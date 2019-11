Análisis del Milan de Allegri, versión 4.0

El AC Milan es uno de esos equipos históricos que no vive su mejor época, ni tampoco va a recibir al Barcelona en un gran momento del año 2013. Acostumbrado a vivir finales europeas y alzar título tras título, el equipo, salvo la Serie A 2010/11, vive un lustro muy amargo. Sólo ha llegado a los cuartos de final de la Champions en los últimos cinco años y ha visto como el Napoli le ha quitado el puesto de máximo rival de la Juventus por el Scudetto. Lo único positivo de estos años para el aficionado rossonero es que el Inter, que parece que con Mazzarri renace, ha estado peor por la resaca del triplete en 2010.

Irregularidad en Liga, positividad en Europa

Después de asegurar la clasificación para la Champions al derrotar al PSV Eindhoven en agosto, el equipo comenzó con muchos titubeos en el campeonato doméstico donde, tras ocho jornadas, es 8º con once puntos (tres victorias y dos empates) a ocho unidades de la Juve -plaza Champions- y a trece de la Roma, líder. En la competición europea sí ha tenido resultados más positivos. Ganó, no sin sufrimiento, en la primera jornada al Celtic en casa (2-0) y empató ante el Ajax (1-1), con más sufrimiento aún, puesto que anotó en último minuto y de penalti, en el Amsterdam ArenA tras, eso sí, firmar una buena segunda mitad. 2º con cuatro puntos es, junto al Barcelona, el favorito para pasar a octavos. En resumen, contando todos los partidos oficiales: 5 victorias, 4 empates y 3 derrotas.

Plantilla continuista

La plantilla rossonera apenas ha variado con respecto a la del año anterior. De Milanello se marcharon jugadores, salvo K.P. Boateng y Flamini, que no eran fijos en los sistemas de Allegri: Ambrosini, Yepes y Antonini. Para compensar estas salidas llegaron, además de la sonada vuelta de Kakà (sólo contabiliza 82 minutos en dos encuentros debido a una lesión poco después de su debut), Matri (Juventus), Poli (Sampdoria) y se consiguió la cesión de Silvestre (Inter). Para enero llegará el ex-valencianista Adil Rami con la misión de apuntalar más la defensa.

Uno de los problemas que está teniendo Allegri, y que no es nuevo en la casa rossonera, es el tema de las lesiones. Para este partido, Allegri no podrá contar con Abbiati, De Sciglio, El Shaarawy, Pazzini ni Bonera porque están en la enfermería. Además, como prueba de que las cosas no se están haciendo del todo bien, el conjunto rossonero cometió un error de papeleo al no inscribir en agosto a Niang, Saponara (fichado tras salirse en Serie B), Vergara y Gabriel, que hubiera sido el portero titular ante la lesión de Abbiati, por lo que no podrán jugar ningún partido de la fase de grupos. Por suerte, Balotelli sí que ha llegado a tiempo, aunque lleva entre algodones más de un mes.

Claves del juego 'rossonero'

Massimiliano Allegri empezó la temporada con el 4-3-3 que tan buen rendimiento le dio durante la segunda vuelta del curso pasado. Pero ante la llegada de Kakà, volvió al 4-3-1-2 que ya utilizó, sobre todo en la 2011/12 y al principio de la pasada. A pesar de que el brasileño sólo ha podido disputar un encuentro como titular, el sistema se ha mantenido. No está siendo amigo de las rotaciones el técnico livornés y siempre que las lesiones y sanciones le han respetado, ha repetido once. Abbiati, hasta su lesión este sábado, era el guardameta titular. Abate, Zapata, Mexès y Constant han compuesto más veces la defensa, quedando Emanuelson y Zaccardo como recambios. En la línea de tres por delante de la defensa, Muntari a la izquierda y Nigel de Jong centrado han sido fijos. Escorado a la derecha se ha decantado por Montolivo, cuando Birsa o Kakà han jugado de tre-quartista, o bien por Poli, cuando el ex de la Fiorentina ha actuado de enganche. Arriba, tras la lesión de El Shaarawy y, posteriormente, de Balotelli, Robinho y Matri han contabilizado con muchos minutos. A modo de esquema analizamos qué ofrece este equipo con y sin balón.

Dificultad en la salida de balón. Sin duda, el Milan tiene problemas para salir desde atrás. Mexès (31 años) no arranca con la misma velocidad que antaño y Zapata-Muntari fallan demasiados pases cortos. Que Montolivo juegue escorado no facilita las cosas, y que Muntari y De Jong (apenas arriesga) compartan once, tampoco. Suelen optar por la salida por banda (la derecha mayoritariamente), aunque el balón largo buscando a Matri/Balotelli es ocasionalmente utilizado.

Calidad arriba. Si el equipo logra superar los tres cuartos de campo (algo muy difícil, incluso imposible si el rival presiona arriba y no se juega en largo), sí tiene recursos para crear problemas a cualquier defensa. La calidad de Balotelli, la movilidad y el olfato de Matri y la técnica de Robinho, sumado a la llegada de Muntari (2º máximo goleador) Montolivo, Birsa, Kakà o Poli provocan situaciones de peligro, sabiendo que la velocidad de Niang descansa en el banco. Con la vuelta de El Shaarawy y Pazzini las posibilidades aumentarán.

Acumulación por el centro. Ese trivote por delante de la defensa y el hecho de que Muntari y De Jong siempre sean dos de los escogidos provoca que el conjunto milanista forme un doble muro cerca del área, con Montolivo también muy implicado. Ahí suele sufrir el Barcelona, que estará obligado a abrir a las bandas, donde Constant y Abate apenas tienen apoyos de los delanteros. El repliegue defensivo tras el ataque no suele realizarse de manera correcta y el equipo queda dividido en dos.

Balotelli. Desde que llegara en enero al conjunto del que es seguidor desde niño, el equipo evolucionó a mejor. El mejor jugador del equipo, es el encargado de llevar el peso ofensivo del equipo y no ha parado de anotar desde que llegó del City (17 goles y 7 asistencias en 21 partidos). Además, cada vez enloquece menos. Si está en el campo, el Milan siempre tiene más posibilidades de victoria.

De Jong y Montolivo. Estos tres jugadores son muy importantes para Allegri. El neerlandés, después de su lesión, ha cogido galones y es un baluarte defensivo. El todoterreno ex del City y Ajax está cumpliendo muy esa función de perro de presa viendo pocas tarjetas y no complicándose con el balón. Por el otro lado, Riccardo es el capitán del conjunto y el hombre por el que deben pasar todos los balones, si la jugada quiere llegar a buen puerto. Además, no rechaza el trabajo defensivo convirtiéndose en un líder y una pieza básica.

Para defender las jugadas a balón parado utiliza el marcaje al hombre, salvo algún defensa que se sitúa, por ejemplo en los córneres, a la altura del palo y otro, o bien justo detrás, o bien para presionar el saque en corto (algo muy utilizado en el Barcelona). Para atacarlos, la pareja de centrales y de delanteros, más Muntari, suben al remate.

A grandes rasgos estas son las claves del juego milanista. Para el partido existen dos dudas sin resolver: el tre-quartista (que afecta al interior diestro) y la pareja de delanteros. Desde Italia aseguran que Birsa (centrocampista esloveno zurdo, técnico y con buen disparo) será titular, por lo que Montolivo sería el interior, dejando a Poli en el banquillo. En la delantera, Balotelli, Matri y Robinho pugnan por dos puestos. Si Mario estuviese al 100%, sería titular obligatorio. De ser titular, Matri debería acompañarle, aunque también ha compartido alguna titularidad con ex del Santos. Kakà, recién salido de lesión, aguardará en el banquillo su oportunidad.

Convocatoria para el partido ante el Barcelona:

PORTEROS: Amelia, Coppola, Andrenacci.

DEFENSAS: Abate, Constant, Mexes, Silvestre, Zaccardo, Zapata.

MEDIOS: Birsa, De Jong, Emanuelson, Kakà, Montolivo, Muntari, Nocerino, Poli.

DELANTEROS: Balotelli, Matri, Robinho.