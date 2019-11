Entrevista. Dani Iglesias: "Los jugadores del primer equipo nos hacen sentir increíbles"

Dani Iglesias es uno de los jugadores más prometedores de la cantera blanquiazul. A sus 18 años y ya ha debutado con el primer equipo en partido oficial, tanto en liga como en copa. El santiagués, internacional sub-17, es uno de los pilares con los que cuenta el Deportivo "B" para esta temporada. Sin duda, es presente y futuro del Deportivo de la Coruña.

Pregunta. Ya ha debutado este año en partido oficial con el Depor en Riazor, ¿qué sintió ese día?

Respuesta: La verdad es que fue un orgullo. Para todo chaval de la cantera es un orgullo debutar con el primer equipo y yo llevo aquí siete años. Además, siendo tan joven es algo muy especial.

P. Me imagino que ya sabrá que ha sido uno de los más jovenes en debutar...

R: Sí, algo me han comentado (entre risas).

P. Ese día, ¿sabía que iba a debutar? ¿Hizo algo especial o lo de siempre antes de los partidos?

R: No, no. Yo me enteré el día anterior de que iba convocado cuando me lo dijo Fernando y la verdad es que intenté hacer lo de siempre. He de decir que tampoco tengo ninguna manía antes de salir a jugar. Luego, cuando entré en el campo, hacer lo que yo sé y nada más.

P. También jugó en copa contra el Córdoba...

R: Tuve la oportunidad de jugar los dos partidos, tanto en liga como en copa y la pena es que en el de copa fallé el penalti, pero bueno prefiero sacar conclusiones positivas que quedarme con lo malo.

P. La pretemporada la hizo con el primer equipo y Fernando Vázquez ha confiado mucho en la cantera este año, ¿cómo recibe eso? ¿Le animó?

R: Sí, la verdad es que que esté un hombre que le gusta la cantera es un estímulo para los chavales que jugamos en el Fabril y en el juvenil porque sabes que tienes ahí a alguien que va a tirar de ti y que se preocupa por ti. Ahora entrenamos todos los días con el primer equipo, Fernando trae a chavales jóvenes y eso nos hace ver que nuestro trabajo es importante.

P. Ahora que está entrenando con el primer equipo y con la confianza que le ha demostrado Fernando Vázquez, ¿cuándo cree que puede dar el salto definitivo al primer equipo?

R: Eso no lo sé. Lo dirán los años o los meses y los entrenamientos. Cuando alcance esa madurez que se necesita para formar parte del primer equipo, porque ahora aún me queda un proceso largo, seguro, de consolidarme en el Fabril.

P. En el vestuario, ¿qué sensaciones tiene? ¿Hay mucha diferencia de las relaciones que tiene con los jugadores del primer equipo respecto a las que tiene con los jugadores del Fabril?

R: La verdad es que los jugadores del primer equipo te hacen sentir increíble. Todas son unas personas excepcionales que nos han acogido de una manera muy buena. A los chavales jóvenes siempre nos dan consejos y no dejan de animarnos.

P. ¿Quién se podría decir que fue el que más le ayudó al llegar al primer equipo?

R: Seoane, Aythami, Manuel Pablo, ... pero todos, no me podría quedar solo con uno.

P. Todos sabemos que es de Santiago, pero ¿es deportivista de nacimiento?

R: Sí, desde pequeño me gusta el Déepor. Desde los 5 años que juego al fútbol, desde esa época que el Dépor era el equipo de Champions y el Dépor de la remontada al Milán. Eso hace seguirlo más de cerca. Y cuando tan pequeñito, aún encima, te llaman para jugar pues ya lo sientes todavía más por dentro. Me gusta desde pequeño.

P. ¿Cuál es su mejor recuerdo del Depor y su mejor recuerdo en el Dépor?

R: El mejor recuerdo que tengo es el de la remontada contra el Milán con los goles de Pandiani, Valerón, Luque y Fran. Cuando se ganó la Liga y la Copa del Rey aún era muy pequeño y de esa edad no recuerdo mucho. En el Dépor, mi mejor recuerdo es el debut en Riazor que fue algo muy bonito.

P. Hace unos meses estaba viviendo el descenso desde la grada y ahora está compartiendo el vestuario con esos jugadores luchando para devolver el equipo a primera división, ¿cómo lo siente?

R: Una vez que estás dentro del vestuario lo sientes de una manera diferente. Antes lo sientes como espectador y chaval de la cantera, pero ahora, que estás dentro del vestuario, todavía tienes más ganas de que se puedan cumplir los objetivos.

P. El verano ha sido complicado tanto para aficción como para jugadores por los problemas extra-deportivos. ¿Cómo han afectado al equipo?

R: Yo creo que no nos han afectado. En el equipo son todos profesionales y, al margen de los problemas extra-deportivos, pienso que han seguido trabajando excelentemente. En la pretemporada en Monforte, todos trabajaban de manera increíble y creo que, desde que se llegó aquí hasta el día 31, todos siguieron trabajando de la misma forma. No nos desastibilizó.

P. Después del arranque liguero y llegados hasta este punto, ¿cómo se encuentra la plantilla? ¿Cómo ve al equipo de cara a conseguir el ascenso?

R: Está claro que las primeras jornadas son una toma de contacto y no ha sido mala. Ha habido muchos cambios en la plantilla y llevamos una buena cantidad de puntos. Además con el paso de las jornadas, el equipo va a mejorar y mucho. Yo soy muy optimista para esta temporada.

P. Hay jugadores que llegaron tarde y con problemas físicos como Núñez y Marchena, ¿cree que pueden aportar todavía al equipo?

R: Sí. Yo creo que solo hay que verlos entrenar. Los dos son jugadores muy muy contrastados a nivel nacional e internacional. Antonio jugó en el Madrid, Liverpool,... Marchena es campeón de Europa y del Mundo. Pienso que, aunque sean jugadores más veteranos, tienen mucho que decir en este equipo. El año pasado, Marchena fue uno de los pilares del equipo mientras que estuvo disponible y, este año, seguro que lo va a ser también.

P. Este verano firmó un contrato profesional durante cinco temporadas y afirmó que su futuro estaba en el Dépor, ¿sigue pensando lo mismo?

R: Sí, yo tengo contrato hasta 2018. Mi futuro está en el Dépor, no solo por mi contrato, si no que yo quiero estar aquí con mi familia, mis amigos, ... Estoy muy cómodo en el equipo, por lo que espero cumplir todos los años que me quedan y más.

P. Ahora que es profesional y los compañeros que le rodean también lo son, ¿ha cambiado en algo su percepción del fútbol?

R: No. Si pierdes la diversión jugando estás muerto, esto hay que disfrutarlo. Si no lo disfrutas es una tontería seguir haciéndolo. De todas formas, cuando estás dentro del fútbol profesional lo ves de otra forma, te das cuenta de que hay que trabajar mucho más de lo que se ve desde fuera. Tanto trabajo es necesario para mantenerse, llegar puede ser la parte más fácil.

P. El año pasado, con el Deportivo "B" les quedó la 'espinita' de la eliminatoria para el ascenso a 2ª "B" conta el Palo. ¿Cuáles son los objetivos del equipo para esta temporada?

R: Yo creo que el objetivo de un filial es siempre el mismo: jugar bien al fútbol y poder ascender. Más después del año pasado, como fueron las cosas en la última eliminatoria...todos lo vieron. Pienso que este año el objetivo es el mismo, hacer bien las cosas sobre el campo y, en mi opinión, tenemos equipo para pelear el ascenso, pese a las altas y a las bajas. También soy optimista con el Fabril.

P. Ha ido convocado con la selección nacional sub-17, ¿se ve con posibilidades de seguir acudiendo a las convocatorias?

R: Bueno, eso nunca lo sabe uno... Tengo la espinita de no haber podido ir a esta convocatoria que hubo pero hay que seguir trabajando y si viene el premio, ¡bienvenido! Para mí no es un objetivo primario, estoy centrado en el trabajo con el equipo ya que lo importante es el trabajo del día a día y si tienen que venir esos premios, ya llegarán. Está claro que a todo el mundo le gusta ir con la selección, no lo puedo negar, y más con la sub-19 que ya es una categoría alta, pero hay que centrarse en trabajar con el Dépor para recoger los frutos.

P. Como ha dicho, lleva jugando al fútbol desde los cinco años ¿cómo ha sido su evolución en el campo? ¿Ha sido siempre delantero?

R: Sí, siempre jugué arriba, de delantero. Desde pequeñito lo que me gusta es meter goles (entre risas).

P. ¿Cuál es su jugador favorito de los que han jugado en el Deportivo?

R: Valerón.

P. ¿Quién es su ídolo?

R: No tengo ningún ídolo. Me fijo mucho en Villa. La verdad es que me gustan mucho sus movimientos, aunque ahora ya tiene una edad. Para mí es un delantero de referencia, los movimientos que tenía no se los he visto a casi nadie.

P. ¿En qué jugador se ve reflejado?

R: Eso que lo digan los demás. Yo me centro en hacer mi fútbol y jugar como yo sé. No me gusta compararme con ningún jugador. Ellos son profesionales y yo aún estoy en el camino.

P. Por último, ¿cuál es el mejor jugador con el que ha coincidido?

R: Uf! Qué complicada! (entre risas) Si me obligas a decir uno, creo que me quedo con Juan Domínguez.

