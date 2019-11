En busca del mediocentro ideal

No cabe duda -vistas las 9 primeras jornadas- de que la idea del técnico con respecto al pivote defensivo viene teñida de una inconfundible tonalidad culé. Oubiña y Fontás son los candidatos a esta posición y a ambos se les venía pidiendo participar activamente en la salida de balón. Esto implicaba en no pocas ocasiones el retrasar la posición situándose entre los centrales a imagen y semejanza de Sergio Busquets en el Barça de Guardiola.

Las teóricas ventajas de este movimiento afectan directamente a los laterales, que de manera automática disponen de carta blanca para subir y abrir el campo, generando superioridades en banda. Durante este inicio de liga se ha podido comprobar cómo Toni se adapta perfectamente a este rol, convirtiéndose probablemente en el futbolista celeste más profundo hasta la fecha, más allá de que al equipo le falte transformar esa profundidad en rendimiento numérico.

Por lo visto en este arranque de temporada cortocircuitar el esquema de Luis Enrique venía siendo tan fácil como impulsar una cierta presión adelantada

Pero el utilizar un mediocentro incrustado en la zaga tiene también exigencias -que no inconvenientes- y en este apartado los principales afectados son los interiores. Este Celta no dispone de Xavi ni de Iniesta sino de Álex López, Krohn-Dehli, Madinda y Rafinha para dos puestos. Durante las primeras ocho jornadas se repetía una y otra vez el mismo defecto: ante una mínima presión del equipo rival el mediocentro bajaba a línea de centrales, generándose un espacio enorme en mediocampo al que nadie acudía, lo cual impedía la conexión mediocentro-interior. Esto puede desembocar en un pelotazo de un central –justo lo contrario de lo que pretende Lucho- o, todavía peor, una pérdida de balón en zona de alto riesgo. Y es que si el mediocentro baja, también lo tendrá que hacer al menos un interior para garantizar línea de pase y que el sistema no se resquebraje. De poco sirve disponer de un futbolista con salida aseada si no hay receptor disponible a la vista.

Particularmente sorprendente parece el caso de Álex López, llamado a convertirse en pieza clave para solucionar este problema. Sus cualidades se ajustan como un guante a lo que pide el sistema y la única explicación posible es que, o bien el físico o bien la mente, no le respondan en el momento. También Madinda debe rendir cuando goce de oportunidades, de hecho ya dejó detalles en el Calderón. En el caso de Rafinha y Krohn no está tan claro que puedan solucionar mucho, sus condiciones parecen más apropiadas para obtener rendimiento en zona de tres cuartos, pedirles que auxilien al mediocentro podría obligarles a un desgaste excesivo que mermaría al equipo de cara al marco rival.

Por lo visto en este arranque de temporada cortocircuitar el esquema de Luis Enrique venía siendo tan fácil como impulsar una cierta presión adelantada. Betis, Villarreal o Atlético de Madrid lo ejecutaron a la perfección durante bastantes minutos y el Celta prácticamente no existía. Sin embargo cabe destacar los buenos encuentros disputados ante Granada, Espanyol o Levante, en cuanto a control de juego. Encuentros en los que se vio poco al mediocentro colocarse entre centrales. Y la pregunta es muy sencilla, ¿el mediocentro no bajó por orden de Lucho o es que cuando no existe presión adelantada del rival este movimiento carece de sentido? Si de algo tiene pinta el técnico del Celta es de que sus ideas son sagradas, más bien lo probable es que la orden fuese “si presionan arriba métete entre centrales para dar salida, si no presionan inicia desde mediocampo”. Como el adversario no presionaba no se vio el movimiento. Bastante lógico.

Otro tema sería plantearse en qué partidos debe jugar Oubiña y en cuáles Fontás. Borja es un equilibrador por excelencia mientras que Andreu resulta interesante para aumentar la velocidad del juego gracias a su rapidez en el primer toque, si bien su escasa agilidad le puede obligar a cometer alguna falta a destiempo. Además su ingreso en mediocampo obliga a jugar con Aurtenetxe de central, que en lo que ha participado no ha ofrecido demasiadas cosas positivas a las que agarrarse. En cualquier caso, juegue uno u otro el equipo tiene futbolistas para amoldarse y ofrecer soluciones.

Y es que por supuesto, no existe un mediocentro ideal para este Celta. Lo importante se concentra en aprender a manejar las dos formas de iniciar jugada, desde línea de centrales y desde mediocampo. Parece obvio que la primera de ellas todavía está muy verde. Lucho continuará dándole vueltas y a buen seguro que no dejará de insistir con el tema de incrustar al mediocentro atrás. Pero un primer paso para mejorar puede ser concienciar a los interiores de la importancia de su papel a la hora de ofrecer una salida cómoda y segura al hombre encargado de iniciar jugada. Álex y Madinda tienen la palabra.

Fotos: David Ramos//Getty Images Europe