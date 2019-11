Álvaro: "Tengo la cabeza en el Real Zaragoza y no hay más que hablar"

El cántabro tranquilizó a los medios y a los zaragocistas asegurando que su retirada antes de tiempo del entrenamiento no fue “nada importante”.

En el plano personal, Álvaro González comentó: “Desde el inicio de temporada, poco a poco voy encontrándome mejor, física y mentalmente, y yo creo que el otro día en La Coruña el equipo hizo un partido muy serio, yo me encontré cómodo. La primera parte fue buena, después nos metimos un poco atrás y todos sufrimos un poco más. Pero hablando individualmente, me vengo encontrando mejor y eso me hace sentir mejor, y ojalá pueda seguir haciendo partidos como el de La Coruña y ayudando a mejorar al equipo”. En cuanto a los rumores que surgieron durante todo el verano sobre la marcha del central del club aragonés, y que podrían volver conforme se acerque el mercado de invierno, Álvaro lo ha dejado muy claro: “Estoy muy contento aquí, ya lo he dicho varias veces, me siento como en casa, y eso para mí es muy importante. Me quedo hasta final de temporada seguro. De momento voy a decir que voy a estar 3 años más porque me quedan 3 temporadas de contrato. El Club quiere que esté aquí, hemos llegado a un acuerdo con el que estamos contentos todas las partes. Tengo la cabeza aquí y no hay más que hablar”, y añadió: “Yo ya dije que mi objetivo es estar en Primera, pero en junio, con el Real Zaragoza, y ahora mismo no pienso en otra cosa”.

Respecto al momento actual del equipo, el de Potes ha explicado: “Empezamos un poco dubitativos, pero hemos intentando ir puliendo y mejorando cosas durante la temporada. Venimos de hacer buenos partidos, llevamos 4 victorias, un empate y una derrota, creo que es un balance bastante positivo. La Segunda División se decide en pequeñas cosas, la mayoría de los resultados suelen ser cortos. Hemos hecho buenos partidos, la primera parte contra el Deportivo yo creo que fue muy buena, el partido de Mallorca, algún partido que se nos estaba atragantando pero hemos sacado adelante, como contra la Ponferradina. Creo que cada vez estamos haciendo mejor juego y eso para nosotros también es importante”. Una de las claves para lograr cualquier objetivo en el mundo del fútbol es siempre hacer de tu estadio un fortín. Así lo ve también el ex del Racing de Santander: “Ser constantes en casa va a ser una de las claves para lograr el objetivo, venimos mejorando desde que comenzó la liga, consiguiendo mejores resultados. Es muy importante hacernos fuertes en casa, y fuera de casa también estamos demostrando que somos un equipo difícil de batir. Desplegar buen fútbol en casa y además sacar buenos resultados, es un objetivo que tenemos en mente”.

Álvaro ha destacado que lo mejor del equipo es que "confiamos en nosotros mismos”. El defensor blanquillo señala que “vamos a más, vamos creciendo”, y añade: “Tenemos jugadores de una altísima calidad, en partidos que se nos atragantaban hemos visto que por una cosa o por otra los hemos sacado adelante”.

En cuanto al entrenador del Real Zaragoza, Paco Herrera, el central cántabro ha subrayado que “da confianza a todos los jugadores, todos nos sentimos importantes, todos hemos tenido la oportunidad de jugar. En una temporada tan larga como la que va a ser este año sentirse partícipe es lo más importante”.

La pareja de centrales es una de las zonas que más quebraderos de cabeza da al míster maño, que va alternando a Álvaro, Laguardia y Paredes. Álvaro ha señalado que “lo mejor es saber complementarse”. “He tenido la oportunidad de jugar varios partidos, tanto con Laguardia como con Paredes. Lo mejor de todo es que hemos sabido ganar todas las parejas que hemos jugado de centrales. Contra la Ponferradina ganaron ‘Lagu’ y Paredes. Es muy importante tener una base desde atrás y tener seguridad”, ha explicado el jugador zaragocista.

El punto débil del Real Zaragoza es, un año más, el balón parado. En jugadas de estrategia, los zaragocistas encajan la mayoría de los goles, aunque este año, al menos, también se les da bien en ataque. “Venimos trabajando el balón parado tanto en defensa como en ataque. Ojalá podamos ir mejorando en defensa y sumando en el ataque. Es algo que tenemos pendiente, pero ya se están viendo mejores cosas”, ha asegurado Álvaro.

Por último, respecto al próximo rival de la entidad maña, el Alavés, conjunto que les eliminó en Copa del Rey esta temporada, el central del Real Zaragoza ha comentado: “Ya nos enfrentamos al Alavés en Copa. Es un equipo muy duro, sabemos cómo va mejor y de qué pie cojea. Tenemos que preparar un partido totalmente diferente al de Copa. Conocemos al rival, conocemos sus mejores cualidades e intentaremos que el resultado sea diferente que en Copa. A balón parado son gente muy buena, es uno de sus puntos fuertes, son equipos que siempre son aguerridos. Vamos a tener que dominar el partido, ser constantes durante todo el partido, estar seguros en defensa y a partir de ahí lograr una victoria que, tal y como está la liga, será muy importante”, y señaló al delantero Borja Viguera como la máxima amenaza para los maños: “Es un jugador corpulento, muy fuerte, que sabe dejar los balones de cara, ya lo hemos trabajado. Tenemos que estar muy atentos a eso porque ellos, nada más que roban, juegan directos al punta, arman su contra muy rápida, y en los centros laterales también llevan mucho peligro”.