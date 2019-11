España - Hungría: buscando el equilibrio en una cita decisiva para la sub-21

Después tres encuentros saldados con victorias, España afronta su cita con más contenido dentro del contexto de la fase de clasificación. Los números hablan bien del trabajo realizado hasta el momento, pero algunas sensaciones del pasado encuentro de Murcia abren ciertos interrogantes y el Cartagonova se presenta como un escenario propicio para ir desentramando la evolución de este grupo 4 hacia la República Checa 2015.

A espaldas de Rubén Pardo

Lopetegui presentó ante Bosnia un equipo valiente, con Saúl en el centro de la zaga y con Rubén Pardo como único mediocentro. Un escenario ideado para aumentar la superioridad posicional en ataque, pero que a la hora de la verdad provocó inseguridad y dudas en el repliegue. Se pudo apreciar una selección desequilibrada, sobre todo cuando su rival logró encontrar la espalda de los centrocampistas. Y en esas situaciones, España fue más tiernas que en partidos anteriores.

Lopetegui ideó ante Bosnia un escenario para aumentar la superioridad

Los minutos finales, con el 3-2 y el último gol recibido, mostraron un equipo con cierto temor a perder el balón. Un equipo más vulnerable y con un importante interrogante que se destacó en los espacios que había alrededor de Pardo. La competitividad del equipo depende de entroncar esa parcela y el duelo ante una Hungría muy necesitada puede ser clave. Además, las dudas por el estado de Sergi Roberto no ayudan.

Esperando a Sergi Roberto

Julen Lopetegui podría volver a contar con el ahora rayista Saúl en el mediocentro, a falta de confirmar la pareja de Amat en el fondo. Pero el barcelonista Roberto, el hombre más enérgico y jerárquico ahora mismo, de medio campo hacia delante, no tiene confirmada plenamente su participación. En las horas previas, el seleccionador ha señalado que “Sergi está mejor hoy que ayer y van a valorarlo, a ver qué sensaciones tiene. Esperaremos a mañana.”

Un concurso, el del tarraconense, que preocupa por su rol de oxigenar también en la faceta defensiva de la medular. Esta Selección no cuenta todavía con un gran volumen y oficio en esa zona, algo que podría variar para futuras convocatorias. Mientras el técnico baraja diferentes opciones, su nuevo contrincante llega con la imperiosa necesidad de sacar algo positivo en Cartagena. Se presenta un encuentro de importantes consecuencias, en la antesala de la madurez futbolística.

“Hungría es un equipo muy práctico y vertical, con jugadores rápidos y habilidosos. Tienen físico y son ordenados, van a esperar su momento, es un buen equipo”. Aunque el seleccionador trate como norma habitual el destacar los puntos fuertes de su rival, lo cierto es que el equipo magiar podría cambiar su plan establecido de jornadas precedentes, como así ha transmitido el técnico guipuzcoano, y más si cabe tras la derrota psicológica frente a Austria en su propio campo.

Si España trabaja en la maduración de un sistema de equilibrio entre líneas, Hungría llega con la imperiosa necesidad de no descolgarse, porque una derrota ante la Sub-21 ibérica podría decantar la tendencia del grupo de aquí en adelante. Por todos estos condicionantes, estamos ante el primer partido realmente clave del grupo 4 de clasificación.

Los puntales de Hungría

Cierto es que los hombres de Antal Roth presentan una importante constitución física, muy visual sobre todo en el contundente central del Heerenveen, Otigba, de origen africano, y que estará acompañado de Barth o de Kelemen en el centro de la zaga. En cuanto a esos jugadores “rápidos y habilidosos”, la defensa española deberá prestar atención a Radó, habitual siete, Kleinheisler y Kovacs (no participó ante Austria). Tres hombres que con sus matices particulares sí aúnan buen uno contra uno y punta de velocidad. David Holman, el espigado llegador del Ferencvaros, es otro de los destacados junto al segundo punta Adorjan, cedido por el Liverpool al Groningen. Estos dos últimos, con buena capacidad para jugar por dentro.

David Holman, llegador del Ferencvaros, es otro de los destacados

El habitual 1-4-2-3-1 de Roth podría girar hacia un sistema que acumule más centrocampistas y así plantear dos líneas de cohesión que obstaculicen la progresión de los jóvenes de Lopetegui. El seleccionador húngaro también podría prescindir de alguno de sus jugadores hábiles y utilizar una única referencia, una con más movilidad u otra de envergadura y capacidad para jugar de espaldas, como la que posee Barnabás Bese, uno de los delanteros más jóvenes e interesantes del equipo.

| Hungría - Bosnia (partido completo) |

El estado del terreno de juego

A estos condicionantes, habrá que añadir el nivel de firmeza defensiva que ofrecerá Hungría. En el último partido ante Bosnia, España no encontró demasiados obstáculos ante un equipo que acumuló jugadores pero que no brilló por su contundencia y colocación. Los mayores problemas llegaron desde lo táctico y desde el césped, que se fue levantando progresivamente y que no favorecía el agarre y la estabilidad de un equipo que pretendía llevar la iniciativa.

“No vamos a entrenar allí para preservar el campo. Fui el viernes a verlo y no está en las mejores condiciones y como me gustaría que este fuera. Espero que no esté peor, pero nos adaptaremos”, ha declarado Lopetegui en la rueda de prensa anterior al encuentro. Para esta cita de Cartagena también preocupa el estado del terreno de juego, un condicionante evitable y que no solo perjudica a los jugadores, también a los aficionados de la ciudad, que llevan tiempo esperando ver el buen juego de una selección española en su tierra. Aunque como mínimo, y observando la tabla, la importancia del trámite y los jugadores que comparecerán ya son suficiente atractivo.