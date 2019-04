Mel: "El Elche está trabajando muy bien, nos pondrán las cosas difíciles"

Pepe Mel ha comparecido, tras el entrenamiento vespertino, en la pertinente rueda de prensa ante los medios, en la sala del Benito Villamarín, previa al encuentro que enfrentará al Real Betis y Elche.

"Nos pondrán las cosas difíciles, están un punto por delante y será un partido equilibrado"

El madrileño, cree que no será un partido fácil. A pesar de ser un recién ascendido, el conjunto ilicitano viene mostrando un buen nivel de juego y espera que sus jugadores estén centrados en el partido, y que no pequen de exceso de confianza: "El Elche nos pondrá las cosas difíciles, tienen jugadores experimentados en Primera que conocemos bien. Con trabajo y buen nivel de juego se ganaron merecidamente el ascenso, por lo que sin duda será un partido equilibrado, del que esperamos salir victoriosos”.

"El equipo está compitiendo bien. El físico no es el problema, debemos mantener la intensidad los 90 minutos"

El técnico bético cree que el parón, a pesar de los malos resultados cosechados hasta el momento, le perjudica al equipo: "El equipo está compitiendo bien. Nunca es bueno un parón y menos después de un partido como el de Getafe. El físico no es nuestro problema, porque en el último partido el Getafe acabó debajo del larguero. Lo que nos falta es mantener esa intensidad durante los 90 minutos del partido". Por otro lado valoró el estado del césped: “No me preocupa en absoluto, ya no es una excusa, en el mismo césped ganamos a Valencia y Villarreal”.

"No me preocupa la baja de Xavi, si en alguna zona podemos rotar, es en centro del campo"

Mel no ha ofrecido la lista para el partido, pero ha descartado a Xavi Torres, que no se ha ejercitado en la mañana de hoy, debido a unas molestias que viene arrastrando: "Un jugador que no ha podido entrenar dos días antes, no puede competir. Si en alguna zona del campo podemos rotar, es en el mediocentro. Hemos realizado demasiadas rotaciones, pero no depende de la competición. Tenemos a Salva, Verdú, Nosa, Nono, Lolo y Matilla. Es lo que menos me preocupa. Tras el partido, veremos su evolución y valoraremos si disputa el partido del jueves”.

Además, el técnico verdiblanco ha valorado las declaraciones de Steinhöfer y Andersen, y la renovación de Amaya: “Es normal que estén molestos por no jugar lo deseado. No me molesta, siempre que lo hagan con educación y prefiero eso a que les de igual jugar o no”.

Respecto a Amaya ha comentado: “El club lleva ya tiempo hablando con él. Antonio sabe lo que el club puede ofrecerle, la decisión es suya”.