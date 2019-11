CD Tudelano 1 - 4 FC Cartagena: la ilusión navarra acabó en calvario

Un trocito de gloria viaja ya rumbo Cartagena. Y lo hace con total merecimiento. Los pocos valientes que se animaron a viajar hasta tierras navarras para alentar a los suyos pudieron paladear in situ el sueño de la Copa, algo que ya es una realidad. Los de Tevenet dejaron muy claro que sabían lo que se hacían y no hubo opciones para el Tudelano. Y es que el plantel ribero anda muy desafinado en sus últimos compromisos como local, en la tarde de hoy no desplegó su carácter habitual y entró en una dinámica de juego directo en la que el Cartagena no encontró respuesta alguna.

La igualada se mantuvo hasta el descanso, pero tras la vuelta, de nuevo un gol tempranero de los visitantes trastocó los planes de Beltrán y a partir de entonces todo lo que puedo salir mal, salió peor. Los aficionados riberos -que hoy estrenaban grada en el sector este - contemplaron con estupor como a la alarmante falta de gol de los suyos se sumaba otra vez una cantidad de errores atrás de una categoría imperdonable para un compromiso tan importante. Se revivían así las peores sensaciones ya vistas en el partido ante Las Palmas Atlético, pero esta vez la reacción de los de casa resultó tardía e inocua. La escuadra albinegra, que hoy vestía de rojo y blanco, no desaprovechó la oportunidad de ahondar en la herida y cerró el marcador con autoridad, sin asumir riesgos innecesarios, castigando las espaldas de la defensa rival y esperando con paciencia sus errores atrás, errores que acabó cometiendo por docquier.

Sin dueño

El partido comenzó como viene siendo habitual en el Ciudad de Tudela, con un "uy" generalizado. Esta vez no se trató de un error de relajación al comienzo sino una genialidad de un jugador murciano, aún por identificar, que golpeó el balón desde el círculo central inmediatamente despues del saque inicial, mandando el disparo ligeramente por encima de la portería local, defendida en esta ocasión por Asín.

Los primeros minutos del encuentro fueron cosa del Carta, que tomó la iniciativa pero sin terminar de hacerse con el balón, por lo que las fuerzas poco a poco se fueron equilibrando. Enseguida dispondría el conjunto albinegro de buenas ocasiones para abrir la lata, siendo Fernando el protagonista de las acciones murcianas más peligrosas. En el minuto 12, el propio Fernando mandó al lateral de la red una ocasón franca en el interior del área, en lo que sería la primera de un buen número de ocasiones a la espalda de los defensores navarros.

Con cantidad de imprecisiones por parte de ambos bandos en el juego en corto, la estrategia adoptada por unos y otros llegado el ecuador de la primera parte fueron los desplazamientos en largo. Y ahí es donde los de fuera comenzaron a mostrarse superiores. El Tudelano trató de sacudirse la presión y ahuyentar los malos augurios confíando el balón a sus hombre más eléctricos; Álex y Bravo. El primero, aunque puso el empeño al que acostumbra, no fue el Álex de siempre y el segundo, intermitente, pero firmando algunos arranques de genialidad pasados los primeros veinte minutos que a punto estuvieron de costarle un disgusto a los murcianos.

No hubo muchas más acciones de verdadero peligro reseñables antes del descanso, salvo un disparo lejano de Marcos Martín, que se sumó al ataque con poco acierto. El Cartagena había enseñado las uñas pero aún no había soltado ningún zarpazo que revistiese gravedad, por lo que los blanquillos marcharon a la caseta sin ser conscientes de la que se avecinaba nuevamente.

Sin respuesta

Tan sólo un dos minutos duró la calma en la casa ribera tras la reanudación. Corría el 47 cuando tras una falta botada por la escuadra tudelana, aún sin recomponer filas, el Cartagena aprovechó su velocidad para comenzar a poner tierra de por medio entre Tudela y su esperanza de estar en el bombo de dieciseisavos. Antonio Megías remachaba un pase de la muerte desde la izquierda del ataque cartagenero y enmudecía asi a la afición ribera, que comenzaba a vislumbrar un guión que ya le es ciertamente familiar.

No hubo calma tras la tormenta. De nuevo la prisa fue mala consejera para el Tudelano; las jugadas no encontraban rematador y cuando se sumaban varios efectivos al remate los centros no eran de calidad. No le tembló el pulso al Cartagena y supo despejar con paciencia, supo administrar fuerzas y supo matar el partido cuando procedía.

El balón era una bomba a punto de estallar en los pies tudelanos. Y esta vez le tocó a Jonathan. El central ribero , en el minuto 65, se confío en exceso y Fede, que también se había dejado ver anteriormente por las inmediaciones del área de Asín, le robó la cartera y transformó con sutileza para subir el cero a dos al electrónico. Se ponía todo muy cuesta arriba para los de casa, a los que sólo les quedaba apelar a la épica de nuevo, y esta se vende en frascos muy muy pequeños. No fue suficiente.

Tevenet, que ganó la partida en la pizarra a su homónimo Beltrán, optó por no correr riesgo alguno y metió a un hombre más en el centro del campo para evitar cualquier atisbo de contestación por parte local. Un par de saques de esquina consecutivos fueron lo más palpable del empuje tudelano, que no encontró grietas en la defensa cartaginesa. En una jugada que prometía peligro cuando el luminoso marcaba el 79´, Bravo cayó en el área reclamando la pena máxima, pero el colegiado riojano no picó y le mostró la segunda amarilla, lo que le obligó a abandonar el campo de manera imprevista cuando el técnico local estaba a punto de sustituirle.

Tres minutos después, Fernando, que se había mostrado muy activo a lo largo de todo el encuentro, encontró el premio a su insistencia y anotó el tercero tras una indecisión del meta tudelano.

Al menos el Tudelano puedo hacer el del del honor. Con todo ya decidido, Martí se encargó de ejecutar un penalti señalado por mano de un defensor murciano. Savu detuvo el lanzamiento en primera instancia pero el propio Martí recogió el rechazo para firmar el uno a tres. Era el minuto 84. Y sin levantar el pie del acelerador, el Cartagena no quiso ni dejar pensar en el milagro. Fernando se apropió del esférico en el 87´, como consecuencia del enésimo fallo de la la defensa blanquilla, y, tras detener Asín el disparo del punta cartagenero, Menudo, que había entrado al campo seis minutos antes, hacía el cuarto a placer y vacíaba las gradas de un Ciudad de Tudela que tendrá que esperar a otro año para poder presenciar una gran cita de Copa.

Los jugadores del Cartagena esperaron con paciencia al silbato del colegiado para celebrar, sabedores de la importancia de lo recién conseguido, su presencia entre los grandes de Primera en la fase final del torneo junto con los pocos espectadores murcianos que les acompañaron hoy en su periplo hacia el bombo. Toca ahora disfrutar del objetivo cumplido y pensar en los compromisos ligueros del fin de semana, que enfrentarán a Tudelano con Sariñena y al propio Cartagena contra el líder de su grupo y curiosamente viejo conocido de los riberos, la Balompédica Linense.