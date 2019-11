Elche - Granada CF: regreso al feudo del ascenso

La fecha del 18 de junio de 2011 está grabada en el recuerdo de todos los aficionados del Granada CF. Y ligada al nombre de un estadio: el Martínez Valero. Allí el conjunto rojiblanco logró su histórico regreso a Primera División, 35 años después. Este sábado, tres años más tarde, vuelve al estadio ilicitano para medirse al Elche en la máxima categoría del fútbol español. No será un partido cualquiera, por más que sus protagonistas insistan en que la victoria vale tres puntos, como el resto de encuentros ligueros. En el fútbol siempre hay partidos que para las aficiones tienen un valor añadido y el Elche - Granada sin duda lo es. Por ‘rencillas’ del pasado y por el presente, pues ambos son rivales directos que luchan por el mismo objetivo: la permanencia.

El conjunto dirigido por Lucas Alcaraz llega a Elche tras obtener dos derrotas que han encendido a la afición granadinista. Perdieron 3-0 en su última salida a Villarreal y 0-2 en el último partido jugado frente al Getafe en el Nuevo Los Cármenes. Los rojiblancos ocupan la décimo sexta posición, con ocho puntos, cuatro menos que el Elche.

El equipo entrenado por Fran Escribá, por su parte, llega con una buena dinámica de resultados: tres victorias consecutivas frente al Real Betis (1-2), el Espanyol (2-1) y el Celta (0-1). Además, tuvieron contra las cuerdas al Real Madrid, con el que finalmente perdieron por 1-2 en un encuentro cargado de polémica. Esta buena racha la intentarán ampliar con el partido de este sábado, el de la revancha frente al Granada.

Piti, Yebda y Diakhaté, bajas en el Granada

El conjunto nazarí presenta varias bajas para este partido en Elche. Una la del sancionado Pape Diakhaté, quien en el último partido contra el Getafe fue expulsado por doble amarilla a los 30 minutos de partido. La ausencia del central senegalés, un fijo en el once de Alcaraz esta temporada, estará cubierta por Diego Mainz. El capitán rojiblanco entró en el partido contra el Getafe para ocupar el puesto del expulsado Diakhaté y formó pareja junto a Jeison Murillo. Ambos se perfilan como titulares en el eje de la zaga rojiblanca frente al Elche.

Mainz sustituirá al sancionado Diakhaté

Otra de las ausencias más destacada será la del atacante Francisco Medina Piti, por lesión, ya que padece un edema muscular en el recto anterior de su pierna izquierda. El ex del Rayo Vallecano volvió a jugar unos minutos en el último partido contra el Getafe, y parecía que había superado totalmente su lesión, pero durante la semana ha tenido molestias. El cuerpo médico del club ha valorado el riesgo de que el futbolista pueda sufrir una lesión de importancia en caso de forzar y, finalmente, han decidido que por precaución Piti no forme parte de la convocatoria para este partido

También son baja por lesión los centrocampistas Hassan Yebda y Migue García, además de Dani Benítez. Quien si era duda pero finalmente se ha recuperado de la gastroenteritis que padecía ha sido Brayan Angulo, quien podrá ocupar sin problemas el lateral zurdo del equipo rojiblanco.

Cisma y Sapunaru, bajas en el Elche

El técnico Fran Escribá no podrá contar en este partido con el sancionado Domingo Cisma ni con el lesionado Cristian Sapunaru. Ambos futbolistas son bajas confirmadas mientras que Edu Albacar es duda, pues están pendientes de la evolución de la lesión muscular que padece. Está previsto que el futbolista catalán se someta a una prueba antes del partido, que será la que dictamine si está en perfectas condiciones o no para ocupar el lateral zurdo del conjunto ilicitano. Si finalmente no puede jugar, Escribá tendrá que buscar un sustituto de emergencia, ya que no tiene disponible a ninguno de los laterales izquierdos. Podría alinear en su lugar al mediocentro Sergio Mantecón.

El peligro de Corominas y Manu del Moral

Los delanteros del Elche Ferrán Corominas y Manu del Moral serán una de las principales amenazas para el Granada este sábado. El delantero catalán ha anotado tres goles esta temporada y ha dado una asistencia en los 780 minutos que ha disputado hasta el momento. En la temporada pasada se convirtió en un jugador clave para que el equipo lograra el ascenso, pues fue el máximo goleador con 12 tantos. En la presente campaña continúa demostrando su calidad y el peligro que es capaz de crear cuando se apodera del balón en el borde del área.

Manu del Moral, por su parte, fue el autor del primero de los dos goles que el Elche anotó en el último partido frente al Betis. El delantero inauguró su cuenta goleadora esta temporada con un tanto de cabeza. El futbolista jienense le ha marcado al Granada tres goles, todos ellos cuando defendía la camiseta del Sevilla FC en la temporada 2011/2012. El primero de ellos fue en el partido que ambos conjuntos jugaron en el Sánchez Pizjuán, y que finalmente terminó con victoria rojiblanca por 1-2. Los otros dos tantos los anotó en Los Cármenes, donde el Sevilla venció por 0-3. En la temporada pasada, Manu del Moral jugó solamente el partido de la segunda vuelta en el feudo sevillano. Salió desde el banquillo y esa vez no pudo perforar la meta granadinista, aunque su equipo sí venció por un claro 3-0.

Último precedente

El último partido jugado entre ambos equipos fue el de la final de los play off de ascenso en junio de 2011 que terminó con un empate a uno. Gracias al 0-0 de la ida, los granadinos lograron subir a Primera División. El autor del gol granadino en el Martínez Valero fue Odion Ighalo. El delantero nigeriano no tendrá en este partido el mismo protagonismo que por aquel entonces, pues está teniendo pocas oportunidades esta temporada para entrar en el once titular. Lucas Alcaraz apuesta en las alineaciones por el delantero marroquí Youssef El Arabi como referente del equipo arriba.

Nueve veces en total se han enfrentado ambos conjuntos en Elche. El equipo ilicitano ha logrado ganar en cuatro partidos, mientras que el Granada se ha llevado la victoria en tres ocasiones. Los otros dos encuentros terminaron con empate.

Posibles onces iniciales

Foto cuerpo: Marca.com