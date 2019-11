El fútbol vuelve a golpear a Sisi

Apenas había empezado a correr el crono de Pérez Montero cuando Sisi notó el primer chasquido. El jugador manchego acudía en carrera para tapar un pase interior de Puyol cuando su rodilla se quedaba clavada sobre el terreno de juego. El habilidoso extremo osasunista quedaba tendido en el suelo mientras se dolía de la parte trasera de la piernas izquierda. El futbolista, con gesto de preocupación, se vía obligado a abandonar el campo, con una visible cojera, para recibir asistencia médica en la banda. El entrenador navarro, Javi Gracia, no tardó en preocuparse por el estado de su jugador y acudió al lugar para tener una brece charla con el manchego que, más tarde, desvelería en rueda de prensa. "Le he dicho: 'si no te ves bien, no entres, porque al final podemos tener una lesión más grave', pero él ha tomado la decisión de entrar. Se veía bien, quería probar y, justo en una carrera, cuando ya me estaba diciendo que no podía, ha hecho un esfuerzo más y ahí ha sido cuando lo ha notado".

De las Cuevas, presionado por varios jugadores del Barça, hacía una entrega defectuosa a Lolo en el centro del campo que era interceptada por Andrés Iniesta. Fue entonces cuando el paisano del mago de Fuentealbilla acudió para cerrar la salida del balón del jugador culé. Iniesta, con su característico "uno, dos" se zafó de la marca de Sisi, pero, cuando el centrocampista albaceteño de Osasuna intentó recuperar la posición, su rodilla se quedó enganchada. El grito de dolor alertó a sus compañeros. Pronto Cesc y Puyol comenzaron a hacer gestos para que entraran las asistencias y Lolo, que continuó la jugada, levantaba la mano para pedir al colegiado que parara el partido. La cara del futbolista rojillo no presagiaba nada bueno.

Rápidamente entraban los servicios médicos del club rojillo para atender al futbolista en medio del corrillo de preocupación que formaron los jugadores de ambos equipos. Gracia miraba atentamente desde la banda mientras mandaba a Manu Onwu a calentar. Sisi no podía seguir, esta vez no. Pero, a diferencia de la ocasión anterior, su salida del verde no fue cojeando, sino en camilla. Un cerrada ovación arropó el estadio rojillo, mientras el jugador, consciente de la gravedad de su lesión, se marchaba con una mano sobre la cabeza maldiciendo su mala suerte.

El jugador era trasladado de urgencia a la Clínica San Miguel de Pamplona para realizarle las pertinentes pruebas médicas, que confirmaron las peores sospechas: rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco interno de su rodilla izquierda; una lesión que le mantendrá de baja unos siete meses según los primeros pronósticos y que, por lo tanto, le harán perderse lo que resta de temporada. Un duro golpe para el castellano-manchego que todavía se estaba recuperando de una lesión similar en su otra rodilla, sobre la que hace unos días decía que, aunque no se encontraba aún como su zurda, estaba a punto de recuperar su estado más óptimo.

El calvario de Sisi

En noviembre del año pasado una lesión en su otra rodilla le apartaría durante ocho meses de los terrenos de juego.

Y es que, como dijo el entrenador pamplonica, el fútbol no está siendo justo con Sisi, ya que, tras ocho meses en el dique seco por su última lesión, fue hace apenas tres cuando el centrocampista volvió a pisar de nuevo los terrenos de juego. De aquel mazazo hace hoy menos de un año. Fue el pasado 30 de noviembre, con la camiseta de Osasuna prácticamente recién estrenada, en un partido frente al Rayo, también en Pamplona. Una pugna por un balón dividido entre él y Leo Baptistao provocó el desequilibrio del delantero brasileño, que cayó con todo su peso sobre la rodilla derecha de Sisi. ¿El diagnóstico? Una rotura grado II-III del ligamento lateral interno, una rotura del menisco externo y una rotura parcial del ligamento cruzado anterior, esta vez, en su pierna diestra.

Pero la odisea de Sisinio González con las lesiones no empezó en aquel momento. De hecho, cabe recordar que, cuando el centrocampista rojillo firmó por Osasuna en verano del año pasado, tenía pendiente una visita al quirófano que le mantuvo cerca de dos meses de baja, impidiéndole realizar la mayor parte de la pretemporada. El jugador albaceteño fue intervenido en el Hospital Sagrado Corazón de Valladolid, en junio de 2012 —cuando todavía era jugador del Pucela—, de una luxación de hombro que arrastró durante toda la segunda vuelta en su última campaña como jugador vallisoletano. En un choque contra el Alcorcón de Oriol Riera, el menudo futbolista caía al suelo tras recibir un fuerte golpe en su hombro derecho. Tenía que ser sustituido, pero su periodo de baja se estimaba relativamente corto. Y así fue, pero lo que no se esperaba es que recaería hasta tres veces más de su lesión.

Durante su último año en Valladolidid arrastró una luxación de hombro de la que recayó hasta tres veces.

Dos meses más tarde, a finales de enero, en un partido frente a Las Palmas recibía un nuevo golpe. "Me perderé uno o dos partidos ahora y luego intentaremos volver al grupo sin tener que pasar por el quirófano hasta el verano. Un hombro al final no es una rodilla y lo importante es ayudar a que consigamos el objetivo del ascenso", decía, paradójicamente, Sisi tras el encuentro. Pero la gran temporada que estaba realizando el equipo de Djukic, entonces entrenador del Valladolid, empujaba a Sisi a no abandonar su optimismo natural; pero el destino no tenía pensado ser benevolente con el alegre futbolista. En mayo, en un entrenamiento previo al partido que les enfrentaba al Deportivo en Riazor, su hombro se volvería a salir. Era la tercera vez que le pasaba, y la temporada llegaba a su decisiva recta final.

Si por algo ha destacado siempre Sisi es por su implicación con el equipo, sea cual sea la camiseta que vista —Valencia, Hércules, Valladolid, Recreativo y Osasuna lo saben—. Por ello, solo pudo ser en su cuarta recaída cuando al manchego le borraron la sonrisa. En el minuto 91 de la vuelta de la semifinal de la fase de ascenso a Primera Divisón, a punto de acabar el partido entre el Córdoba y el equipo pucelano, Sisi, tras un salto con un jugador rival, caía al suelo apoyando todo su peso en el brazo derecho. El hombro se volvió a salir y tuvo que ser retirado llorando y en camilla. Lo que más dolía no era su maltrecha articulación, sino la posibilidad de perderse la gran final. Sin embargo, el albaceteño es un luchador. Guardó reposo, apuró, consiguió el ascenso siendo un hombre clave y se marchó del José Zorrilla tras ser manteado por los jugadores blanquivioletas y con la grada entonando el "Sisi, quédate".

La plantilla, desolada

La reacción de aficionados y compañeros era de esperar, pues Sisi es una de esas personas que se hacen querer entre quienes le conocen. Por ello, su lesión duele más, si cabe, y fueron muchos los rojillos que quisieron expresar su malestar por lo ocurrido, empezando por el entrenador. "Lo más importante en estos momentos no es el futuro más inmediato del equipo, lo que más me duele ahora es la situación por la que pasa Sisi. Verle la ilusión que tenía después de todo el proceso de lesión y que ahora le pase lo mismo en la otra pierna, la verdad, es muy duro", reconocía Javi Gracia en rueda de prensa.

Más tarde, en la zona mixta, se pudo comprobar como la euforia tras el gran partido realizado quedaba sepultada por la tristeza. "Una lástima lo de Sisi, recién salido de la otra rodilla... pero el fútbol es así. Ahora toca animarle y toda la fuerza que él tiene que ponga otra vez donde la tiene que poner para salir adelante", afirmaba el capitán Patxi Puñal. También lamentó su situación Manu Onwu, encargado de sustituirle tras el percance. "Estoy muy contento por haber jugado, aunque es una pena que haya sido por la lesión de Sisi. Es una pena grande lo que le ha pasado".

Nada más terminar el partido, varios jugadores de la plantilla acudieron a su casa para darle ánimos.

Esta mañana, Alejandro Arribas, uno de los jugadores más destacados ayer, desvelaba que, tras el encuentro, parte de la plantilla acudió a visitar al jugador para darle ánimos. "Cuando terminó el partido fuimos algunos compañeros a verle a casa. Es una lástima porque creo que es una pieza fundamental para nosotros, estaba jugando a un gran nivel y estaba creciendo como todo el equipo. Se le va a echar de menos y esperemos que animícamente esté bien. Es una persona muy fuerte, con muchas ganas, y pienso que volverá aún más fuerte", afirmó el central madrileño.

Y es que Sisi se había convertido en una pieza clave en el esquema de Javi Gracia —"ganamos un punto, pero perdemos a un gran jugador", dijo el técnico— tras las constantes salidas por lesión o sanción de jugadores en su puesto. Armenteros, Cejudo, De las Cuevas y Roberto Torres han tenido problemas y el extremo manchego es prácticamente el único de esa línea de tres que había estado disponible durante todo lo que llevamos de temporada. Sin embargo, como dice Arribas, no cabe duda de que Sisinio volverá a correr por la banda de El Sadar, porque para un jugador de su fortaleza, carácter y alegría, una lesión así no es más que otro nuevo reto con el que superarse. Ya lo ha hecho una y otra vez, como hemos visto, y, en concreto, la última, en circunstancias más que similares. Sisi ya sabe lo que le espera: una larga y dura rehabilitación; pero Osasuna también: el regreso de un gran futbolista la próxima temporada.