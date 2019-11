El protagonismo del gol en el Athletic

Lunes, 21 de octubre. 22:33 de la noche. Era el minuto 33 de partido entre el Athletic y el Villarreal. El equipo de Ernesto Valverde ya ganaba gracias al gol de Mikel Rico un minuto antes. El esférico estaba en campo del conjunto castellonense, Musacchio no controló bien el balón y Aduriz aprovechó ese error para plantarse delante de Asenjo, tener sangre fría y poner el 2-0 en el marcador.

Podría parecer que una jornada más, el ariete rojiblanco perforaba la meta rival, pero no. Era su primera diana en la temporada 2013/2014 y no marcaba un gol desde el partido contra el Mallorca allá por el mes de mayo. Se despedía así de una racha negativa, que no llegó a mayores porque durante las primeras ocho jornadas del campeonato, el club vizcaíno ha anotado goles gracias a la efectividad de otros futbolistas.

9 futbolistas han visto puerta en esta parte del campeonato

Futbolistas, un total de 8 así como Arribas que marcó una diana en propia puerta en la segunda jornada de Liga, que acertaron con sus disparos y celebraron los goles del Athletic. De todo ello, Óscar de Marcos se lleva la palma. Tras 9 jornadas disputadas, el jugador alavés es el pichichi de los rojiblancos. En su cuenta se registran tres tantos de los 15 que ha obtenido el equipo, los que marcó contra Osasuna (2-0), Espanyol (3-2) y Betis (2-1).

Óscar de Marcos ostenta, de momento, el privilegio de ser el máximo goleador de la primera plantilla, pero sus compañeros le siguen de cerca. Mikel San José, Ibai y Rico tienen con dos dianas en sus cuentas particulares. De ellos tres, el defensa navarro pasará a la Historia al convertirse en el primer jugador rojiblanco que marcaba en San Mamés el pasado 16 de septiembre contra el Celta (3-2).

Tras este cuarteto que comanda el ranking, se encuentran Aduriz, Beñat, Iraola, Muniain y Susaeta sólo con un tanto en su casillero. De todos esos goles, el que marcó el centrocampista eibarrés tuvo algo más de relevancia ya que fue el primer jugador en marcar en la presente temporada en el encuentro inaugural contra el Valladolid (1-2).

Guillermo guía al Bilbao Athletic

Repasados los goles del primer equipo, parece que existe cierta igualdad entre unos jugadores y otros, pero no sucede lo mismo en otras categorías. En el filial rojiblanco, Guillermo se ha erigido como el hombre referencia en el ataque. Los pupilos de Cuco Ziganda han obtenido hasta la fecha 17 goles en las primeras nueve jornadas y el delantero de 20 años ha marcado 6 de esos ellos, un 35 %.

Asimismo, el ariete vizcaíno ha condensado sus registros en tres encuentros. Peña Sport, Laudio y Real Madrid C han sido sus víctimas, ya que a los tres equipos les ha endosado un par de dianas. De hecho, el delantero comenzó muy bien la temporada. En los dos primeros partidos, contra los navarros y los alaveses, sumó cuatro tantos que le convirtieron en el pichichi del grupo 2 de Segunda División B. No obstante, su presencia después no fue tan notoria, ya que durante algunos partidos tuvo molestias y en otras citas no ha participado, contra el Getafe B, porque había sido convocado por Ernesto Valverde.

Si Guillermo se desbanca en esa lista de máximo goleador del Bilbao Athletic, hay otros jugadores del filial que han rubricado algún gol con su firma. En ese especial ranking, ha escrito su nombre Guarrotxena, quien es el segundo jugador que más goles ha anotado en este inicio liguero. El vizcaíno ha perforado la meta rival hasta en cuatro ocasiones y logró un doblete hace dos semanas contra el Atlético de Madrid B, que sirvieron para darle la vuelta al marcador y llevar los tres puntos a Bilbao.

Ese ránking de goleadores en el conjunto de Ziganda lo completan otros cinco hombres. Por un lado, Mario Barco y Unai López con dos tantos cada uno y, por el otro, Sabin, Aketxe y Eguaras han marcado una solitaria diana en lo que se ha jugado del campeonato desde el pasado 26 de agosto.

Erika, la reina goleadora

El máximo goleador tanto en el Athletic como en el filial es Guillermo con seis goles, pero si se tiene en cuenta el Athletic Femenino, la reina es Erika Vázquez. La delantera navarra ha marcado 9 goles de los 25 que ha anotado el conjunto de Juan Luis Fuentes, un 36%, en tan sólo las siete jornadas que se han disputado en la Primera División Femenina desde que el 7 de septiembre comenzara la nueva temporada.

Una campaña que no empezó bien para la ariete ya que no marcó su primer gol hasta el tercer partido contra el Espanyol (3-0). Pero ahí, hizo doblete y se inició su trayectoria ascendente. A pesar de que no vio puerta hasta tres jornadas más tarde, lo hizo con un hat trick en la goleada del Athletic contra el Transportes Alcaine y en el último encuentro, contra el Levante Las Planas, anotó un póker de goles para auparse como la máxima goleadora del conjunto vizcaíno.

En esa lista, detrás de ella, se sitúa Manu que logró un hat trick el pasado fin de semana en el encuentro contra el conjunto catalán, además de obtener el tanto que le dio la victoria al equipo contra el Oviedo Moderno hace quince días. Asimismo, otras 10 futbolistas han visto puerta en las primeras jornadas de Liga. El podio del ránking lo completan Joana Flaviano y Eli Ibarra, con dos goles cada una, y Murua, Nekane, Izaskun, Gimbert, Eunate, Silvia, Irene y Alazne aparecen en esa lista con un gol cada una.

