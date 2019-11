Oriol Riera: en la senda del gol

Hace una semana, Diario de Navarra publicaba un artículo en el que comparaba a Oriol Riera, delantero referencia del equipo rojillo, con otros arietes que ocuparon su puesto en los últimos años, e, incluso, con goleadores icónicos de la historia rojilla como el mítico Jan Urban. La información concluía que, desde Walter Pandiani, Osasuna no tenía un punta con la efectividad del catalán, al menos, en las ocho primeras jornadas. Kike Sola, Llorente, Nino, Camuñas, Aranda, etc., ninguno de ellos contaba con tres dianas en su haber a estas alturas de temporada y, en los últimos años, solo el Rifle, con seis tantos en la 2009/10, superaba al goleador de Vic. Se atrevía su redactor, además, de situarlo junto al máximo goleador rojillo en una campaña, el onubense Iván Rosado, o cercano a la figura del polaco Jan Urban, con cuatro goles en las ocho primeras jornadas de la temporada 1990/91, la de su famoso hat-trick en el Bernabéu.

Y es que, es cierto que, si bien le costó entrar en el equipo, Oriol Riera parece haber cogido la senda del gol. Tras una pretemporada tambaleante, en la que durante los primeros partidos, no solo no se ganaba, sino que no se consiguió estrenar el casillero de goles, el catalán, gran encargado de enmendar el problema, pedía calma. "Es importante acabar la pretemporada con goles, pero en la campaña pasada no hice ninguno en verano y en Liga anoté 18", afirmaba Riera en una entrevista a Diario de Noticias. A pesar de todo, el espigado ariete no se marchó de vacío en agosto. Dos goles suyos en tres minutos frente al Heerenveen le permitieron quitar algo de lastre de la mochila; aunque la responsabilidad todavía pesaba. Osasuna no acababa de trenzar jugadas y la mayoría de sus ocasiones llegaban a balón parado. Riera, desasistido, terminaba los encuentros empapado en sudor pero sin apenas haber recibido balones en condiciones para disparar.

El problema es que se acercaba la Liga, empezaba lo serio, y aquí si que Osasuna se jugaba el pan, y de su actuación dependía en gran parte que los rojillos pudieran ir rascando puntos con los que subsistir. El primer obstáculo sería Granada, un rival "de nuestra Liga" y en casa. El escenario era idóneo para empezar con buen pie el nuevo curso. Sin embargo, el guion no salió según lo previsto; de hecho, ni siquiera los actores fueron los que todos esperábamos. Riera tuvo que aguardar su oportunidad desde el banquillo y solo gozó de 25 minutos en un partido que parecía muerto y estancado en el 1-2. Pero ante el Athletic la cosa cambiaba. Con Oriol en punta y Nuñez a su espalda, los rojillos mejoraron notablemente su encuentro anterior, dominaron a su rival que, ejerciendo como local, se limitó a salir al contraataque. El problema fue que le salió bién. Un gol tempranero de Arribas en propia puerta obligaba a Osasuna y a Oriol a remar contracorriente. La desesperación comenzó a inundar al equipo rojillo. Nada salía y la impotencia rozaba lo extremo. Muestra de ello fue la mejor ocasión para los navarros. Riera caracolea en el área de espaldas a portería y se saca un zurdazo feroz que impacta en el larguero. Zurdazo de rabia, de agotamiento.

El equipo estaba hundido anímicamente. Una mala pretemporada y un mal inicio rompió todos los esquemas. Entonces llegó el Villarreal, su antítesis, y se llevó por delante a unos rojillos que apenas mostraron oposición. Oriol fue de la partida, pero el delantero catalán se contagió de la apatía de sus compañeros. Fue un punto de inflexión marcado por la destitución de Mendilibar. Llegaba Javi Gracia, entrenador nuevo, conceptos nuevos y casi jugadores nuevos, pero el navarro mantuvo la confianza en el ariete. Getafe fue un periodo de transición, partido lleno de sombras, pero con alguna luz. Se perdió, la cuarta, pero por diez minutos se vio a otro Osasuna. Oriol, junto con el hasta entonces defenestrado Roberto Torres fueron de lo poco rescatable. Desmarques, caídas a banda, recepciones en el centro del campo, recuperación de balones por alto, etc. Solo le faltó una pelota en condiciones para enchufarla. Se volvió a perder, pero la cosa parecía que podía derivar en algo distinto.

La siguiente piedra en el camino era el Elche y en El Sadar, una nueva oportunidad de resurgir de las cenizas, y parecía claro que Oriol Riera era el delantero titular de Osasuna. Al poco de empezar el encuentro, el catalán bajaba un balón caído del cielo y la dejaba para que Torres, tras un dribling poco ortodoxo jugara con Armenteros que puso el 1-0 con un certero disparo. La cosa empezaba bien y el nuevo referente de rojillo no quería que la primera victoria se volviera a escapar. Para ello, nada más empezar la segunda parte, tiró un desmarque, su amigo Lotiès le puso un balón antológico, y su subliminal control orientado hizo el resto. Manu Herrera se resistió, pero en el rechace no perdonó. Riera se estrenaba en Liga y se quitaba otro peso de la mochila. Las cosas empezaban a salir, pero el siguiente rival era el Atlético y en el Calderón, más difícil imposible. Aún así los rojos pelearon hasta el final, y Oriol prolongó su idilio con el gol. Poco antes de acabar la primera mitad, aprovechaba un servicio indirecto lejanísimo de Puñal para meter la espuela, más listo que nadie, y desviar la trayectoria del balón. Courtois no pudo hacer nada, pero dos goles de Diego Costa en el Manzanares eran demasiada renta para los rojiblancos.

Esta derrota cabía dentro de lo previsible, y frente al Levante era el día para confirmar la mejoría de los dos últimos partidos. Una primera parte sobresaliente de los rojos pudo sentenciar el duelo. Oriol las tuvo de todos los colores: de cabeza, en mano en mano e incluso con Keylor Navas batido y en el área pequeña, pero la pelota no quiso entrar. Al final, como dice el viejo dicho, quien perdona tanto lo acaba pagando, y Osasuna lo pagó con un penalti en contra más que dudoso en el último minuto. El punta catalán se quedó sin mojar, y cortó su racha de dos partidos consecutivos marcado. Pero, tranquilos, solo estaba en standby. En Málaga, Osasuna dio un auténtico clinic de buen juego. De nuevo, unos primeros 45 minutos descomunales, pero esta vez, si cumplieron con su cometido. Un gol los 20 minutos daba una ventaja que los navarros supieron mantener hasta el pitido final para llevarse los tres puntos, ¿su autor? Oriol Riera, por supuesto. Esta vez fue Sisi quien le envió un magistral centro lateral. Su disparo de primera fue despejado por un soberbio Willy Caballero, pero como ya pasara ante el Elche, Riera no perdona dos veces, y en su segundo intento perforó la portería malacitana.

El saltador de obstáculos

Se crió en La Masía y con solo 17 años debutó con el primer equipo del Barça

Ocho partidos han sido más que suficientes para que el joven punta de Vic se imponga a Manu Omwu y Ariel Núñez en la pelea por el puesto de delantero centro titular de Osasuna, y, aunque los arietes viven del gol, Riera se lo ha ganado por mucho más. Acabar todos los partidos con la camiseta empapada en sudor no es una simple tontería. Oriol sabe que sin trabajo, esfuerzo y sacrificio no se llega a ningún sitio. Y es que, el catalán no ha tenido una carrera deportiva demasiado placentera, a pesar de contar con el privilegio de ser el segundo jugador más joven —17 años y cuatro meses— en debutar con la camiseta del FC Barcelona —solo por detrás de otro rojillo, Damià Abella—. Y es que, criarse en La Masía y jugar en el Barça es bonito, pero no fácil. Disputarse un puesto en el primer equipo con su compañero, un jovencísimo Leo Messi, o robarle minutos a Samuel Eto'o, no parecía ser la solución más factible, a pesar de que la afición ya le conocía como el nuevo Andrei Shevchenko. Oriol no pudo soportar tanta presión, y tras una serie de malas actuaciones y su posterior retorno al filial, solicitó su traspaso.

Sin embargo, la jugada no le salió como esperaba. Su traspaso al Legia de Varsovia de, que casualidad, Jan Urban, parecía cerrado en el verano de 2006, pero una serie de complicaciones en la operación le dejaron sin equipo a punto de comenzar el campeonato. Fue entonces cuando apareció la Cultural Leonesa, equipo de Segunda B, para ofrecerle una oportunidad. Allí estuvo dos temporadas: en la primera, 2006/07, anotó 6 goles, en la segunda, 2007/08, llegó a los 10. Acostumbrado al juego que inculcan desde La Masía, su paso por la división de bronce no fue ni mucho menos un paseo. No obstante, el Celta de Vigo se fijó en él para su filial, desde el que daría el salto al primer equipo celeste.

Así, el 12 de enero de 2010, en un partido de Copa frente al Villarreal, el entrenador del celtarra, Eusebio Sacristán, le hace entrar sustituyendo a Dani Abalo. La escasez de goles de los vigueses le habría una nueva puerta para hacerse un hueco en el fútbol profesional, pero la Federación se la cerró. Riera solo pudo disputar cuatro partidos más esa temporada en Segunda División, ya que una normativa federativa le impedía jugar más encuentros, al tener más de 23 años y ficha del filial. Este nuevo mazazo le lleva a volver a coger las maletas. Con 24 años, iba a tener pocas oportunidades más para demostrar su valía y en Córdoba le ofrecieron un año de contrato en la División de Plata. El catalán devolvió con 7 goles la confianza que los andaluces habían depositado en él, sin embargo, su etapa allí había terminado. Es entonces cuando ficha por el Alcorcón, recién ascendido, y su carrera da un giro de 180 grados.

En 2011 ficha por el Alcorcón, equipo con el que conseguirá destaparse como goleador con 18 goles la temporada pasada

Oriol Riera se convirtió en el ídolo de la afición alfarera. En el equipo madrileño, el catalán se despojó definitivamente del clip blaugrana y, por fin, pudo mostrar su fútbol sin presiones y disfrutar jugando. Si en su primera temporada como jugador amarillo no logró pasar de los 6 goles, la pasada fue jugador clave en la sensacional temporada de su equipo —alcanzando la cifra de 18 goles—, que cerca estuvo de subir a Primera División, pero se quedaron a las puertas tras perder en la semifinal del Playoff de ascenso frente al Girona. Sin embargo, Riera, con 27 años recién cumplidos, y tras todo lo que había peleado por lograr su sueño de jugar en Primera División, no se iba a quedar atrás. Entonces llegó Osasuna para hacerle un regalo de cumpleaños: el 5 de julio de 2013, el delantero firma su contrato con el club rojillo por tres temporadas, alcanzando de esta forma la máxima categoría.

Oriol Riera ha luchado mucho por estar donde está, e intentará impedir como sea dar un paso atrás. Eso implica la salvación de Osasuna, que a su vez, dependerá en gran parte de sus goles. De momento, ha cogido el camino adecuado, y camina por la senda que otros años andaron jugadores como Walter Pandiani o Roberto Soldado. Solo falta que no se desvíe, y la próxima piedra con la que se encontrará tiene un significado especial para él: el FC Barcelona, club que le vio crecer.