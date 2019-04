Manu Onwu: "Vamos a Sevilla con la intención de ganar"

El pasado sábado Osasuna consiguió un valioso punto ante el FC Barcelona en El Sadar, en ese partido se pudo presenciar la grave lesión de Sisi que le mantendrá fuera de los terrenos de juego mucho tiempo. Tras este infortunio a los primeros minutos de juego Javi Gracia tuvo que dar entrada a Manu Onwu para que sustituyese al ex del Valladolid. "Fue inesperado y la pena es que tuve que salir por la lesión de Sisi, pero siempre hay que estar preparado. Me tocó trabajar mucho, pero estoy contento por la oportunidad. Lo principal era defender y me situé con Oriol Riera casi en el centro del campo. Era lo que tocaba ese día”, comentó. El delantero sintió el cariño de la grada durante el partido, lo que según reconoció le ayudó: "La afición me llevaba en volandas. No había cambios y tocaba aguantar para dar aire al equipo para poder salir, porque sino estábamos muertos. Nos faltó efectividad, pero hicimos el partido que tuvimos que hacer”, terminó diciendo.

Los jugadores han sabido valorar el empate, que aunque no les saca del descenso saben que tiene un gran métiro: "Hay que valorar tanto el trabajo hecho, como lo que es el un empate ante el líder; es difícil pararles y nosotros lo conseguimos. El buen juego de los últimos partidos y el empate frente al Barça nos ha dado confianza. Anímicamente estamos muy bien y el equipo se encuentra en una dinámica ascendente”, expresó Onwu.

"Es difícil pararles y nosotros lo conseguimos"

“Me gustan mucho sus entrenamientos, además habla mucho conmigo. Me dice mis virtudes, pero, sobre todo, mis defectos y como tengo que corregirlos. Tengo que mejorar la llegada al remate y debo de tener continuidad en el juego. Buscar desmarques, apoyos, en definitiva, participar más”, dijo el propio futbolista sobre el entrenador rojillo, que aunque fue al primero que le dio la oportunidad de entrar el sábado. Sin embargo, es muy difícil que coloque al canterano de titular ante el Sevilla: "Oriol Riera está metiendo goles y está haciendo buenos partidos. Sé que es complicado, pero estaré preparado para dar lo máximo cuando tenga minutos. Me encanta jugar al fútbol, me encantan los retos porque puedo dar más de mí. Me gusta trabajar para lograr los objetivos y mi reto es trabajar para ser titular algún día”, reconoció el futbolista, consciente de la dificultad de entrar en el once.

Este fin de semana, concretamente el domingo 27 a las 12:00 del mediodía, Osasuna se enfrenta al Sevilla, y tanto Onwu como el equipo irán con las pilas cargadas de energía y con una gran confianza en sí mismos: "Vamos a Sevilla con la intención de ganar. Nuestra dinámica es buena y no hay que mirar la clasificación; hay que ir partido a partido, porque el equipo está jugando bien", concluyó.

Retirada de la amarilla a Bertrán

En el partido ante el Barcelona el lateral derecho del Club Atlético Osasuna, Marc Bertrán, recibió una tarjeta amarilla de manera injusta. El Comité, tras ver las imágenes que presentó Osasuna al pedir la retirada de la amonestación, ha decidido dejarla sin efecto y por lo tanto el catalán deja en tres el total de amonestaciones recibidas, y no estará apercibido de sanción para el próximo encuentro.