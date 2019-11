El Barcelona de Martino: ¿Revolución o involución táctica?

Cuando se anunció el fichaje de Martino por el FC Barcelona, la sorpresa fue mayúscula. Heynckes, Luis Enrique, Koeman, Valverde y muchos otros eran los nombres que se barajaban para sentarse en el banquillo azulgrana y, finalmente, el preparador argentino, ex de Newells, se hizo con el cargo. A su llegada, el técnico rosarino dijo por activa y por pasiva que no quería cambiar nada, sino recuperar antiguos mecanismos que se habían perdido con el paso de las temporadas. Su obsesión por la presión a la salida del balón del rival tras pérdida en campo contrario se notó desde el primer partido, ya que los jugadores apretaban como habían apretado en la época de Guardiola.

No todo ha sido un camino de rosas

A diferencia de lo que podría parecer, el inicio del conjunto culé no ha estado exento de polémica. El debate se abrió tras dos partidos donde el Barcelona no acabó de parecerse al equipo hegemónico de temporadas anteriores. El juego de posesión se perdió pasando a un tipo de estilo más directo, sin tanto control del partido y del rival. Incluso, ante el Rayo Vallecano, diversos medios dieron una posesión mayor a los de Vallecas, siendo el primer equipo en muchos años que le quitaba la posesión al Barcelona.

El “cambio de estilo” que estaba llevando a cabo Martino no gustaba en el Camp Nou, pero tras los partidos -y victorias- frente a Real Sociedad, Almería y Valladolid, el aficionado azulgrana olvidó el debate y volvió a divertirse con el equipo.

La pizarra de Tata Martino, al descubierto

Todas las líneas han tenido modificaciones, siendo la defensa la que más ha sufrido Hasta el momento, Martino ha hecho una remodelación táctica importante al equipo. Juegan a lo mismo, con detalles y matices muy distintos a los utilizados anteriormente. Los cambios introducidos han afectado a todas las líneas. Desde pequeños apuntes tácticos a cambios importantes en la participación ofensiva o defensiva, el equipo ha introducido las variantes justas para que los rivales no puedan pararlo.

Portería

El cambio está muy relacionado con la manera de sacar el balón. Ya no es una obsesión sacarlo jugado siempre, si no que se puede enviar balones largos si la presión del rival te haría correr demasiados riesgos jugando en corto. Así pues, Víctor Valdés ha desplazado muchos balones hacia arriba, aunque siempre buscando al jugador mejor posicionado, mayormente Alves o Alexis, ya que son jugadores con buena capacidad aérea.

Defensa

Los laterales han pasado de abrir el campo a participar por dentro La defensa ha sido la que más ha sufrido en el inicio. Al principio de temporada, en las primeras jornadas, sufrió, ya que el equipo se estiraba para hacer la presión arriba, pero los cuatro defensores no acababan de acompañar. Solucionados los desequilibrios, el equipo se empezó a sentir más fuerte atrás, gracias a la presión en bloque tras pérdida. En situación ofensiva, el pivote no se incrusta permanentemente entre los dos centrales para sacar el balón. Los centrales siguen buscando sacar el balón jugado pero también insisten en los cambios de orientación para encontrar un uno contra uno en la banda contraria a la que se estaba jugando. Individualmente, Bartra ha participado dejando detalles interesantes y Puyol parece que vuelve a estar al 100%. Los laterales no son los extremos de la temporada pasada si no que no suben los dos al ataque cada jugada. Y la novedad más grande introducida por Martino es que los laterales no son los encargados de abrir el campo, sino que comparten esta tarea con los extremos. Cuando los extremos están abiertos, los laterales participan por dentro.

Centrocampistas

Ha sido la zona con más rotaciones, ya que Xavi, Iniesta, Busquets y Cesc han jugado con la selección y Martino ha decidido rotar. El entrenador argentino quiere que los hombres clave lleguen al final de temporada en plena forma y no tiene problemas en sentarlos. En el aspecto más táctico, Martino insiste en la verticalidad del juego. No le interesa un juego demasiado plano y horizontal, así que quiere que los centrocampistas asuman más riesgos para crear más peligro. Así, los dos interiores no sólo buscan más pases verticales, sino que también se desmarcan en ruptura para definir dentro del área.

Delanteros

El inicio de Alexis, Pedro y Neymar ha sido muy bueno, tanto en goles como en desequilibrio La línea ofensiva fue muy criticada la temporada pasada por su falta de gol, sin contar Messi, su nulo desequilibrio y su poca profundidad. Esta temporada, como de la noche al dia. Los extremos acostumbran a buscar el uno contra uno constantemente, se desmarcan a la espalda de la defensa y prueban el disparo desde lejos. Con más alternativas, el equipo se vuelve más peligroso y más imprevisible, aquello que se buscaba desde la temporada pasada.

Dos partidos con poco acierto

Tras los tropiezos frente a Osasuna y Milan las luces de alarma se han vuelto a encender. Pero la imagen no ha sido la que se dio en los octavos de final en San Siro hace unos meses. El equipo ha creado las ocasiones pero no ha sido efectivo, cosa poco común teniendo tanta artillería sobre el césped. El examen del próximo sábado, frente al Madrid, marcará, y mucho, las sensaciones de los culés respecto al equipo y al proyecto de Martino.

Como ha dicho Martino en multitud de ocasiones, el equipo está recuperando aquello que lo llevó a ser el mejor equipo del mundo. Las variantes introducidas hasta el momento buscan recuperar la esencia, pero los cambios requieren tiempo, ese tiempo que es escaso a tan alto nivel.