Del Piero: "La ovación que me dio el Bernabéu es de lo mejor que me ha pasado"

Del Piero ha vivido grandes momentos en el Santiago Bernabéu, desde su debút en el coliseo madridista hasta el doblete que provocó una ovación de la afición blanca para el delantero italiano. "Tengo grabada la primera vez que fui al Bernabéu con la Juve, en 1996, después de ver tantas veces ese estadio mítico por la tele. Luego seguí admirando la entidad con Hierro, Roberto Carlos... Y cómo olvidarme de Raúl. Lo admiro tantísimo... Creo que su carrera ha sido paralela a la mía. Pero ya como jugador, por encima de todo, recuerdo las semifinales de 2003, porque nos enfrentamos a un equipo de fenómenos como Ronaldo y Zizou y logramos pasar. Hoy existe otro gran Madrid con Cristiano". Sobre la ovación recibida, Del Piero se mostraba más que agradecido: "En mi carrera he recibido grandes manifestaciones de cariño, en Europa y en Italia. Pero por encima de todo recuerdo dos momentos: el homenaje de mi afición en mi último partido en Turín y el aplauso del Bernabéu después de mi doblete en 2008. Para mí vale tanto como un trofeo a nivel individual. Recibir la ovación del público en ese templo del fútbol no tiene precio. Fue increíble la deportividad de esa gente, su capacidad para aplaudir a un adversario aun perdiendo. Todavía hoy no me creo que me regalaran ese momento y agradezco esta entrevista para volver a reiterar mi agradecimiento".

"Fue un honor enfrentarme a Casillas y haberle hecho goles"

Los dos goles que marcó hace ya cinco años fueron de gran calidad, especialmente el que marcó a balón parado. Sobre ese gol llovió una oleada de críticas sobre Casillas y el 'Pinturicchio' lo recuerda así: "Yo lo veo de otro modo: la tiré genial. Pienso que Iker colocó así la barrera para desorientarme, pero la puse en el ángulo justo. Fue un bello gol y decisivo. Los goles bellos que no te hacen ganar cuentan muy poco". Hablando sobre Iker, la leyenda de la 'Bella Señora' ha tenido unas palabras sobre el cancerbero merengue: "Era muy difícil de afrontar. Explosivo, con coraje, fuerza física, presencia atlética... Lo ha ganado todo. Nadie vence tanto por casualidad, y menos durante un tiempo tan prolongado...". En cuanto a la actual situación de Casillas: "Es una sensación extraña ver a un capitán como él en el banquillo. Pero estoy seguro de que Iker se irá a lo grande. Es un portero extraordinario. Fue un honor haberme enfrentado a él y haberle hecho goles".

La venta de Özil debe ser un sacrificio por Bale

Finalmente, es destacable lo dicho sobre Özil y Ancelotti. Del mago hablaba así: "Al principio me sorprendió. Pero en el fondo pienso que, para afrontar un gasto tan importante como el de Bale, se debe hacer algún sacrificio. De todos modos, Özil me encanta. Es un grandísimo jugador en un puesto siempre muy complicado de entender". Para su compatriota y exentrenador tuvo bellas palabras: "Fue determinante en mi carrera en un momento complicado para mí (sufrió una lesión de importancia), y eso que no gané nada con él. Y se lo merecía. Por encima del técnico está la persona, y por eso lo aprecio tanto". Su situación actual en el Madrid por el momento está generando incertidumbre, pero para Del Piero es cuestión de tiempo. "No se puede cambiar todo desde el primer día. Él trabaja día a día, partido a partido, transmitiendo sus valores al equipo, su modo de ver el fútbol. Y al final los resultados llegarán, estoy convencido. Definitivamente, Carlo está en el grupo de técnicos que más me influyó, junto con Lippi, con el que vivimos la extraordinaria aventura del Mundial de 2006".