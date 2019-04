El Sadar echa el cerrojo

Era la gran noche, y a Osasuna le tocaba bailar con la más fea. El césped y el campo de El Sadar —que tanto han dado que hablar durante la semana— estaban engalanados para la ocasión. No era para menos, los navarros recibían un invitado de excepción, quizá el equipo más laureado de los últimos años, y líder de la clasificación con un impoluto ocho de ocho en victorias. Sin embargo, los rojillos nunca han sido famosos por ser buenos anfitriones y, a diferencia de entrenadores anteriores, Javi Gracia no tenía la más mínima intención de discutir de tú a tú con el todopoderoso Barça. Tanto es así, que El Sadar echó el cerrojo y, esta vez, el guardián de la portería pamplonica fue un imperial Alejandro Arribas.

El central madrileño, tan discutido y descentrado en los primeros partidos, se ganó el perdón de la grada osasunista con un partido intachable. Por primera vez en la temporada, el ex del Rayo se alzó como líder indiscutido de la defensa rojilla, tapando por completo al aclamado Jordan Lotiès. No obstante, tanto el francés, como el resto de sus compañeros en defensa cuajaron un gran encuentro. Comunicación, entendimiento, ayudas, dos contra uno, seriedad, intensidad y estrechez entre líneas acabaron por desesperar a las resplandecientes estrellas del equipo blaugrana, que esta noche parecieron apagarse. Y cuando no eran ellos, era Andrés Fernández, que a pesar de no realizar grandes intervenciones —no lo necesitó, lo cual es, ante el Barça, un dato muy significativo— demostró estar muy metido en el partido anticipándose con inteligencia a los pocos pases entre líneas que consiguieron superar la maraña defensiva de Osasuna.

Inicio del partido y lesión de Sisi

Sisi se perderá lo que resta de temporada: rotura de ligamento cruzado anterior y menisco interno.

Y eso, a pesar de que el partido no empezó bien para el equipo local. Cuando apenas se habían jugado unos segundos de partido, un choque fortuito entre Puyol —que volvía tras varios meses en el dique seco— y Sisi dejaba al albaceteño tendido en el terreno de juego y mostrando preocupantes gestos de dolor. El jugador osasunista, tras ser atendido en la banda, intentó regresar minutos más tarde, pero en el primer balón que disputó, su rodilla dijo basta. El menudo extremo tuvo que ser retirado en camilla y, tras el partido, se confirmaban los peores pronósticos: rotura de ligamento cruzado anterior y menisco interno de la rodilla izquierda, o, lo que es lo mismo, entre 6 y 7 meses de baja.

El su lugar entró Manu Onwu, demostrando que, a priori, Osasuna no iba a abandonar sus opciones en ataque. De hecho, mucho se habló en los días previos de un posible trivote, pero Gracia sorprendió saliendo de inicio con Torres, De las Cuevas y el malogrado Sisi, además del ex blaugrana Oriol Riera en punta. No obstante, la obsesión del técnico navarro de contar siempre con una sólida formación atrás impidió que Osasuna saliera con claridad al contraataque. Los rojillos pasaban campo siempre con muy pocos efectivos, lo que llevó a los dos puntas a añadir kilómetros al contador sin apenas rascar bola. Eso sí, irreprochable el desgaste físico tanto del catalán como del ariete tudelano.

El partido comenzó con imprecisiones por parte de ambos bandos, pero pronto el Barça se hizo con el control del esférico. A pesar de todo, en el equipo azulgrana reinaba la anarquía, y solo los arranques de calidad de Neymar inquietaban a la férrea zaga osasunista. El jugador carioca, excesivamente generoso en algunas ocasiones, fue de lo mejor de su equipo, pero la insistencia del brasileño por el carril central, poblado de camisetas rojas, y la falta de apoyos de sus compañeros, hicieron inútiles las filigranas del habilidoso delantero culé.

Cuando llegábamos al ecuador de la primera parte, entre jugadas desbaratadas por la defensa rojilla o anticipaciones del meta murciano y tímidos acercamientos de los locales —como un disparo lejano de Onwu tras córner—, la computadora del Barça comenzó a jerarquizar el juego de su equipo: Xavi Hernández apareció y cogió la batuta del partido. Bajo la dirección del genio de Tarrasa, el equipo del Tata Martino disfrutó de sus mejores minutos en la primera mitad. La pausa y frialdad del mediocentro internacional permitió aprovechar las incorporaciones de Montoya por banda para crear ocasiones de peligro. Pero Montaya todavía no es Alves. El joven canterano lo hizo todo bien, pero no consiguió dar con la potencia o la colocación adecuada en el último momento. Fueron muchos los acercamientos visitantes que acababan con un centro raso desde la derecha del lateral que ninguno de sus compañeros podía aprovechar.

El líder no conseguía llegar con claridad, y la ansiedad empezaba a apoderarse de las piernas de sus futbolistas. En los minutos finales de esta primera parte reinó el desorden, pero probablemente fue cuando más cerca estuvo el gol culé, aunque Arribas no estaba dispuesto a que una genialidad echara por la borda su gran partido. Un remate de Marc Bartra a la salida de un córner y un disparo lejano pero ajustado de Roberto Torres marcaban el final de los primeros 45 minutos.

Segunda parte de asedio blaugrana

Javi Gracia, un entrenador caracterizado por su atención a los detalles tácticos, aprovechó para dar a su equipo algo más de libertad tras el paso por vestuarios. Los rojillos, aprovechando el desconcierto azulgrana, aumentaron una velocidad en los primeros minutos del segundo tiempo. Pero la estirada de Osasuna duró exactamente cinco minutos. Parecía como si el técnico hubiera marcado ese arranque a contrarreloj. A partir de ahí, los navarros se replegaron, y el Barça volvió a la carga, esta vez, por la derecha, olvidando la insistencia de la primera mitad por el flanco izquierdo. Adriano se convirtió en el tímido protagonista de su equipo. Con una defensa tan cerrada, los carrileros se convertían en la mejor opción.

Otro jugador destacado, aunque por sus sorprendentes errores, fue Cesc Fàbregas. El 4 del Barcelona marró las dos más claras de su equipo. En la primera, Arribas no consigue despejar el pase alto de Xavi y el balón le queda botando mansamente al de Arenys de Mar que realiza una inocente vaselina sin problemas para Andrés Fernández. Tres minutos más tarde, un balón filtrado por Neymar, que le regala un mano a mano ante Andrés, es enviado al graderío por el mediapunta catalán, más en un gesto de rabia y desesperación, que de la calidad técnica que atesora y a la que nos tiene acostumbrados.

Ni siquiera con Messi

Una volea de Adriano con la zurda desde la esquina del área se paseaba por el área pequeña rozando el palo para marcar el comienzo de los últimos 25 minutos. El Barça tenía que ir a por todas, y Javi Gracia sacaba al capitán Puñal para apuntalar el mediocampo, en detrimento de un fatigado Oriol Riera. Pero el Tata tenía un último as en la manga, esa jugada maestra que siempre aparece por El Sadar para arruinar el trabajo de todo el partido de Osasuna. El astro argentino, Leonel Messi, saltó al terreno de juego al rescate de los suyos, y su presencia no tardó en hacerse notar: la primera jugada en la que intervino fue una ocasión del gol. El cuatro veces balón de oro arrastra defensas incluso cojo, y los rojillos sufrieron en los últimos minutos esas inevitable tentación de cubrirle a él por encima del resto —dejando más espacios para sus compañeros, que tampoco son malos—. Sin embargo, hoy el rosarino no iba a conseguir dilapidar el trabajo de los navarros.

Los minutos finales transcurrieron entre interminables posesiones del Barça rondando el área osasunista. Los nervios y los escalofríos recorrían los cuerpos de los presentes, pero en realidad, esta vez, el conjunto culé no causó verdadero peligro; aunque siempre da miedo. De hecho, el equipo azulgrana solo dispuso de una buena ocasión en los últimos diez minutos. La protagonizó, como no podía ser menos, el excelso delantero argentino, que no pudo rematar a la primera un servicio magistral de Busquets al área y que, para cuando quiso enmendar su fallo, ya tenía a Arribas y Andrés encima para evitar males mayores.

Por aquel entonces, Osasuna ya había desechado toda opción de sacar algo más que un punto. Oier había entrado por De las Cuevas para formar, esta vez sí, un trivote con Silva y Puñal, mientras Lolo se insertaba entre Arribas y Lotiès como un central más. Solo Roberto Torres y Manu Onwu mantenían la pelea arriba, aunque más que contra la defensa blaugrana, era contra su propio fondo físico, agotado tras 90 minutos de extenso trabajo.

Por primera vez esta temporada, el Barça se quedó sin marcar en Liga.

Al final, tras tres minutos de añadido, Pérez Montero señalaba el final del encuentro. Dos horas más tarde del pitido inicial, el marcador no se había movido. Era la primera vez en toda la temporada —exceptuando la vuelta de la Supercopa— que el Barça se quedaba sin marcar, y la segunda en que Osasuna conseguía mantener su portería a cero—tras el partido ante el Málaga de la jornada pasada—, lo que denota una considerable mejoría en la faceta defensiva de los rojillos, una asignatura pendiente desde que comenzara el campeonato. Con este resultado, los de Javi Gracia consiguen un valioso punto, no solo para la lucha por eludir el descenso, sino para el estado anímico del equipo. El Barcelona, por su parte, sufre un traspiés en su pelea por el liderato y sirve en bandeja el primer puesto de la clasificación al Atlético de Madrid, a una semana del gran clásico.