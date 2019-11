El retorno más amargo

Muchas caras largas hoy en el entrenamiento de Zubieta. Los jugadores de la Real Sociedad han vuelto a los entrenamientos para preparar su siguiente compromiso pero con los pies todavía absolutamente lastrados. La responsabilidad de representar a unos colores, a un club, a una historia y a una afición de Cum Laude (volvió a demostrarlo ayer) pesaron más que todas las declaraciones de intenciones que habían realizado los jugadores antes del encuentro. Los txuriurdin no fueron capaces de fijar los ojos en sus rivales y mantenerles la mirada, de retarles y de jugarles de tú a tú.



Lecturas demasiado parciales



Se podrían cargar las tintas sobre Iñigo Martínez y su nerviosismo a la hora de despejar aquel balón repelido por el palo en el minuto dos de encuentro pero lo cierto es que, para entonces, en tan solo 120 segundos que habían transcurrido desde que el arbitro del encuentro pitó el inicio del partido, la Real ya había mostrado cual iba a ser su actitud.



El “no venimos de turismo” se tornó en fotografías de Old Trafford de recuerdo, el de “competiremos de tú a tú” paso a ser un pasillo de homenaje para que Rooney caracoleara placidamente en el área donostiarra, el “tenemos una plantilla para competir” se convirtió en un mediocampo en el que un señor de 40 años, independientemente de que un día fuera un jugador de grandísima calidad, jugó todo el partido y mantuvo las líneas del United bordadas con hilos de oro.



“La Champions League es un premio y hay que disfrutarla” repetían una y otra vez como mantra los diferentes estamentos del club, pero fue el capitán de la Real Sociedad, Xabi Prieto, quien ya declaró tras el encuentro de ayer que después de tener tantas ganas de jugar en Old Trafford, no había disfrutado. Tampoco lo hicieron ni los miles de seguidores que tiñeron de blanco y azul Manchester ni todos aquellos que desde sus casas se desgañitaron en insuflar ánimos a los jugadores blanquiazules.



La afición de 10



Pero no hay que equivocarse, el desengaño no vino por perder, la victoria del Manchester era a priori el resultado más previsible, fue por ver a unos jugadores que tras innumerables declaraciones de guerra futbolística hincaron la rodilla ante rivales que en la mayoría de ocasiones ven en televisión e idolatran.



El orgullo, la casta, la fuerza y el ánimo, lo pusieron aquellos que hicieron miles de kilómetros para ver a su equipo; ataviados con camisetas blanquiazules tomaron pacíficamente las calles de Manchester y las gradas de Old Trafford poniendo en duda la hegemonía de la afición local en una lucha de cánticos absolutamente amistosa. Esos fueron realmente quienes lucharon de verdad y no los jugadores que saltaron al terreno de juego y que tras el pitido final corrieron a conseguir un trofeo e intercambiar su camiseta con los idolatrados Chicharito, Rooney o Giggs. Tendrán un recuerdo, sí; dirán que jugaron aquel partido histórico, también; pero el aficionado recordará que la actitud de sus jugadores no estuvo a la altura en aquel partido y que su imagen, ganada con esfuerzo y sufrimiento, quedo resquebrajada en el Teatro de los Sueños.

Los jugadores de la Real Sociedad, conscientes del partido que hicieron anoche y la actitud ejemplar de sus aficionados, tuvieron la suficiente honradez para saltar al terreno de juego tras haber finalizado el encuentro y de agradecer el apoyo a sus seguidores. Toda la plantilla en pleno, se acerco a la zona en la que se encontraban los aficionados txuriurdin y en una cerrada ovación les insuflaron ánimos para el camino de vuelta. Falta les hacía.