Almería - Rayo Vallecano: duelo de urgencias en el Mediterráneo

Almería y Rayo se enfrentan en la tarde del domingo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos en busca de tres puntos que se antojan vitales para el futuro más próximo de ambos equipos. El Almería, que sigue sin saber lo que significa sumar de tres en tres, tiene la necesidad imperiosa de alzarse con su primera victoria, lo que supondría una mayor tranquilidad y confianza en la parroquía rojiblanca. Por contra, el Rayo, que viene de ganar en casa frente a la Real Sociedad, buscará su segunda victoria consecutiva que le colocaría con 9 puntos en la tabla clasificatoria y le alejaría de los puestos de abajo.

Estadísticas

Los precedentes que tenemos de los Almería - Rayo Vallecano son más bien escasos. Buena prueba de ello es que el partido que disputen ambos conjuntos el domingo a las 5 de la tarde será el primero en el que rojiblancos y franjirojos se enfrenten en la máxima categoría del fútbol español. La temporada 2008/2009 nos dejó una confrontación entre Almería y Rayo en la Copa del Rey, eliminatoria que finalmente se saldó a favor de los andaluces con un 1-2 en la ida y un 3-0 en la vuelta.

Ambos equipos saben a lo que juegan, pero los puntos no llegan

Se enfrentan el domingo en el Mediterráneo dos equipos cuyos entrenadores tienen una idea de juego similar. Tanto Francisco como Paco Jémez son de la opinión de que la forma más rápida y efectiva de llegar a la victoria es la de ofrecer un fútbol de toque y combinativo, y así lo reflejan sus jugadores, si bien es cierto que hasta el momento esa apuesta por el fútbol bonito no ha tenido su premio en forma de puntos, siendo el Almería el único equipo de la categoría que aún no ha ganado y siendo el Rayo el equipo más goleado de la Liga con 21 tantos en contra en 8 partidos, ofreciendo además un pobre bagaje en sus partidos como visitante, en los que ha conseguido marcar un sólo gol, por los 15 encajados. El Almería se ve en una situación similar, siendo el segundo equipo más goleado de la competición. Andaluces y madrileños ocupan los dos últimos puestos de la tabla clasificatoria, situación que deberán revertir en las próximas jornadas si no quieren desengancharse de los equipos que tienen por delante.

Declaraciones

Las dos semanas que han transcurrido desde el fin de la jornada 8 y el comienzo de la 9, debido al parón por selecciones, han dado tiempo para que se hable desde todos los estamentos de ambos clubes. Tras la derrota in extremis del Almería en su último partido frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuan fueron muchas las voces que hablaban sobre una posible destitución de Francisco y una reunión durante la semana con la directiva almeriense hizo acrecentar aún más ese rumor. Nada más lejos de la realidad, el fin que tuvo dicha reunión fue el de tratar de encontrar una explicación a la situación por la que atraviesa el conjunto almeriense y ratificar en el puesto al técnico andaluz. "No le hemos dado ningún ultimatum a Francisco", reconocía Alberto Benito, director deportivo del Almería.

Por parte de los jugadores el mensaje transmitido ha sido de confianza. Marcos Tébar reconocía que "la semana se ha hecho larga por el parón de selecciones, pero tenemos muchas ganas de conseguir la primera victoria ante nuestra afición".

En la rueda de prensa previa al partido, Francisco decía que "mis jugadores saben lo que tienen que hacer para ganarle al Rayo" . También tuvo tiempo para opinar del rival diciendo que "tiene muy buenos jugadores, muy buen equipo y al igual que a nosotros no le han acompañado los resultados, por lo que el encuentro será muy difícil y complicado". Francisco añadió que "somos conscientes de que llevamos ocho jornadas Liga y que todavía no hemos ganado, pero a pesar de ello ni estamos con un exceso de presión ni alarmados. Confiamos en nosotros y lo que haremos será salir, como siempre, a por la victoria desde el principio. Si el partido se nos pone de cara pronto, mejor, si no trabajaremos al máximo para decantarlo a nuestro favor". "La derrota en Sevilla nos hizo mucho daño por cómo se produjo, pero los quince días que hemos tenido sin competición nos han venido muy bien para trabajar en diversos aspectos y confiar en que el domingo tengamos ya el resultado esperado", conluía el preparador andaluz.

En el otro bando, estas dos semanas han sido más tranquilas después de conseguir una victoria en casa frente a la Real Sociedad, a pesar de que no sirviera para salir de los puestos de descenso. En el seno del conjunto vallecano se respira tranquilidad, ya que el trabajo realizado por Paco Jémez como entrenador del cuadro madrileño ha sido, hasta la fecha, indiscutible. El ténico cordobés reconocía en rueda de prensa que "el Almería es un equipo que me gusta y que es mejor de lo que la tabla dice" . "Cuando ves jugar al Almería te da la sensación de que no es el colista de la Liga", añadía. Paco Jémez calificaba el partido como "muy importante, ya que de ganar, supondría dar un paso fundamental en la clasificación y aportaría tranquilidad y confianza a mis jugadores"

Lista de convocados

U.D. Almería: Esteban, Ustari, Nélson, Pellerano, Trujillo, Torsiglieri, Dubarbier, Raúl García, Aleix Vidal, Marcos Tébar, Verza, Corona, Azeez, Soriano, Barbosa, Suso, Rodri y Óscar Díaz.

Rayo Vallecano: Cobeño, Rubén, Tito, Gálvez, Nacho, Mojica, Arbilla, Baena, Saúl, Trashorras, Adrián, Lass, Perea, Bueno, Viera, Falqué, Larrivey y Nery Castillo.

Posibles onces