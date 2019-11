Sin chispa ni acierto no se derriba el muro

Las estadísticas no son siempre fiables, pero si al final de un partido muestra que la posesión de un equipo ha llegado al 76% y en cambio sólo ha disparado tres veces entre los tres palos (y otros nueve fuera), da a entender alguna conclusión sin ver el partido. La primera y muy clara es que el equipo que no ha tenido la posesión lo ha hecho de manera extraordinaria. La segunda, y no menos clara, que el ha disfrutado tanto tiempo del balón no ha sabido utilizarlo o aprovecharlo. No es que el Barcelona hiciera un mal partido (aunque ha hecho millones de partidos mejores), es que Osasuna, salvo un cuarto de partido, hizo un trabajo impecable.

Líneas muy juntas y 4-4-2 para frenar al Barça

Llegaba el líder (por golaverage) a un estadio siempre difícil para cualquier equipo grande. Además, lo hacía después de una jornada FIFA que, como suele ser habitual, había repartido a los integrantes de la plantilla por diversos lugares de la geografía mundial. Por eso, se habían quedado en Barcelona Alexis Sánchez y Gerard Piqué, éste último con alguna secuela física. El que sí estaba e iba a entrar en el once era Carles Puyol, que junto a Montoya, Bartra y Montoya formaban una defensa inédita. El resto era lo esperado, quizás con la pequeña sorpresa de que Messi, ya con el alta médica, era suplente y dejaba su puesto a Cesc.

Javi Gracia, por su parte , alineó de entrada un 4-2-3-1 (realmente fue un 4-4-2) con Andrés Fernández bajo palos; Bertrán, Lotiès, Arribas y Damià en defensa de derecha a izquierda; Lolo y el chileno Silva en el doble pivote; Sisi en la banda derecha, Roberto Torres en la contraria; De las Cuevas como enganche o segundo delantero, y arriba el ex-canterano del Barça Oriol Riera. Desgraciadamente, este once apenas duró unos cuantos segundos porque Sisi se rompía los ligamentos y tenía que marcharse del campo, para dar entrada al un delantero como Manuel Onwu. Con el cambio, De las Cuevas pasaría a jugar en banda y el tudelano de origen nigeriano sería la pareja de Riera.

El Osasuna fue un ejemplo de apoyos y permutas defensivas

Después del infortunio volvió a comenzar el partido. Un partido en el que el Barcelona tenía la posesión, iniciando jugada con línea de tres centrales (Busquets entre Puyol y Bartra); los laterales y los extremos muy abiertos (Adriano-Neymar en la izquierda y Montoya-Pedro en la derecha); y Xavi, Iniesta y Cesc escalonándose. Nada nuevo. Tampoco cambió la banda preferida para atacar (la derecha) aunque no estuviera Alves. Por contra el equipo de Gracia empezó con una presión a una distancia de medio campo y juntando mucho y bien las líneas. Eso provocó que la primera parte fuera insípida.

Las únicas superioridades y, por consiguiente, ocasiones del equipo catalán (aparte del cabezazo de Bartra en un saque de esquina) fueron cuando se pudo conectar con Montoya o Adriano en posiciones ofensivas, gracias en parte a que Neymar iniciaba la jugada más centrado y arrancaba en velocidad sorteando rivales. Aún así, esta circunstancia apenas se dio por la gran basculación del conjunto rojillo que fue un ejemplo de apoyos y permutas defensivas. Un equipo rojillo que tampoco puso en complicaciones a Valdés con su juego ultra-directo siempre cómodamente frenado por la defensa visitante.

En el inicio de segunda parte se pudo ver un cambio en la actitud pamplonica. El Osasuna quiso ser más ofensivo y dio unos pasos adelante en su línea de presión, a la vez que su cansancio iba siendo más notable. Esos metros provocaron que los medios del Barça pudieran recibir y darse la vuelta entre líneas ya en campo navarro. Un balón largo al espacio para Pedro que solventó impecablemente Arribas y un centro de Montoya que no remató Neymar iniciaron esos quince minutos donde el Barça pudo ganar el partido, pero ni Neymar ni Cesc en dos ocasiones estuvieron acertados.

Puñal recoloca a Osasuna

Entraron los dos '10' al campo casi al mismo tiempo (minuto 67 y 68), pero aunque suene sorprendente, el que revolucionó el partido no fue en esta ocasión Messi, sino Patxi Puñal. Aunque siendo justos con la etimología de “revolución”, Puñal salió al campo para cumplir funciones totalmente inversas a las de una revolución. Su entrada al campo coincidió con el aviso de Javi Gracia de que tocaba retirada antes de que el Barcelona encontrase el gol. En una acertada decisión, el Osasuna volvió a los orígenes de la primera parte y colocó el doble mediocentro de nuevo muy cerca de la línea defensiva, arrastrando también a los hombres de banda, donde ahora estaría el Gato Silva, ante todo, un jugador defensivo.

Tello acabó entrando a falta de quince minutos por Pedro, pero el embudo ya estaba creado. Osasuna había vuelto a enrocarse en el centro y los barcelonistas no pudieron o no tuvieron fuerzas de jugar con la velocidad que requiere esos planteamientos. Porque sin chispa ni acierto no se puede ganar en El Sadar. Así pues, primera no victoria del equipo de Martino que seguirá líder una semana más, pero que recibirá al Real Madrid a tan sólo tres puntos, después de viajar a Milán para jugar en San Siro.