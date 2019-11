Pepe Mel: "Estoy seguro de que el Betis al final será el que yo quiero"

El técnico del Real Betis, Pepe Mel compareció este mediodía ante los medios de comunicación para analizar, disipar y resolver las preguntas planteadas en torno al equipo en la jornada previa a la tercera jornada de la fase de grupos de la Europa League, que enfrentará al conjunto verdiblanco ante el Vitoria de Guimarães. En ella, multitud de cuestiones, que el máximo responsable del banquillo se encargó de aclarar minuciosamente.

La imagen mostrada por el cuadro heliopolitano es uno de los puntos que más preocupa al entrenador. Mel explicó: "Hemos tenido una transformación a lo largo del tiempo desde que empezó la pretemporada hasta que terminó el partido del Elche, seguramente hacia atrás. En la pretemporada no era fácil hacernos gol, fallábamos en el área, pero presionábamos arriba con mucha intensidad. Eso poco a poco fue yendo a menos. En los últimos partidos hemos encajado cinco goles. Hemos perdido esa seguridad de presionar arriba. Tenemos que estar más juntos y que el rival no tenga tantos espacios. Hemos ido perdiendo cosas por la fragilidad hacia atrás. Es lo más prioritario, tenemos que cambiarlo radicalmente. Estoy completamente seguro de que el Betis al final será el que yo quiero". Sin embargó indicó que "ayuda que haya un partido entre semana. Esperemos que nos salga bien. Queremos cambiar la dinámica y nada mejor que haya un partido pronto para eso".

Con respecto a la competición europea, valoró la importancia del duelo de mañana: "No podemos olvidar que nos jugamos la posibilidad de pasar. Si todo nos viene de cara, podemos dar un paso importante. Nos enfrentamos a un rival importante, que aún no ha perdido ningún partido y encabeza la clasificación. Es un partido muy importante para nosotros".

Mel: "El Vitória es un rival duro y rocoso"

Consciente de que en el doble enfrentamiento ante el cuadro luso está la clasificación a la siguiente ronda, Mel apuntilló: "Nada más terminar el partido de Croacia, lo dijimos. Hay ahora seis puntos que son vitales. Tenemos que intentar hacer los máximos posibles. Si el Vitória hace lo mismo, estará casi clasificado. Por eso es un partido difícil, porque ambos vamos a buscar lo mismo".

Del oponente portugués destacó: "Es un rival rocoso y duro, muy bueno en el balón parado. Busca esas jugadas continuamente. A través de la seguridad defensiva se hace fuerte, tanto en su liga como en el partido que jugó en Lyon. Puso las cosas difíciles a Olympique. Cuando se ponen por delante, es un equipo difícil de superar. El Oporto les ganó con dificultad. Es la clase de partido que yo espero. Vamos a tener que dar un paso adelante. Debemos saber interpretar las cosas. Es la preocupación que yo tengo".

En el plano deportivo, despejó varias incógnitas de la alineación que saltará al terreno de juego del Benito Villamarín: "Juanfran jugará de lateral. Es una buena prueba para él y para mí";"en cuanto a la portería, el que va a jugar es Andersen". En cambio, señaló que tanto Paulao como Xavi Torres no estarán disponibles: "Están descartados. Paulao acabó el partido tocado. Xavi no ha dado muestras de ir a más, por lo que debemos estar tranquilos con él. Veremos si el viernes puede empezar la recuperación".

Otro de los temas que saltaron a la palestra durante la rueda de prensa fue la problemática de Rubén Castro lejos de los terrenos de juego. Con cierta apatía hacia la pregunta, el técnico verdiblanco mostró su pleno apoyo al ariete canario: "Confiamos en nuestro compañero de trabajo. Le conozco desde hace muchos años ya. Estoy seguro que lo que dice es verdad. La justicia española tiene que resolver la situación. Esperamos que lo que dicte sea lo que ha pasado y punto. Le apoyamos porque creemos en su inocencia, pero no nos metemos en eso. Le apoyamos en su lesión para que nos pueda ayudar y estar el máximo tiempo posible con nosotros. Le echamos de menos. Es una de las causas que nos llevan a ser optimistas, ya que cuando esté, el equipo irá mejor. Hace mejores a todos los que tiene al lado. En el aspecto personal, le deseamos tranquilidad".

Mel: "Echamos de menos a Rubén"

Cuestionado por una posible aversión hacia su persona debido a los resultados deportivos, aclaró: "No tengo nada que decir a eso. La afición del Betis sabe perfectamente lo que tiene que hacer. No pongo en duda su cariño al entrenador. Lo que quiere es ver a su equipo ganar. Cuando no lo hace es normal que transmita su descontento. El máximo responsable es el entrenador. Está en su máximo derecho de protestar cuando no le gusta su equipo. Tenemos que recoger el mensaje significa que debemos hacerlo mucho mejor".

Las rotaciones son tónica habitual desde el comienzo de temporada. Sobre esta temática, Pepe Mel admitió que está "buscando que el equipo se asiente y coja la calma que necesita". Aunque cree que "tiene que ser a través de un resultado que nos deje satisfechos. A partir de ahí, tomaremos decisiones para el Vicente Calderón. Estoy encantando en que las cosas salgan bien y pueda dar continuidad a la gente. Ahora buscamos compartir esfuerzos, pero sí que es cierto que debemos buscar una base de 7, 8 o 9 futbolistas que nos den el sustento que nos hagan salir de la situación liguera. Si los encontramos mañana, estupendo".

Por último, dejó claro que es pronto para hablar de posibles especulaciones en torno a salidas en el mercado invernal. Los nombres de Steinhöfer y Braian resuenan con fuerza para abandonar la disciplina bética el próximo mes de diciembre. Sobre ello, el preparador madrileño explicó: "Mi relación con Vlada Stosic es directa y diaria. Lo que les he dicho es mi inquietud en cuanto a las zonas que podíamos mirar, pero no hemos hablado de salidas. No sería ni justo ni bueno. De mí no sale lo que podáis decir. El equipo necesita serenidad. Meternos ahora en eso hace todo lo contrario. Estamos en el mes de octubre, el mercado vendrá en diciembre. Las cosas que ahora pasan en diciembre pueden ser todo lo contrario en dos meses. A lo mejor Braian y Markus son vitales de aquí a diciembre. Todo llegará en su momento. Doy mi palabra de que nosotros no hemos hablado ahora de salidas. Sería tirar piedras contra nuestro propio tejado. Hasta diciembre no hay solución posible. Son jugadores que vamos a utilizar y de los que esperamos mucho".

Juan Carlos confía en la plantilla

El excanterano del Real Madrid era el encargado de acompañar al entrenador en la rueda de prensa y aportó que "desde el campo se ve distinto que desde fuera. Estamos en un momento que no nos sale nada en ninguna zona del campo. Al final no queda otra que salir al campo e intentar dar el 100% en cada partido. Ahora más que nunca, tenemos que estar todos juntos y esperar que pase esta mala racha, que seguro cambiará la tortilla de lado".

Juan Carlos: "Estoy seguro que la tortilla cambiará de lado"

La Europa League es una competición que ilusiona a Juan Carlos, en cambio, tiene claro que la liga tiene trato prioritario: "Es una bonita competición y la estamos disfrutando, pero nuestra prioridad es la Liga. En esta competición intentaremos disfrutar al máximo y queremos conseguir la clasificación, pero debemos ir partido a partido".

Preguntado por la cualificación del plantel, el madrileño arrojó un voto de confianza por sus compañeros señalando: "No se están dando los buenos resultados del año pasado, por eso la gente se pregunta si hay mejor o peor plantilla. Confío plenamente en los compañeros, sé que tenemos un grandísimo equipo. Se han ido muchos jugadores, pero han llegado otros de las mismas características. El buen fútbol acabará saliendo, debemos estar tranquilos. Ahora debemos aguantar bien atrás".