32 años, ¿cree que ha alcanzado su madurez como futbolista?¿Ve un futuro ligado a asuntos que rodeen el mundo del fútbol?

"Después de retirarme del mundo del fútbol, me gustaría seguir ligado a él. Acabo de empezar un curso de director deportivo"

R: Estos 2-3 últimos años han sido de los mejores a nivel de madurez. Creo que soy un jugador mucho más completo que antes, y mi rendimiento está siendo cada vez más alto, y en una categoría como es la Primera División. Son los años que mejor me estoy encontrando. Después de retirarme del mundo del fútbol, me gustaría seguir en él, es lo que me gusta y lo que me apasiona. Acabo de empezar un curso de director deportivo y es algo que creo que me puede venir bien, y cuánto más sepa uno, mejor.

P: ¿Cuánto fútbol le queda a Trashorras en sus botas? ¿Le gustaría acabar su carrera deportiva en el Rayo?

R: Ojalá me quede mucho tiempo, por lo menos hasta que el cuerpo aguante. Físicamente me encuentro muy bien y el rendimiento físico ha sido muy bueno. No me pongo fecha de caducidad. Acabar en el Rayo es una posibilidad, estoy muy a gusto aquí por la afición, compañeros, club...Me encuentro bien valorado y muy cómodo en esta ciudad. ¿Por qué no? Por cómo estoy ahora y cómo me siento, me encantaría.

Preguntas Twitter - Rayo_VAVEL

P: Dani gallego ‏@dani11gallego

@Rayo_VAVEL @rtrashorras_27 Qué crees qué te ha faltado para hacer carrera en un grande? Porque calidad, desde luego no — Dani gallego (@dani11gallego) October 11, 2013

R: Me gusta hacer autocrítica, algo de culpa habré tenido yo. Para asentarte en un grande tienes que valer, que el club y la situación sea idónea para que un chico de la cantera suba, y en mi época en el Barça se fichaba más de fuera. no era como ahora, se fichaba más de fuera. Además, le tienes que gustar al entrenador que le gustes, que te dé confianza...todo eso se tiene que montar, pero lo importante es que demuestres tu valor.

P: CriztoPrinzezo ‏@CristoSpdr23

@Rayo_VAVEL @rtrashorras_27 Roberto, por qué hay tanta magia en tus pies? — CriztoPrinzezo (@CristoSpdr23) October 11, 2013

R: (Risas) Es un halago y un orgullo que la gente hable así de uno. No sé muy bien que contestar. No creo que sea magia, yo sólo intento hacerlo lo mejor posible.

Test personal a Roberto Trashorras - @rtrashorras_27

¿Qué le hace feliz?

Que mi familia esté bien

Su mejor virtud

Sinceridad

Su peor defecto

Tozudez

Su mayor temor

Que mi familia no esté bien o feliz, que le pase algo

Un ídolo

Nelson Mandela

¿Qué cualidades valora más es una persona?

La sinceridad, la nobleza y la bondad

Una comida

Caldo gallego

Una bebida

Agua

Un libro

"Liderazgo de Guardiola", de Juan Carlos Cubeiro

Una película

"La vida es bella", de Roberto Benigni

Una canción

"Viva la vida" - Coldplay

Un deporte

El fútbol

Un estadio de fútbol

Estadio de Vallecas

Un hobby

El cine

Un jugador de fútbol para recordar

Maradona

Un jugador de fútbol para olvidar

No creo que haya ninguno, todos los jugadores entramos en la familia del fútbol y no somos olvidados.

Un lugar para vivir

A Coruña

Un lugar para visitar

Rábade

Un sueño

Jugar con la selección española. A nivel máximo es el sueño que tiene todo futbolista que se viste de corto cada domingo.

Fotografía: Jaime Del Campo (VAVEL.com)