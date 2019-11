Sin banquillo y sin carácter poco se puede hacer

El partido de anoche en Old Trafford podía haber sido una noche mágica para los aficionados txuri urdines, más de 6.000 gargantas revestidas de blanco y azul esperaban rasgarse animando a su equipo, pero no pudieron hacer otra cosa que lamentar y ver como el equipo por el que se habían desplazado a más de 1.130 kilómetros, no era más que un juguete roto en las manos de los diablos rojos. Las miradas y las críticas a día de hoy se dirigen hacia el banquillo donostiarra.

Falsas ilusiones

El mal inicio de partido con el gol de Iñigo en propia puerta, provocaba que el único plan de Jagoba se viniese abajo. La Real fue un manojo de nervios durante buena parte de la primera parte y sólo pudo sostenerse en las paradas de Claudio Bravo, inmenso en la noche de ayer.

El Manchester, con Robin Van Persie fuera de la convocatoria, parecía confiarse en exceso, ante un rival que, después de haber ganado al Valencia, pensaba que había resuelto todos sus problemas. Durante los 90 minutos de partido, pudimos comprobar que David Moyes no se había equivocado, ni había subestimado a la Real. Con Wayne Rooney sobre el terreno de juego era suficiente para llevarse el partido.

'De Zurutuza y Prieto no se tuvieron noticias en todo el partido'

La primera parte pudo haber sido mucho peor para el conjunto realista. Las líneas estaban muy separadas, De la Bella estaba siendo superado una y otra vez por su banda. Iñigo estaba fuera del partido, después de marcar en propia y durante todo el partido acusó ese error. En el centro del campo las noticias no eran mejores: Bergara no daba abasto para achicar tantos espacios y se veía superado por e mediocampo inglés. De Zurutuza y Prieto no se tuvieron noticias en todo el partido, ambos no estaban al 100%. El único que parecía querer jugar y mostraba síntomas de ello era Griezmann, con Carlos Vela desaparecido en combate y Seferovic batallando con los Jones yEvans, el francés fue quien tomó el timón del partido e inquietó a De Gea en un par de ocasiones.

Llegada la segunda parte, muchos esperaban que Arrasate hiciese algún cambio y no esperase al minuto 70, como siempre hace, para realizar algún cambio. No fue así. La Real afrontó la segunda mitad con los mismos hombres, pese a que Prieto, Vela y Zurutuza pedían a gritos el cambio.

A la hora de realizar los cambios hubo uno particularmente fuera de lugar: la sustitución de Seferovic y la entrada de Imanol Agirretxe. Lejos de apostar por algo diferente, Jagoba se limitó al ‘hombre por hombre’ a sabiendas de que Imanol no está al nivel de la temporada pasada. Con un 1-0 en contra, se podría haber apostado por algo diferente, un cambio que diese al equipo la opción de dar la vuelta al marcador, véase la retirada de un defensa por la entrada de un centrocampista o jugar con dos delanteros para tratar de desenmarañar la red defensiva trazada por Evans y Phill Jones.

Con cero puntos en el casillero, se debía haber arriesgado un poco. El mismo plan, los mismos jugadores, el mismo fracaso. La victoria liguera frente al Valencia fue un efímero bálsamo que creó una falsa ilusión, ese fue el primer paso hacia la derrota.

Falta de banquillo

De puertas para adentro Arrasate se podrá lamentar de su falta de fondo de armario, ya que cuando uno echa un vistazo al banquillo encuentra una serie de jugadores, con las mismas características a los que ya hay sobre el césped pero con un nivel más bajo, a excepción de Rubén Pardo y Javi Ros. En resumen todo jugador que salga al terreno de juego desde el banquillo y que no sea uno de los once habituales resta al equipo, no aporta nada nuevo, no es un revulsivo, ni permite cambiar el estilo de juego.

'El banquillo no ofrece alternativas diferentes a lo que hay sobre el campo'

La temporada pasada ese revulsivo era el ‘Chory’ Castro, pero esta temporada su juego se ha vuelto más anárquico y más nervioso, por lo que el uruguayo pierde más balones y transmite una sensación de nerviosismo y aceleración al resto de sus compañeros, que en muchos casos perjudica en vez de ayudar al equipo.

Esta temporada podemos incluir en el banquillo a Imanol Agirretxe, pero desde que regresó de su lesión, no ha vuelto a ser el mismo delantero por el que algunos pedían su convocatoria con la selección absoluta. Por desgracia a día de hoy Agirretxe no está ni para jugar a las chapas, su olfato goleador se ha apagado, como les sucede a los perros cuando van cumpliendo años, su trufa no huele el gol con la misma facilidad que hace unos meses. Sus acciones sobre el césped resultan incomprensibles, en el partido contra el Valencia no tuvo ni una sola decisión acertada, pese a que los chés dieron bastantes facilidades.

Quizás ya va siendo hora de llamar a alguno de los canteranos, para que hagan el trabajo que los jugadores de la primera plantilla parece que no pueden hacer.

El hombre impasible

La Real tiene muchos problemas. El primero de ellos es la falta de un entrenador apto para el cargo. La imposición de Arrasate llegó tras la negativa de varios candidatos, entre ellos, Laurent Blanc, actual entrenador del PSG.

Hace falta un entrenador con experiencia, que sepa hacerse con un equipo de primer nivel, que sepa tomar decisiones arriesgadas que apueste por sus ideas y no se deje llevar por las idas y venidas de rumores, críticas y demás.

Estamos a finales del mes de octubre, y todavía no se han escuchado cánticos en contra de Arrasate, con Montanier era el pan de cada día, pese a los malos resultados cosechados y al paupérrimo papel en Europa que está haciendo la Real. Ya no se pueden achacar a los malos resultados a la mal suerte, llega el momento de empezar a señalar culpables, ahora que se está a tiempo de enmendar la situación.